León Larregui se aventura con ‘Prismarama’

La carrera de solista de León Larregui ha sido exitosa en parte porque sus dos primeros discos —”Solstis” y “Voluma”—, han tenido tras de sí el cerebro y talento de Adán Jodorowsky, un reconocido productor que también ha metido mano en álbumes de artistas como Esteman, Mon Laferte y Natalia Lafourcade.

Sin embargo, el vocalista y líder de la banda mexicana Zoé, hizo el movimiento más arriesgado de su trayectoria con su tercer disco, “Prismarama”, que saldrá a la venta este año en una fecha todavía sin definir.

“Es arriesgado en el sentido de que no estaba buscando repetirme”, dijo el cantautor de 49 años en una reciente entrevista desde Barcelona, donde suele pasar largas temporadas. “Estaba buscando expresar lo que siento, y ahora también es la primera vez que participo como productor; es la primera vez que no hay nadie que esté interpretando mis ideas”.

Eso sucedió no solo en sus discos en solitario, sino también en su propia banda, donde dice hay “cinco cerebros poniendo sus ideas”. De manera que todas sus composiciones terminan siendo de todos.

“En este disco dije, ‘ahora sí me voy a aventar a hacerlo, y no importa que no me salga o que sea [un intento] fallido'”, dijo. “Quería que fuera un reto para mí como artista, [quería] hacer toda la idea musical”.

En las últimas semanas, León ha adelantado varios temas, entre ellos “Amantes” y “Su majestad la eternidad”. Se trata de dos canciones con sus respectivos videoclips que son tan disímiles no solo en el sonido sino en la manera en que se expresaron visualmente.

Por ejemplo, el video que acompaña a “Amantes” es una producción con un estilo cinematográfico mientras que “Su majestad…” está expresado con imágenes creadas con inteligencia artificial.

“Todas las canciones del disco tienen como mundos diferentes, por eso el nombre de ‘Prismarama'”, dijo. “En este disco tuve la oportunidad de aventurarme a experimentar, y claro, con estos dos cortes quería mostrar los rangos de lo que va a ser el disco”.

En el caso del videoclip de “Su majestad…”, León se adentró en la investigación de la producción por medio de la inteligencia artificial, un tema que le apasiona, como se puede ver en el tipo de información que suele compartir en sus redes sociales.

“Me atrae mucho el tema de la física cuántica, la astronomía, el descubrimiento de la vida, de dónde venimos”, dijo.

En mayo, León comenzará en San Francisco su gira Prismarama, que llegará a 16 ciudades del país. Luego, el cantante llevará su tour a México, Sudamérica y Europa. Eso quiere decir que Zoé estará inactiva de forma indefinida, aunque de ninguna forma desaparecerá el combo. Más bien, es un tiempo que aprovecharán otros integrantes —Jesús Báez y Ángel Mosqueda— para también promover “Astronomía Interior”, un álbum alterno al proyecto del grupo.