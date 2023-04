Stormy Daniels a Melania Trump: “Llámame si necesitas que testifique en tu proceso de divorcio”

Stormy Daniels, quien llevó a Donald Trump ante un juez en una acusación histórica y lectura de 34 cargos criminales, ofreció un par de entrevistas días después de que el mundo entero viera al expresidente en el banquillo de los acusados y aseguró en una de ellas que siente pena por el silencio de Melania Trump en uno de los momentos más duros de su esposo.

En entrevista con Good Morning Britain, la modelo porno dijo que “el silencio dice mucho”, refiriéndose así a la ausencia de Melania en el discurso que ofreció Trump en Mar-a-Lago tras su arresto.

La modelo fue cuestionada sobre si siente simpatía por Melania a lo que respondió “cualquier cosa que diga será especulación. Así que lo dudo. Asumiría que ella no necesita que yo o cualquier otra persona hable de por ella. Tal vez su no hablar es su hablar. El silencio dice mucho, por así decirlo”.

“Sí, ella está en una especie de situación, así es como parece, entonces sí, me siento mal por ella. Ella es una madre. Asumiría que, al igual que yo, como madre, su principal prioridad es su hijo. El otro lado de eso, no sabemos qué hay en su vida privada.

También señaló que es muy probable que haya tenido un acuerdo con su esposo, pero todo aseveró que todo lo que se diga sobre el tema al final será una especulación hasta que ella salga a hablar al respecto.



La modelo cerró su charla con Good Morning Britain ofreciendo un consejo a Melania “llámame si necesitas que testifique en tu proceso de divorcio”.

En una entrevista por separado con Fox Nation, Daniels aseguró que si quisiera llamar la atención como Trump ha asegurado en más de una ocasión lo haría mencionando relaciones más atractivas.

“Y si solo estuviera tratando de llamar la atención… he tenido relaciones sexuales con algunas personas mucho más atractivas que son famosas. Hubiera contado de esas historias”, dijo.

Entre lágrimas la modelo confesó que de lo único que se arrepiente de haber emprendido una batalla legal contra Trump es haber perdido tiempo con su hija por enfocar sus esfuerzos en dicho pleito.

“Eso es lo único que me quitaron y que nunca se puede devolver. Ese tiempo perdido con mi hija. Me enfado mucho, eso es lo que más me afecta. Ella no pidió esto. Hay cosas que me perdí porque durante mucho tiempo la única forma de mantenerla a salvo era anunciar que estaba en otro lugar. Me alejé para protegerla y funcionó”, sentenció.

