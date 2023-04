Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 10 al 15 de abril de 2023

El horóscopo de la semana de la célebre astróloga Mhoni Vidente nos dice qué deparan los astros del lunes 10 al sábado 15 de abril de 2023 y reveló qué ángel guardián estará rigiendo a tu signo del zodiaco en estos días.

Aries

El Arcángel Miguel va a ser el que te guíe esta semana y te recomienda que transformes tu vida a lo positivo, que vienen grandes cambios para la abundancia y la riqueza y lo invoques cuando necesites su ayuda y vendrá ti sin límites. Dias de abrirse a las oportunidades que te ofrece que este arcángel con cambios radicales a lo positivo. Tu mejor día el lunes, tus números mágicos el 08 y 17 y tu color de la abundancia es el rojo.

Semana de pascua de buenas energías a tu alrededor, recuerda que tu signo es el carnero y en estos dias es cuando más te liberas de todo lo negativo que está alrededor tuyo. Tendrás una invitación de salir de viaje en esta semana con tu familia u amigos. Una hermana se casa y te invitan de padrino, recuerda que eres el signo más fuerte y líder del zodiaco y eso te hace tener una misión en tu vida para ayudar a los demás así que no lo hagas a un lado y acepta tu destino.

En el amor seguirás con tu pareja y estarás muy estable, recuerda que tu signo muy compatible contigo es Capricornio, Leo y Virgo. Mandas arreglar tu carro y pagas el seguro, te buscan amigos para festejarte en estos días y te van a llegar regalos que no esperabas. Te compras ropa para un evento muy importante laboral, trata de dormir más y dejar de pensar en lo que no fue. Todo lo relacionado en cuestiones de proyectos de negocios trata de ese día vestirte de colores rojos o naranjas para que se multiplique tu energía. Te hacen una operación y todo te va salir muy bien.

Tauro

El Arcángel Zadkiel es el que te va a proteger en estos días y te dice que va a ser la semana de dar soluciones a los problemas que venías padeciendo, solo invócalo y verás cómo te va a ayudar, que te vendrá un éxito a un acuerdo legal o trámite de migración, que debes de tener más autocontrol y paciencia en todo lo que vayas a realizar. Tus números mágicos son 06 y 15, tu color el verde fuerte, tu mejor día el miércoles.

Será una semana de pascua de muchos cambios en tu casa y alrededor tuyo, recuerda que en estos días Santos los Ángeles te van a ayudar a estar mejor en tu vida. Trámites de un curso de ingeniería o administración, seguir con tu escuela universitaria, cuídate de dolores de espalda y cuello ten cuidado con tu ejercicio fuerte o deportes extremos ahora en tus vacaciones.

Empiezas a ver que las personas te toman más en cuenta en sus decisiones o te dan más autoridad en tus opiniones. Te invitan a un cumpleaños en esta semana, tendrás un dinero extra por una deuda del pasado, te invitan a un negocio de publicidad o venta de ropa. En el amor estas muy compatible con los signos de Acuario, Virgo y Escorpio, y te sentirás de lo mejor con esos signos. Te compras ropa deportiva para estos días de vacaciones, solo ten cuidado con el alcohol y trata de medirte en las fiestas.

Géminis

El Arcángel Rafael que te indica que va a ser sanado de cualquier problema que tengas en cuestión de salud física y mental que solo lo invoques que serás bendecido, que deberás tomar las decisiones con la razón no con el corazón para que puedas estar en paz, el poder de tu mente lo es todo en tu vida. Tus números mágicos son 09 y 13, tu color es el naranja, tu mejor día es el jueves.

Semana de pascua de estar con mucha suerte en todo lo relacionado en propuestas nuevas de trabajo, recuerda que tu signo tendrá la oportunidad de salir de los problemas sentimentales. Te estas enamorando de alguien más que no es tu pareja, trata de poner en claro tu situación sentimental y quédate con quien más te quiera. Tendrás un examen muy difícil así trata de ponerte a estudiar más, en el trabajo siguen los cambios muy fuertes y varias juntas con tus superiores. Hablas con un abogado para arreglar papeles de divorcio o de pensión alimenticia.

