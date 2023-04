Por qué cuesta tanto el seguro de vivienda y cómo pagar menos

Échale la culpa a los desastres naturales, la pandemia y tu ubicación. Estos consejos te ayudarán a reducir el aumento de las primas.

El costo de asegurar una vivienda ha subido mucho en los últimos años

By Tobie Stanger

No hace falta vivir en un lugar propenso a los desastres para que la factura del seguro de vivienda te haga sentir que has sobrevivido a un desastre. Se prevé que las primas de los seguros de vivienda aumenten significativamente este año en todo Estados Unidos.

Según la empresa de análisis empresarial S&P Global Market Intelligence, las facturas de los propietarios de vivienda aumentarán un 7.1% en promedio en 2023. El año pasado, el aumento fue aún mayor, del 12.6%, casi el doble de la tasa de inflación general. Históricamente, las facturas de los seguros de vivienda han subido solo un 5% al año.

¿Qué hay detrás de estas escalofriantes cifras? Sigue leyendo para obtener respuestas y soluciones que te ayudarán a ahorrar dinero. Y si estás buscando cobertura, consulta la Guía de compra de seguros para propietarios de vivienda de Consumer Reports. Los miembros de CR pueden consultar nuestras exclusivas calificaciones de seguros de vivienda basadas en encuestas para conocer las mejores compañías en todo Estados Unidos.

Échale la culpa al clima

En general, los expertos en seguros coinciden en que dos fuerzas principales han disparado las primas de los seguros. “En términos generales, son la inflación y el cambio climático”, afirma Tim Zawacki, analista principal de seguros de S&P Global.

Ha habido más fenómenos meteorológicos muy destructivos, como el huracán Ida en 2021 e Ian en 2022, que han causado daños por valor de miles de millones de dólares a propiedades aseguradas. De hecho, los años de 2019 a 2022 fueron los más costosos de la historia para las aseguradoras, según la American Property and Casualty Insurance Association (APCIA). El sector ha respondido trasladando los costos a los asegurados de los estados afectados.

Los propietarios de viviendas de Florida, muchos de los cuales aún se recuperan de Ian y de anteriores subidas de las primas, pueden esperar aumentos de las primas del 40% [PDF] en 2023, según las previsiones del Insurance Information Institute, un grupo del sector. En Luisiana, que aún no se recupera de Ida, los asegurados de los seguros de alto riesgo verán aumentar sus primas en promedio 63% cuando renueven este año. Esos desafortunados representan una décima parte de todos los propietarios asegurados del estado.

“Pero no solo han influido los huracanes”, afirma Karen Collins, vicepresidenta de APCIA. “Son fenómenos con tormentas, tornados y granizo, y también incendios forestales”. En 2022, los residentes de Colorado, por ejemplo, que ha sufrido deslizamientos de tierra e incendios forestales, se vieron sacudidos por un aumento promedio de las primas del 16.7%, no muy lejos de Luisiana (27.6%), Carolina del Sur (19.7%) y Florida (19%), propensos a las tormentas de viento.

La inflación de la construcción golpea con fuerza

El aumento de los costos de construcción influye mucho en lo que los propietarios verán este año en las cartas para renovar sus pólizas. Cuando los gastos en materiales y mano de obra suben, también lo hacen las primas. Entre 2020 y 2022, los pliegues pandémicos de la cadena de suministro, unidos a la fuerte demanda, dispararon el precio de los materiales de construcción residencial un 33.9%, según la Oficina de Estadísticas Laborales. También se hizo más difícil encontrar trabajadores, lo que obligó a los constructores a subir los salarios. Aunque los precios de algunos materiales, como la madera, han bajado, la inflación no ha cedido del todo.

Los cambios demográficos también pueden influir. Según Zawacki, el aumento del 19.7% registrado en Carolina del Sur el año pasado se debió en parte al crecimiento de su población, que incrementó la demanda de viviendas nuevas. “Los costos locales de mano de obra y materiales se tienen en cuenta en la fórmula del costo de reposición, lo que impulsa a la alza a las primas”.

Qué puedes hacer para ahorrar en el seguro de vivienda

Si quieres encontrar el mejor precio para tu seguro, comparar precios es una buena forma de empezar. Las compañías no te juzgan ni a ti ni a tu propiedad de forma idéntica, por lo que puedes obtener un precio más favorable de una compañía a otra. Pero asegúrate de comparar coberturas.

