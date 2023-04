Horóscopo de hoy de Nana Calistar 12 de abril de 2023.

PISCIS

Trata de tener alguna vela aromática la cual enciendas en tu casa o habitación cada que no tengas serenidad o tus pensamientos estén descontrolados. Aléjate de las shingadas personas con p3dos en su vida porque nada más contaminan la tuya. Enfócate en lo tuyo, en seguir trabajando tu espiritualidad. Mueve tu cama a una posición que te favorezca y procura tener flores en tu casa para que la energía positiva y la vida inunde tu hogar. Estas en una semana de mucho trabajo, pero también de enfrentamientos con ciertas personas, no es necesario que defiendas tus ideas, al poco tiempo las situaciones y la balanza se inclinarán de tu lado. Haz estado cansado al despertar, checa bien que no haya algo que esté afectando la energía de tu descanso. Familiar podría meterte en problemas por ciertos cometarios que estará diciendo sobre ti. Tus miedos por fin terminan, las situaciones que te tenían pensativo o pensativa en cuestión del trabajo o sentimental por fin tienen solución. Tienes ideas creativas que no debes dejar pasar y que debes aprovechar muy bien.

ACUARIO

Habrá despeinada del chango esta semana, traes la sensualidad a todo lo que da ponte ropa sensual con tu pareja y provócala. El amor está abrazando tu vida en caso de estar soltero o sotera. Negocios que tengan que ver con el tema de las ventas se verán favorecidos los de tu signo. Te buscará un ex que quiere regresar, iluso, hasta ahorita te valoraron, mándalo a Chihuahua al baile y que sufra un rato como en su momento tú lo hiciste. Tu economía la sientes afectada, pero ten paciencia, prontamente se recuperará porque viene una avalancha de nuevas amistades, nuevos negocios y oportunidades para ganar dinero y resolver tu situación. Recuerda que si quieres acceder a lo mejorcito en cuestión de amores tú debes de estar en las mismas condiciones, no descuides tu físico e inviértele para que poco a poco comiences a ver la gloria en ti y sobre todo ponerte más perra y no solo bonita. De momento ajusta tus gastos para que no te andes tronando los dedos al finalizar el mes. Traes tu intuición muy desarrollada, aprende a escucharla porque te revelará las verdades de muchas personas. Tienes la capacidad para cambiar las cosas negativas en cosas positivas así que aprovéchalo.

CAPRICORNIO

Si están dispuestos a perdonar tus errores que sea con la condición de que no te los seguirán echando en cara en el fututo porque se te da mucho el no olvidar el pasado. La vida te está sonriendo y por fin llega la alegría a tu vida así que aprovéchala el tiempo que tenga que durar. Ten cuidado en poner en manos de charlatanes tu salud, si deseas hacerte un arreglo estético investiga primero al médico. Hay gente que no sabe lo que hace y solo te utiliza para sacar ventaja económica y como eres bien tonto ayudas y después te ven la cara. Si no tienes empleo por fin lo conseguirás solo que tienes que ponerla más empeño. Aguas con amores a distancia lo único que van a lograr es dañarte, tú puedes estar dispuesto o dispuesta a toda, pero si la otra persona no actúa como tú de nada servirá. En esta etapa tus ingresos estarán por aumentar, una situación de papeles se solucionará de manera positiva. Hazte un cambio de imagen, te caerá de perlas y te ayudará a tener un poco más de confianza en ti misma. Tu relación se está enfriando por la monotonía en caso de tener alguna, haz cambios para que se encienda nuevamente la pasión, un viaje exprés podría ayudar demasiado, ponte ropa sexy o de prosti y proponle salir para pasar tiempo juntos o ya de plano a un motel de adrede hay que buscar maneras de innovar en la intimidad.

SAGITARIO

Semana de recibir noticias y momentos de alegría con tu pareja o con tus seres queridos, aprovéchalos al máximo. Si una persona que es muy querida está alejada o ausente es muy probable que regrese en cuestión de días. Vas bien con los cambios que has hecho para mejorar tu salud, sigue así, haz ejercicio y come saludablemente. Sé responsable cuando platiques y trata con seriedad los temas emocionales. Dales En el trabajo vienen buenas noticias y si estás con los ojos bien abiertos se pondrá una oportunidad de crecimiento que no deberás desperdiciar, así podrás mejorar tu economía. la importancia que merecen. Hay amistades que son mala copa, trata de no salir con ellos porque te meterás en graves problemas que al final vas a lamentar mucho. Es momento de dejar a un lado tu timidez y de comunicarte con fluidez. Chismes de vecinos o compañeros de trabajo, que no te afecten recuerda que la gente es muy envidiosa y no puede soportar verte bien y en crecimiento, carga siempre un limón en tu bolso o auto pa las malas energías. Por fin tienes la sensación de que tu relación está estable no te ap3ndejes ni caigas en ideas absurdas que puedan volver a dañarla en caso de tener pareja.