Tu mejor compatibilidad de tu signo son Acuario y Libra que esos signos te van a llevar a la felicidad en cuestiones de amor así trata de buscar personas así. Cuídate tu salud en cuestiones de presiona alta y exceso de grasa en el organismo así trata de seguir con tu dieta y ejercicio. En estas vacaciones trata de no asolearte mucho o protege con un bloqueador solar.

Cáncer

El Arcángel Jofiel es el que te va a guiar en estos días es y te dice los sueños siempre se hacen realidad solo es tener constancia y seguridad hacia donde quieres ir. Que el Arcángel Jofiel te ayudará a resolver una situación favorable en tu vida, tus números mágicos son 03 y 11 tu color es el amarrillo y tu mejor día el viernes.

En esta semana de pascua tendrás la oportunidad de crecer y renovar tu energía, recuerda que tu signo es agua y eso te ayuda a tener más comunicación con lo Divino. En estos días Santos trata de bañarte con agua bendita y prender una vela blanca para por completo se limpie tu energía y brilles más.

Cambios en tu trabajo y no te dan el puesto que te habían prometido y decides salirte de allí donde laboras porque te sientes ya estancando, hazlo que estás en tu mejor época de crecer más y valoren tu desempeño y creatividad. Eres el comunicólogo del zodiaco y todo lo relacionas con y viajes así que trata de poner un negocio de eso y ver el trabajo como una diversión. Intenta quedarte con tu pareja y luchar por ese amor, pero si vez que ya no da más las relaciones amorosas dejarse en buenos términos. Pagas deudas de tu carro, tramitas tu pasaporte o residencia, tu familia te invita irte de viaje.

Leo

El Arcángel Metratron es el que te va a guiar en estos días y te dice que creas en ti y escucha tu razón que eso es lo que te va a llevar a ser grande en la vida, que tendrás un milagro en estos días que te llenarán de felicidad. Este Arcángel Metratron te ayudará a sentirte con más fuerza espiritual, solo invócalo y llegará a tu vida. Tus números mágicos son 19 y 21, tu color el azul fuerte, tu mejor día es el miércoles.

Semana de pascua de estar con mucha prisa por encontrar la estabilidad económica que tanto necesitas, solo trata de concentrarte en tus metas y lo vas a lograr. Trata de estar al pendiente de auditorías porque vas a tener revisión de tus jefes y cambios de puesto, así aplícate en tu trabajo, eres el más sociable del zodiaco así trata de estudiar política o relaciones internacionales. Cuídate de dolores de cabeza y de tensión nerviosa, así sigue con el ejercicio que eso te va a ayudar a estar de lo mejor.

Te busca un amor del pasado para reclamarte y pelear, trata de ya no estar en esa sintonía y cortar lo negativo. Cuídate de las pérdidas o robos, así asegura bien tu casa si te vas de vacaciones en estos días, trata de no pensar con vengarte de alguien que te hizo daño eso ya déjalo atrás recuerda que son días de perdonar. Tendrás un examen en tu trabajo para subirte de puesto, en estas vacaciones trata de convivir más con tu familia.

Virgo

El Arcángel Uriel es que te va a guiar en estos días y te dice que estás hecho para ser el más fuerte y poderoso del zodiaco, que solo te concentres en lo que deseas para triunfar que siempre tengas planes ambiciosos y nunca agachar la cabeza, que tengas en mente estabilidad y eficiencia. Tus números de la suerte son 22 y 40, tu color es el rojo intenso, tu mejor día es el lunes.

Semana de pascua de estar con muy buenas energías alrededor tuyo, te invitan a irte de viaje y convivir más con tu familia, recuerda que tu signo es la base de todo y más de tus seres queridos por eso en estos días Santos te recomiendo poner una vela blanca y ponerte agua bendita en la frente, recuerda que van a ser unos días que lo que pidas se te dará.

