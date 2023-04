Juez ordena que presunto atacante de la congresista Angie Craig salga de prisión para ingresar al hospital

El juez magistrado Zia Faruqui ordenó durante una audiencia de detención la libertad de Kendrick Hamlin, presunto agresor de la congresista Angie Craig para ingresar a un programa de tratamiento para pacientes hospitalizados, así lo dio a conocer The Washington Post.

Faruqui indicó que Hamlin debe ser liberado de la cárcel de Washington, D.C. donde ha estado recluido desde que fue arrestado por supuestamente haber agredido a Craig en un ascensor en su edifico de apartamentos en febrero de este año.

De acuerdo con el medio antes citado, el juez programó otra audiencia para el 18 de abril para confirmar que otro juez está de acuerdo con el fallo “decir que esto está cerca no es hacerle justicia. Esta es una decisión extremadamente cercana”.

El Departamento de Policía Metropolitana D.C. informó en su momento que Kendrick Hamlin, de 26 años, fue arrestado por un cargo de asalto cerca de las 7:10 de la mañana cuando “la víctima se defendió y el sospechoso huyó de la escena”.

La congresista refirió a la policía que su agresor la siguió hasta el ascensor, la golpeó con el puño cerrado y la tomó por el cuello y la única forma de defenderse fue arrojándole su café caliente.

Según un informe policial, Hamlin estaba actuando de manera errática como “si estuviera bajo la influencia de una substancia desconocida” en el vestíbulo del edificio de Craig.

The Post informó que los fiscales se opusieron a la liberación de Hamlin y argumentaron las 25 órdenes de arresto que tiene .

El acusado dijo durante la audiencia, según The Washington Post, que deseaba recuperarse, mental física y emocionalmente, declaración que llega acompaña de los documentos judiciales que aseguran que “es un hombre que padece una enfermedad mental y no tiene hogar y necesita tratamiento, no encarcelamiento”.