ESCORPION

Si aún estás fumando deja de hacerlo porque tu salud podría verse deteriorada en el área de las vías respiratorias. Si la persona que está a tu lado no es lo que tú quieres para ti entonces haz los cambios necesarios en tu vida. Bájales a tus gastos porque andas muy perra comprando muchas cosas de marca y después ya no sabes ni que fregados hacer. Haz una evaluación a tu presupuesto y apégate a él para que no pases por situaciones difíciles en este cuarto mes del año. Combina la distracción con el descanso para que puedas acabar con el agotamiento que sientes, terminas tus días muy cansado y a veces no sabes porque cargas tantra flojera. Se más prudente al emitir juicios para que no hieras a quienes amas y después te arrepientas, a veces andas con la espada desenvainada y te vale madre lo que el mundo piense o diga de ti y tiras veneno por todos lados. La paz que sientes disfrútala, vive el momento y no te quedes con ganas de nada que la vida es corta. Deja de querer que tu pareja piense como tú, no puedes cambiar los pensamientos de las personas. Es necesario que trabajes tus miedos e inseguridades para que no arruinen tu futuro ni tu estabilidad. El dinero saldrá de donde esté, deja de pensar que tiene que salir a huevo de donde tu piensas. Hay muchos caminos para que las cosas lleguen a ti.

LIBRA

Abre tus brazos a las posibilidades que se presentan frente a ti para que puedas enfrentar el destino del cual te sientes con el shingado poder de controlar y que este no te controle a ti. Por ser buena persona te han visto la cara ya muchas veces, aprende de tus errores para que no sigas cometiendo los mismos errores. Vienen días de calma que debes de disfrutar en familia, soltar y dejar ir, amores del pasado retornan y hay posibilidad que el negocio que has esperado se concrete en pocos días. Deja de pensar en los problemas y enfócate en las cosas positivas, tu trabajo espiritual va muy bien, siempre que despiertes da gracias al ser supremo por lo que tienes. Si te ofrecen algún negocio haz un contrato donde se especifique la negociación acordada, que todo sea por escrito, porque eres muy de que como son tus amistades entregas todo y después te dejan viendo y endeudada. En el amor hay muchas dudas, vas a andar bien confundido y confundida porque no sabes si tu pareja realmente te quiere y ama como tu piensas, no te metas ideas a la cabeza y no dudes de esos sentimientos o corres el riesgo de que se canse de tu pesimismo, recuerda que hay que tener la confianza en sí mismo para no caer en inseguridades tontas. Abre bien los ojos para que aproveches las oportunidades que pasan frente a ti. Todo se resolverá felizmente y muy a tu favor.

VIRGO

Vienen días de muchos cambios, de amores importantes que comenzarás a formarse. Un familiar necesitará mucha ayuda de tu parte porque estará pasando por momentos algo complicados. Pon atención a tus horas de comida, que por andar trabajando o haciendo tonterías y media todo el día pasas por alto lo más importante que es mantener en excelente estado tu cuerpo. Toma más agua y deja los refrescos para purificar tu cuerpo criminal y mejorar el estado de tu piel. Recuerda que sueles retener muchos líquidos así que bájale al consumo de sodio. Regálate una salida para despejar la mente o una ida a jugar en el casino no le hace que pierdas el chiste es salir de la monotonía en que te encuentras. No te dejes llevar por chismes de vecindad de personas que no han hecho nada de su vida y solo se la han pasado criticándote. Dejarás a una persona que ya no te interesa y comenzarás a darle vuelo a la hilacha conociendo más personas, eso es excelente pues hace falta que salgas de la situación en la que estabas emocionalmente. Te llegarán buenas noticias en el aspecto del trabajo, a lo mejor un dinero extra, pero tienes que trabajar tu puntualidad para que el día de mañana no sufras problemas o errores laborales.

LEO

Recibirás dinero, mismo que deberás utilizar para pagar tus deudas y salir del aprieto económico en el que te encuentras, estás en el mes 4 del año y lo mejor es que comiences a saldar tus deudas. Es posible un embarazo dentro de la familia y vendrá cargado de cuestiones positivas pues ayudará mucho a traer alegría y mucha paz dentro del hogar. No seas tan gorrón y aprovechado, porque te encanta que te inviten y te paguen todo. La confusión por la que estás pasando debes atenderla, organiza tus actividades y haz un tiempo para ti. Tu madurez y capacidad para enfrentar las cosas de ahora en adelante será un punto clave en tu vida. Ten mucho cuidado con cambios de ultima hora en estado de salud, debes de cuidar más tu alimentación para evitar complicaciones. Esto ayudará a que termines con una situación que no te convenía para nada. No hagas planes a futuro y mejor que las situaciones que se vayan presentando sean al momento pues así lo disfrutarás mucho más. Si te ofrecen un negocio, pero no tienes dinero, de manera responsable pide a tus comadres, o empeña algo que no uses, pues ese negocio dará buenos frutos siempre y cuando seas muy inteligente para no hacerte de deudas.

