“Tiene la portería cubierta”:Exarquero del Salernitana llena de elogios a Guillermo Ochoa

El guardameta mexicano Guillermo Ochoa encontró un nuevo mensaje de elogio por parte de un exjugador de la Salernitana en la Serie A de Italia. Según Mihalis Iliadis, el equipo tiene en el mexicano y su colega y rival, Luigi Sepe, la “portería cubierta”.

El exportero del cuadro de Salerno habló en el programa italiano TuttoSalernitana, emitido por el canal SudTv, y allí manifestó: “Salernitana tiene la portería cubierta. Ochoa y Sepe son dos porteros muy fuertes, dieron muchos puntos gracias a su aportación”, dijo el ahora arquero que hace vida en Grecia.

El griego Mihalis Iliadis, estuvo dos campañas con el Salernitana, y ahora el exjugador del cuadro italiano reveló que piensa que el equipo podría haber sumando más puntos que los que tiene ahora mismo, estando así más alejado del descenso en la Serie A.

“Salernitana se dejó unos puntos de más o podría estar una mejor clasificación (en la tabla). Pudo haber ganado contra Bolognia y Spezia, pero cuando marca primero debe mejorar en mantener la ventaja”, dijo el griego.

“Sin embargo, es importante no haber perdido cuando no puedes ganar. ¿El gol del Spezia? El fútbol es así, cuando alguien se equivoca y no anotas, luego encajas un gol”, concluyó el guardameta.

El Salernitana recibirán al Inter de Milán este viernes, y en estos momentos está en la posición 15 de la tabla con 28 unidades en 28 Jornadas disputadas en la Serie A.

