Video: Gaby Espino hace drástico cambio en su casa tras sentir que vivía en medio del caos

La actriz y presentadora venezolana Gaby Espino de 45 años, decidió someter su casa a una drástica transformación, al ya no soportar las condiciones en las que vivía.

Por medio de un video, publicado en su cuenta de Instagram, la mamá de Nickolas y de Oriana se sinceró con sus fans sobre el desorden que tenía en su clóset, una habitación que siempre debe lucir radiante, pero ella no lograba el cometido.

Consciente de ello, es que la ex de Jencarlos Canela optó por recurrir a la asesoría de unas expertas en la materia, quienes la ayudaron a darle otra cara a su armario, mientras ella disfruta de unas vacaciones en las Bahamas.

“Es algo súper especial para mí, a lo mejor les parecerá una tontería. Yo creo mucho en la energía y tenía un caos en la casa que me tenía la energía perturbada. Soy muy ordenada, pero no sé qué me pasaba de un tiempo para acá no sé qué me pasaba”, detalló la celebridad.

Mientras hablaba de los cambios, Espino exhibía imágenes de la transformación de ese rinconcito que todos los días visita en su casa de Miami, pero al que poca atención le ponía.

“Dicen que cómo tienes tu clóset, tienes tu vida. Yo considero que mi vida está en orden, pero mi clóset era un caos”, apuntó.

Los cambios que hizo fueron sustanciales, pues solo poner varios artículos fuera de su lugar o a la fuerza, pues no les encontraba otro espacio para colocarlos.

“En el camino me encontré con un angelito que hoy considero mi amiga porque es una mujer súper trabajadora que ama lo que hace. Ustedes saben lo que es tener un clóset en el que no te quieres vestir, prefieres comprar algo y gastar cuando tienes cosas”, anotó sobre la experta que le dio otra cara a su lindo armario en la Ciudad del Sol, el cual está repleto de vestidos largos, la ropa de ejercicio y las sandalias.

Sigue leyendo:

Así luce la casa abandonada de Joan Sebastian en Veracruz y que heredó a Julián Figueroa

Conoce el rancho de Joan Sebastian que Julián Figueroa puso en alquiler por falta de dinero

Así es la casa de Maribel Guardia donde murió Julián Figueroa, su único hijo

Así es la casa en la que Adamari López se refugiará tras su sorpresivo despido de Telemundo