Si te preocupa perder tu condición de cliente de toda la vida, no tienes por qué preocuparte. Aunque tu aseguradora actual te ofrezca un descuento por fidelidad del 5% o el 10%, si no te mueves de tu sitio puedes estar enviándole el mensaje de que las subidas generales de precios no te harán irte corriendo con la competencia. Solo el 13% de los miembros de Consumer Reports en una encuesta reciente dijeron que compran regularmente una nueva cobertura. Pero entre los 7,075 que cambiaron de compañía en el periodo de cinco años cubierto por nuestra encuesta, el 39% dijo que lo hizo porque consiguió un mejor precio.

Ten en cuenta que, en este periodo inflacionista, es fundamental establecer el costo de reposición adecuado para tu vivienda, de modo que esté cubierto en caso de que se destruya. Por eso, Zawacki es partidario de recurrir a un agente o corredor local independiente que venda pólizas de varias aseguradoras, frente a un vendedor en línea. Estos profesionales pueden repasar cómo han determinado las distintas compañías el costo de reposición de tu casa, y también pueden recomendarte añadidos a la póliza que ayuden a que tu cobertura se mantenga al día con la inflación. (Busca un agente a través de Trusted Choice, que está afiliada a numerosas compañías de este tipo).

Si prefieres buscar cobertura por internet, consulta sitios como Insure.com, NetQuote, SelectQuote, y TheZebra, que ofrecen presupuestos iniciales de varias aseguradoras. Consulta también el departamento de seguros de tu estado, que puede publicar comparaciones de tarifas. Los floridanos, por ejemplo, pueden dirigirse a la Oficina de Regulación de Seguros de Florida; los californianos, al Departamento de Seguros de California.

Los miembros de CR pueden consultar las calificaciones de seguros de vivienda de Consumer Reports para identificar las compañías que mejor satisfacen a los 59,670 miembros que respondieron a nuestra encuesta. Juzgamos a las aseguradoras en función del precio, la amplitud de la cobertura, el servicio de atención al cliente no relacionado con siniestros y otros factores. También las calificamos en función de la tramitación de siniestros, incluido el grado de satisfacción de los asegurados con el importe en dólares que reciben.

Utiliza estas otras tácticas para ahorrar dinero

El primer presupuesto que recibas de una aseguradora puede no ser el que acabes pagando, dice Collins, de la APCIA. “Puede ser que empieces con un presupuesto más alto”, dice, “pero cuando demuestres las medidas que has tomado para mitigar los riesgos, el costo puede moderarse”.

Estas estrategias te pueden ayudar:

Combina coberturas. Contratar la cobertura de la vivienda y del coche con la misma compañía puede suponer un ahorro total de hasta el 30%. También puedes ahorrar más si agrupas tu barco o moto. “Agrupar pólizas de seguro también puede simplificar el pago de facturas y el mantenimiento de registros”, dice Loretta Worters, portavoz del Insurance Information Institute (III).

Mantén un deducible elevado. A mayor deducible, menor prima. Pasar de $500 a $1,000 de deducible, por ejemplo, puede reducir la prima en un 25%, según el III. Y pasar de $500 a $2,500 puede suponer un ahorro aún mayor.

Limpia tu crédito. Las aseguradoras de 46 estados pueden utilizar lo que se denomina una puntuación de seguro basada en el crédito a la hora de fijar el precio de las primas del seguro de vivienda. También pueden comprobar tu puntuación con regularidad y utilizarla en sus precios de renovación. Según un análisis de PolicyGenius, un crédito deficiente puede generar una prima dos veces superior a la de un buen crédito. Para mejorar tus probabilidades, no te endeudes demasiado con tu tarjeta de crédito en los meses previos a la compra y paga tus facturas puntualmente. Comprueba regularmente tus informes de crédito en annualcreditreport.com para identificar errores y corregirlos. Y pregunta a la aseguradora qué impacto tiene tu puntuación crediticia en tu prima. “En teoría, la aseguradora debería informarte de la fuente de la puntuación (Lexis-Nexis, Experian, por ejemplo) para que puedas revisarla”, dice Chuck Bell, director de programas de defensa de Consumer Reports. (CR ha argumentado en contra del uso del crédito en la tarificación de los seguros, y el uso de puntuaciones de crédito para la tarificación de los propietarios de viviendas no está permitido en California, Maryland, Massachusetts o Michigan).

Paisaje con los incendios en mente. Recortar la maleza seca alrededor de las viviendas y dependencias en una zona propensa a los incendios puede suponer un descuento del 5% en la prima. (Worters dice que es raro ver este descuento en California, propensa a los incendios forestales).

Cuando estés listo para realizar mejoras en tu hogar, ten en cuenta lo siguiente

Es posible que no quieras hacer obras importantes en tu casa solo para ahorrarte unos cientos de dólares en la cobertura para propietarios. Pero si estás dispuesto a hacerlo, aquí tiene por dónde empezar.