Te invitan a una boda familiar, en el amor seguirás de lo mejor tu signo es muy querido y siempre está rodeado de personas muy buenas así aprovecha esa virtud que tienes para encontrar ya una pareja que tu mejor compatibilidad de tu signo son Aries y Cáncer, con esos signos tendrás la dicha de estar de lo mejor. Sacas de tu casa todo lo que no sirve y renuevas tu recamara. Te busca tu papi para regalarte una casa o dejarte una herencia.

Libra

El Arcángel Ariel te dice en estos días que la fuerza espiritual estará de tu lado que solo confíes en ti mismo lo vas a lograr, que te perdones que no has hecho nada malo que solo trata de invocarlo y tendrás la paz en tu vida. Tus números de la suerte son 07 y 33, tu color es el verde fuerte tu mejor día el martes.

Semana de tener muchos deseos de salir adelante en tu vida personal y laboral, recuerda que tú eres el pilar de todos los que te rodean por eso siempre necesitas tener más ingresos económicos y una pareja estable, por eso en estos días te recomiendo dar una limosna a personas que estén en las calles o necesiten de tu ayuda y prender un cirio blanco para lo Divino este contigo más fuerte.

En estos días vas a tener la oportunidad de cerrar círculos con personas que tenías problemas o algunos familiares con rencores del pasado. Cuidas a tu mami de salud, recuerda que ella le afecta los nervios. Ya no te estreses tanto por lo que todavía no pasa, recuerda siempre resolver tus problemas en el momento no antes. Te vas de viaje con tu pareja en estos días, ya vas a encontrar el amor de tu vida y va a ser del signo de Sagitario o Tauro y será muy compatible contigo.

Escorpio

El Arcángel Miguel es que te va a ayudar en estos días y te dice que tendrás un final feliz a todos tus problemas, que seas más cauteloso con tus gastos y aprendas a preparar tu patrimonio, que tengas más comprensión con tus seres queridos y que estimulas la paciencia en tu carácter, recuerda que no todo lo que brilla es oro. Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 06 y 50, tu color es el blanco, tu mejor día el viernes.

Recuerden que necesitan seguir haciendo ejercicio y así llenarte de endorfinas y de actitud positiva para que no entres en ningún tipo de depresión y angustia, recuerda que somos lo que pensamos. Te vas de viaje con tus amigos y familia, recuerda darte baños en el mar o río para que el agua pura te va a ayudar a estar mejor de salud.

Eres el mejor conquistador del zodiaco y por eso se te da muy fácil el amor o andar con varias parejas a la vez, pero recuerda amigos de Escorpio que necesitas ser sincero y ya estar con una sola pareja firme que tu compatibilidad son los signos de Piscis y Cáncer, esos signos te van a sentir de lo mejor. Trata de sonreír más y no tener esa cara de pocos amigos. Te llega un bono por la venta de una carro o casa, pintas tu casa o haces unas mejoras.

Sagitario

El Arcángel Gabriel es que te va a ayudar en estos días y te dice que es el momento de actuar conforme a tus planes y metas, recuerda que tienes que ser constante en todo lo que quieres realizar, que vendrá a ti una etapa de abundancia y riqueza, solo invócalo que eso te hará sentirte protegido. Tus números de la suerte son 03 y 90, tu color el verde fuerte, tu mejor día es el jueves.

Recuerda Sagitario que tu signo es muy sensible y tiene un sexto sentido de percibir lo que te puede pasar, por eso te recomiendo en estos días cargar una cruz de plata o de madera en tu cartera y tomar agua bendita en ayunas para tu Luz Espiritual este más fuerte. Recuerdas mucho un amor del pasado y eso te hace sentir algo triste, tu háblale y arreglas los problemas para que mínimo quedes en paz.

En estas vacaciones vas a conocer amores nuevos y van ser del signo de Acuario o Aries que van a ser muy compatibles contigo, y para los Sagitarios que tiene pareja traten de no pelear por cosas sin importancia. Pagas deudas del pasado, recuerda que para ganar más en tu trabajo tienes que valer más trata de seguir estudiando un curso de comunicaciones o administración. Te vas de vacaciones con tus amigos, trata de no asolearte mucho y protegerte de una insolación.

