Oficiales encubiertos reclaman a la ciudad y policía de Los Ángeles por la publicación de fotos y datos personales

Más de 300 oficiales encubiertos presentaron este martes reclamos en contra de la ciudad y del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) por la entrega de fotografías y datos personales a un grupo de vigilancia tecnológica que los publicó en Internet.

En marzo, el grupo de vigilancia Stop LAPD Spying Coalition divulgó información personal de más de 9,300 elementos de la policía en una base de datos en línea de búsqueda después de una solicitud de registros públicos por parte del medio de noticias progresista Knock LA.

Relacionado: Oficiales de LAPD demandan a dueño de sitio web por ofrecer recompensa por matar a algún policía

Entre la información que fue publicada se tenían datos de cientos de oficiales que trabajan de forma encubierta, sin que se tenga exacto el número de agentes afectados porque la base de datos no especifica cuáles de ellos trabajan encubiertos.

Los oficiales tuvieron una violenta reacción ante la publicación de las fotografías ni de sus datos personales, además de que no fueron notificados previamente de que iban a ser divulgados.

Después de que un sindicato de oficiales presentó una denuncia, el inspector general investiga al jefe del LAPD, Michel Moore, y a la directora de policía constitucional del departamento, Liz Rhodes.

Aunque la oficina del Fiscal de Los Ángeles determinó que el LAPD estaba legalmente obligada a dar los registros, según la ley de California, se hacen exenciones por razones de seguridad o de investigación.

La información que fue publicada incluyen fotografías y datos de cada oficial, como nombre, origen étnico, rango, fecha de contratación, número de placa y división u oficina donde labora.

Stop LAPD Spying Coalition está en contra de la recopilación de inteligencia policial, además de sostener que la información debe ser usada como “contravigilancia”.

“Hay tantos sitios diferentes que ya tienen información sobre los oficiales, así que no es que ésta sea la primera vez que se publica. La policía de Los Ángeles y la Liga Protectora de la Policía están exagerando esta información”, consideró hamid Khan, integrante de Stop LAPD Spying Coalition.

Los reclamos fueron presentados por 321 oficiales que trabajan de forma encubierta, según dijo el abogado Matthew McNichols. El trámite fue hecho a través de su oficina y se espera que el número de agentes pueda incrementarse.

Los nombres de los oficiales encubiertos no estaban incluidos en los documentos judiciales. Los reclamos alegan negligencia y se buscan daños no especificados; y en algunos casos, es posible que no puedan trabajar como policías en el futuro.

El abogado mencionó que sus clientes temen tanto por su seguridad como por la de sus familias, y necesitan saber si las autoridades de la ciudad les brindarán protección.

Al parecer, varias investigaciones en las que participaban oficiales encubiertos, relacionado con casos de pandillas y traficantes de drogas, se detuvieron como consecuencia de la divulgación de datos.