Añade o reemplaza sistemas domésticos. Reemplazar las tuberías viejas y añadir un sistema de seguridad doméstico y detectores de fugas de gas o agua puede suponer un ahorro en el seguro del 2% al 6% o más. La aseguradora Hippo ofrece un 13% de descuento en su póliza por un sistema de seguridad con supervisión profesional.

Mejora el tejado. En esta parte de la casa suelen empezar los problemas, desde las filtraciones de agua hasta los incendios provocados por brasas arrastradas por el viento. Por eso, algunas aseguradoras añaden un recargo del 10% al 15% por tejados viejos. Según un análisis de PolicyGenius, las principales aseguradoras cobran entre un 12% y un 40% más por un tejado de 20 años que por uno nuevo). Consulta las calificaciones de CR de las tejas de asfalto para tejados si estás listo para reemplazar tu tejado. Y en una zona propensa a huracanes o tornados, ve a fortifiedhome.org para aprender a instalar un sistema de techo resistente a los impactos que podría calificar para un descuento de 35% de algunas aseguradoras.

En Florida, puede que no tengas más remedio que mejorar tu tejado. Algunas aseguradoras no cubren los daños del tejado a menos que éste tenga más de 10 o 15 años, dice Melanie Musson, experta en seguros de Clearsurance.com, un sitio web de compra de seguros. “En ese caso, puede ser que los residentes no acaben pagando primas desorbitantes, pero obtienen menos cobertura por su dinero”, explica. Es posible que no quieras hacer obras importantes en tu casa solo para ahorrarte unos cientos de dólares en la cobertura para propietarios. Pero si estás dispuesto a hacerlo, aquí tiene por dónde empezar.

Añade o reemplaza sistemas domésticos. Reemplazar las tuberías viejas y añadir un sistema de seguridad doméstico y detectores de fugas de gas o agua puede suponer un ahorro en el seguro del 2% al 6% o más. La aseguradora Hippo ofrece un 13% de descuento en su póliza por un sistema de seguridad con supervisión profesional.

Mejora el tejado. En esta parte de la casa suelen empezar los problemas, desde las filtraciones de agua hasta los incendios provocados por brasas arrastradas por el viento. Por eso, algunas aseguradoras añaden un recargo del 10% al 15% por tejados viejos. Según un análisis de PolicyGenius, las principales aseguradoras cobran entre un 12% y un 40% más por un tejado de 20 años que por uno nuevo). Consulta las calificaciones de CR de las tejas de asfalto para tejados si estás listo para reemplazar tu tejado. Y en una zona propensa a huracanes o tornados, ve a fortifiedhome.org para aprender a instalar un sistema de techo resistente a los impactos que podría calificar para un descuento de 35% de algunas aseguradoras.

En Florida, puede que no tengas más remedio que mejorar tu tejado. Algunas aseguradoras no cubren los daños del tejado a menos que éste tenga más de 10 o 15 años, dice Melanie Musson, experta en seguros de Clearsurance.com, un sitio web de compra de seguros. “En ese caso, puede ser que los residentes no acaben pagando primas desorbitantes, pero obtienen menos cobertura por su dinero”, explica.

Cómo influye tu comportamiento en la prima

Elige bien tus mascotas y tus aficiones. Puede ser que te encante las monerías de ese cachorro dóberman, pero tener uno podría costarte más en primas que, por ejemplo, un shih tzu. Algunas aseguradoras sostienen que el riesgo de mordeduras de perro, y de demandas por responsabilidad civil, es mayor con determinadas razas, y pueden establecer un recargo o denegar la cobertura. (Demostrar a la aseguradora que tu perro ha superado el adiestramiento Canine Good Citizen del American Kennel Club puede ayudarte a evitar un recargo del seguro). Del mismo modo, para las aseguradoras, los trampolines, las piscinas y otros divertidos juguetes son accidentes a punto de ocurrir. Decir que eres fumador sugiere que eres un riesgo de incendio. Aunque no revelar estos datos puede ayudarte a evitar recargos, tu aseguradora podría darte de baja si se entera de ellos más tarde, por ejemplo, después de que tú o alguien que haya resultado herido presente un reclamo.

Ten cuidado con la frecuencia de los reclamos. Según Worters, presentar uno cada cinco años no debería ser un problema para la aseguradora y provocar un aumento de la prima. Pero más que eso es pasarse del límite. “Hacer tres siniestros en dos años, por ejemplo, demuestra que eres propenso a reclamar”, dice Worters. Eso podría elevar tus tarifas o influir en tu aseguradora para que no te renueve la póliza.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.