CÁNCER

Hay días en esta semana que te sentirás algo melancólico al recordar a personas de tu pasado que ya fueron, no pasa nada, es parte de lo vivido sin embargo debes darte cuenta de que cada persona que pasa por nuestra vida es para dejarnos algún tipo de enseñanza. Ya pon un alto a esas actitudes y retoma el deporte o el gym, así evitarás algunos problemas de salud. Algo que es de reconocerse es tu capacidad para ahorrar, es excelente que tengas el carácter para no gastarte el dinero, el problema es cuando emocionalmente estás fuera de equilibrio porque te da por gastar y te vale mauser tomar todo el dinero que tenías ahorrado. Aclara tus asuntos sentimentales de frente, deja de entregarte ciegamente porque sabes perfectamente que en ocasiones te ven la cara, ¡valórate! Y cuida el asunto del dinero en tu relación de pareja, no vaya a ser que te quieran dejar con la cartera vacía y después no sepas como enfrentar dichas situaciones. Si la cabeza te ha dolido es porque piensas de manera muy negativa en cuestiones que podrías resolver rápidamente. No te dejes llevar por chismes en la familia ni por malos comentarios de personas sin que hacer. Vienen días en los cuales podrías sentirte un poco melancólico al recordar a quien no esta contigo en estos momentos.

GÉMINIS

En tu trabajo las cosas están bien perras, no te dejes influenciar por personas que inventan chismes y que podrían ponerte algo tenso o tensa laboralmente. Mándalos al chorizo. La suerte está de tu parte, date una vuelta al casino o mínimo a la lotería con tus tías o las de la cuadra hay probabilidades altas de que te ganes un dinerito, el cual deberás usar con inteligencia. Vienen días de cambios en tu autoestima y una cuestión laboral que esperabas comenzará a resolverse. Pon de tu parte para que tu relación funcione en caso de tener una, tu indiferencia no ayuda en nada. No es momento de reprochar nada a nadie, la justicia y el karma en su momento se encargarán de poner a cada persona en su sitio así que tú no te preocupes ni te mortifiques. Te caerá el veinte de que ya dejaste de ser el segundo plano en todas las cuestiones de tu vida y pasaras a ocupar el sitio en el que tendrás el valor que mereces. Ten cuidado con esperar más de la cuenta de personas que sabes que no tienen nada que ofrecerte. Días de cambios y amores de una noche podrían aparecer en cualquier momento. Es momento que comiences a pensar en tu futuro y buscar la manera de resolverlo para que después no lo lamentes, si tienes las fuerzas y las ganas enfrenta lo que venga y de la mejor manera.

TAURO

Deja de cargar con los problemas de los demás, por eso andas algo deprimido o deprimida, por pensar en problemas que no son tuyos. Tu economía estaba estancada por fin sientes o sentirás que las cosas comienzan a moverse, están en puerta oportunidades para que generes más dinero inclusive para realizar un viaje que habías buscado o esperado desde hace tiempo. Este 4to mes del año debes saber elegir a tus amistades y de comenzar a disfrutar un poco más lo que tienes a tu alrededor. Es necesario que consideres el rehacer tu vida amorosa, dile adiós a tu pasado ya fue ya no pretendas vivir ahí mismo, date el permiso para abrir tu mente y explorar nuevas oportunidades, medita utilizando algún tipo de incienso o velas de colores que te agraden y así vendrán las oportunidades que tanto has buscado. Posibilidades de que llegue a tu vida quien te despeine el asunto en esta semana y te deje en modo paralitica y el queso. Aprende a desprenderte de personas que no te aportan nada y que solo te causan dolores de cabeza en tu vida, ojo con eso. Enfócate en darle solución a lo tuyo y después si hay tiempo y manera solucionar lo de los demás. ¿Si no estás bien tú, como pretendes ayudar a los demás? Ten cuidado con cambios de ultima hora en las finanzas.

ARIES

Es momento de que inviertas en tu salud, ya sabes que estás mal y nada más te has estado haciendo wey; soluciona cualquier problema de salud por el que estés pasando para que la vida no te cobre factura pronto, sino tienes salud nada va a marchar bien. De una buena vez atiéndete sin pensar en el dinero. ¡Tu salud es lo más importante! Tu signo es líder por naturaleza y debido a eso quieres imponerte ante los demás al precio que sea y sin pensar en consecuencias, no seas mmona que nada que ver tus actitudes fuera de lugar. En cuanto al trabajo las cosas van bien, aunque podrían ir mejor si te esfuerzas un poco más en lograr metas y objetivos que has dejado para otro día. ¡Si estás iniciando una sociedad con alguna amistad o familia ten cuidado!, pues a veces puedes chocar con tu socio o socios por diferencias y actitudes tuyas que no te van a parecer del negocio en cuestión. Esta semana que sea para reflexionar y cargar energía con una buena actitud y muchas ganas de lograr tus metas y objetivos así que planear ese proyecto que has tenido en mente para este mes de abril y inicios de mayo. Bájale unas 3 rayas a tu soberbia y busca el modo o la manera de reconciliarte con quienes tienes conflictos; no para cultivar una amistad sino para desprenderte de todo eso que te ha dañado o no te ha dejado avanzar por cuestión de odios y rencores.