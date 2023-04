Memo Ochoa se mandó “la atajada del año” en un show con 10 paradones determinantes para el empate entre Salernitana e Inter de Milán

Desde que llegó a la Salernitana en el mes de enero, Guillermo Ochoa se ha convertido en una figura determinante en cada uno de los partidos. Este viernes ante el Inter de Milán se erigió como el héroe con 10 atajadas claves. Una de ellas ha hecho alucinar a más de uno y en redes sociales ya se habla de “la parada del año”.

El encuentro terminó en empate a un gol en el marcador y, en parte, fue gracias al nivel demostrado por la ‘muralla mexicana’ y sus paradas que sirvieron para evitar una goleada. La acción con la que el Memo sorprendió a todos llegó en el minuto 64 cuando en medio de una incesante ofensiva del Inter de Milán, Romelu Lukaku cabeceó en área pequeña un tiro de esquina que se estrelló en el poste.

En la segunda jugada el balón fue cazado por el defensor neerlandés Stefan De Vrij y con un Ochoa vencido dentro de su arco, este se recuperó como pudo, reaccionó y de adentro hacia afuera lanzó un manotazo salvador que sacó la esférica en la propia línea de gol.

La atajada sorprendió a todos en el Estadio Sachi y generó un alud de comentarios en tiempo real en redes sociales como Twitter. La jugada ya fue considerada por muchos como “la parada del año” en la Serie A de Italia.

El veterano guardameta se convirtió una jornada más en héroe en un partido en el que las cosas se torcieron rápidamente, pues al minuto 6 el Inter se puso en ventaja gracias a un gol de Robin Gosens.

Robin Gosens gives Inter a lead 6 minutes in! 💥 pic.twitter.com/D2OMb78Jn7 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 7, 2023

Sin embargo, el popurrí ofensivo continuó y el mexicano empezó su show. Entre las otras atajadas, destacan algunas como la del minuto 32 cuando el carrilero alemán mandó un centro rematado de cabeza por el argentino Joaquín Correa. La parada de Ochoa hizo recordar a la atajada a Neymar Jr. en el mítico partido ante Brasil en el Mundial de 2014.

Como si las emociones no hubiesen sido suficientes, ya en el descuento del minuto 90, la Salernitana empató el encuentro gracias a un gol de videojuego. El capitán Antonio Candreva desbordaba por izquierda y ejecutó un centro con efecto envenenado que se coló en el segundo poste como si de un gol olímpico se tratara. ANTONIO CANDREVA CATCHES ANDRÉ ONANA OFF OF HIS LINE AND RESCUES A POINT FOR SALERNITANA. 🤯 pic.twitter.com/NapWcuNZ4d— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 7, 2023

Las atajadas de Guillermo Ochoa sirvieron para que su equipo no fuese goleado y pudiera rescatar el empate. Los italianos ya suman seis encuentros consecutivos sin caer.