Capricornio

El Arcángel Uriel que es el encargado de protegerte en estos días, te dice que tengas más tolerancia hacia los demás y te trates de seleccionar bien tus amistades y amores que te rodean, que hay personas que solo te causan daño mental y mala suerte, que debes atraer la prosperidad con tus acciones y siempre buscar la oportunidad de brillar en todo, que vendrá en tu futuro un éxito rotundo. Tus números de la suerte son 08 y 30, tu color el rojo y naranja, tu mejor día de la semana es viernes.

Semana de estar con una buena actitud hacia la vida, por eso te recomiendo ponerte agua bendita en la nuca y prender un cirio pascual. A veces uno gana perdiendo y si ya no te gusta el trabajo donde estás, renuncia y buscar otro mejor para ti. Cuídate de dolores de estómago e intestino, trata de ir con tu médico, trata de organizar más tu tiempo y si vas a salir de vacaciones deja encargo alguien de confianza. Recuerda calmar tu carácter no ser tan bipolar.

Días de muchas fiestas y reuniones con amigos que en estas vacaciones vas a estar conociendo personas muy compatibles contigo y se dará mucha pasión. Compras ropa o cambias tu look, un amor del signo de Aries o Virgo llegará para quedarse. Cuidado con problemas legales, trata de solucionarlo todo en su momento.

Acuario

El Arcángel Metratron es que te va a guiar en estos días y te dice que tengas más determinación en tus ideas y pensamientos, que te cargues siempre de buenas energías y que aprendas a tener a tu alrededor personas que te ayuden a ser mejor persona, que te vendrá un reconocimiento laboral que te hará sentir muy bien. Tus números mágicos son 01 y 06, tu color es el azul, tu mejor día el martes.

Te llega un dinero que no esperabas que es una deuda del pasado. Sabrás de un embarazo familiar que te dará mucha alegría. Recuerda que tu signo necesita del deporte y el contacto con la naturaleza así que trata de irte unos días de campamento o de pesca. La persona ideal en tu vida que tu mejor signo compatible son del signo de Virgo y Tauro, te busca un familiar para pedirte ayuda económica, cuídate de dolores de intestino o de infecciones de sangre trata de checarte con tu médico.

Sigues con tus cursos de economía o arquitectura, te busca un amor del pasado para volver del signo de fuego, trata de dormir más o dejar un poco el celular a un lado, vas con el dentista o checas tus muelas.

Piscis

El Arcangel Jofiel es que te va a ayudar en estos días para liberarte de ataduras del pasado que solo te retenían para tu progreso y debes de quitar de tu vida preocupaciones innecesarias y saber que tu signo está hecho para ser un triunfador, solo no cargues con problemas que no son tuyos aprende a depurar. Tus números mágicos son 23 y 50, tu color es el naranja y verde, tu mejor día es el miércoles.

Semana de comprar un boleto de avión para irte de viaje con tu familia, recuerda que estás en tu mejor época de abundancia y que tu signo siempre tiene que estar en movimiento para seguir creciendo. Te buscan muchos amores del pasado y personas que salían contigo, recuerda que tu energía es muy fuerte y pensamiento más y cada vez que piensas en alguien te hablan, así utilice ese don para cerrar círculos con amores dolidos y avanzar más en tu vida sentimental.

Trata de ir con el médico o checarte las hormonas o problemas de salud en cuestiones de nervios, trata de escribir más y hacer tu tesis, seguirás con el éxito en tu trabajo o te buscan de varias partes para ofrecerte un mejor puesto. Trata de leer siempre antes de firmar un convenio.

En estas vacaciones trata de no tomar mucho alcohol y no caer en drogas, recuerda que tu signo es débil en ese sentido y tener una diversión más saludable. Amores apasionados y fugaces en estos días de vacaciones.

