Netflix cancela ‘Sex/Life’ poco después de las fuertes críticas de su protagonista Sarah Shahi

Un mes después del estreno de la segunda temporada ‘Sex/Life’, Netflix canceló su serie erótica. La decisión llegó pocos días después de que la protagonista Sarah Shahi, se quejara por haber tenido una experiencia negativa mientras filmaba la segunda edición del programa.

La plataforma de streaming confirmó que su material original no tendrá una tercera parte luego de las declaraciones. En la serie Sarah interpreta el papel de Billie Connelly, una mujer casada y con hijos; con una vida de pareja rutinaria que se pasea un lado salvaje cuando su ex vuelve regresa a su vida.

“No voy a dejarlo, pero definitivamente no tuve el apoyo que tuve en la primera temporada de las personas involucradas en el programa”, dijo la actriz el 5 de abril en el podcast ‘Not Skinny But Not Fat’.

Shahi agregó: “Se convirtió en algo muy diferente para mí, y no tengo miedo de decir eso”. La estrella además del trato que recibió, dijo que no era fan del material que estaba creando.

“En la segunda temporada, sentí que hubo más momentos que se sintieron muy ingeniosos”, detalló la actriz. “Ese tipo de cosas para mí siempre son muy difíciles de leer. Hubo otras cosas que sentí que no podía respaldar, y fue simplemente un desafío”, puntualizó.

Mientras emitía sus duras palabras aseguró que sabía que todo lo que estaba diciendo podía tener repercusión, pero explicó que no podía guardar silencio.

“Nunca volveré a trabajar para Netflix después de decir todo esto, pero no puedo mentir”, dijo Sarah.

Sigue leyendo:

– Conviértete en una Barbie: cómo crear tu propio póster de película con solo una selfie

– Celia Lora revela el secreto de su éxito en OnlyFans y redes sociales: “Tengo material para todo el año”

– ‘Chisme No Like’ revela el cuantioso sueldo que tenía Adamari López en Telemundo