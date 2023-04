Científicos identifican cómo afecta la rabia al volante a conductores y a los autos autónomos del futuro

La rabia al volante generada por conductores agresivos puede generar muchos problemas e incluso incidentes violentos en las carreteras, es por eso que científicos investigaron sus efectos.

Una nueva investigación de la Universidad de Warwick ha identificado las características de la conducción agresiva, que afectan tanto a los usuarios de la carretera como a la transición hacia los coches autoconducidos del futuro.

Es el primer estudio que identifica sistemáticamente los comportamientos agresivos al volante, los científicos han medido los cambios en la conducción que se producen en un estado agresivo.

Los investigadores hallaron que los conductores agresivos conducen más rápido y cometen más errores que los no agresivos, poniendo en peligro a otros usuarios de la carretera y planteando un reto a los investigadores que trabajan en la tecnología de los coches autoconducidos.

Zhizhuo Su, autora principal del estudio y estudiante de doctorado en los Institutos de Salud Digital y Vehículos Inteligentes de la Universidad de Warwick, declaró “Aunque no es ético dejar sueltos a los conductores agresivos por las carreteras, se pidió a los participantes que evocaran recuerdos airados, poniéndolos en un estado agresivo, mientras realizaban una simulación de conducción. Estos recuerdos se compararon con los de un grupo de control que no se sentía agresivo.

“Esta investigación es significativa porque, a medida que se acerque la era de los vehículos autónomos, el tráfico rodado será una mezcla de vehículos autónomos y no autónomos, conducidos por personas que pueden incurrir en conducción agresiva. Este es el primer estudio que caracteriza cuantitativamente el comportamiento de conducción agresiva de forma sistemática, lo que puede ayudar a los vehículos autónomos a identificar posibles conducciones agresivas en el entorno circundante.”

Roger Woodman, profesor adjunto de la WMG y coautor del estudio, añadió: “En las últimas décadas, las políticas de seguridad vial, los cambios en las infraestructuras y la mejora de la seguridad de los vehículos han reducido considerablemente el número de víctimas en carretera. Sin embargo, el error humano, que a menudo es consecuencia de una conducción agresiva, sigue siendo una de las principales causas de accidentes”.

El especialista destaca que la investigación busca que se pueda conocer el estado del conductor para, de ser el caso, alertar cuando corra un mayor riesgo de accidente y que el vehículo autónomo pueda desplegar métodos tranquilizadores.

“Para que la conducción sea más segura, nuestra investigación se centra en métodos para conocer el estado del conductor, con el fin de identificar comportamientos de riesgo al volante, mediante el uso de sistemas de monitorización del conductor (DMS). Esto permitirá alertar al conductor cuando corra un mayor riesgo de accidente y permitirá al vehículo desplegar métodos tranquilizadores, como alterar el nivel de ruido del habitáculo, poner música relajante o, en última instancia, reducir la velocidad del vehículo”, agregó Woodman.

Clasificación de los comportamientos agresivos al volante

El estudio clasifica los comportamientos agresivos al volante y muestra los aspectos clave de este peligroso estilo de conducción. El estudio, publicado en Accident Analysis and Prevention, recoge las siguientes conclusiones:

-Los conductores agresivos tienen una velocidad media 5 km/h superior a la de los conductores no agresivos.

-Los conductores agresivos también cometen más errores que los grupos de control, como no indicar el carril al cambiar.

-Por conducción agresiva se entiende cualquier comportamiento al volante que ponga en peligro intencionadamente a otras personas, ya sea psicológica o físicamente, o ambas cosas y no como un derecho.

