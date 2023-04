Maribel Guardia lleva a cabo una rigurosa dieta y dos ejercicios para conservar su figura a los 63 años

Una esbelta y tonificada figura, así como su belleza, contrastan con los 63 años de Maribel Guardia.

Quizá a partir de ahí, es como la actriz costarricense se ha logrado consolidar en la industria del entretenimiento, pero sobre todo en la televisión mexicana.

No obstante, conservar una apariencia que le asemeja parecer una mujer de mucho menor edad es una ardua tarea que le obliga a respetar un estricto régimen alimenticio.

Durante una entrevista concedida a TVyNovelas, la actriz confesó que lleva años respetando una dieta y sólo un día a la semana se permite comerse alguno que otro bocadillo elevado en calorías.

La clave del éxito de su alimentación es que evita comer carbohidratos y cuando llega a hacerlo solamente los consume una vez al día.

“Cuando me como una tortilla en la mañana, en el resto del día ya no me como otra y evito el pan. Los domingos como de todo: pizza, hamburguesa, postres”, indicó.

La guapa mujer mencionó que para balancear sus comidas trata de ingerir muchas frutas y verduras, pero sobre todo proteínas ricas en Omega 3, como el salmón.

Y para los momentos en que le surge apetito fuera de los horarios de comida suele llevar consigo alimentos saludables.

“Trato de llevar cosas saludables en la bolsa para no tener que comer cochinadas como papas fritas, dulces y demás”, señaló.

Como cualquier régimen alimenticio, mantenerse en forma también demanda ejercitarse y para ello nadie mejor que Maribel Guardia, pues al tener un gimnasio en casa prácticamente suele someterse a rutinas de entrenamiento, las cuales tonifican sus muslos y abdomen.

Los más de 8 millones de fans que la siguen en sus redes sociales descubrieron recientemente, que Maribel práctica series de abdominales inversas, las cuales le fortalecen el centro del torso y el transverso abdominal.

A su vez, también lleva a cabo una sesión de abdominales con las piernas extendidas, esto para fortalecer la zona inferior de la parte que desea trabajar. Ambas series de ejercicios deben realizarse con 400 repeticiones y con breves intervalos de descanso.

Ahora bien, algunos detractores de la presentadora tica sostienen que además de dieta y ejercicios, varias cirugías le permiten retar al tiempo sin que sus efectos se le marquen todavía.

