‘Gasolina’ de Daddy Yankee es el primer reguetón incluido en la lista musical del Congreso de EE.UU.

Daddy Yankee tiene un nuevo triunfo y su legado como el ‘Big Boss’ de la música urbana crece luego de que su canción ‘Gasolina’ ingresó como el primer reguetón a la lista musical del Congreso de Estados Unidos.

Ante lo que representa Daddy Yankee para la industria musical global, el Congreso del país decidió incorporar el famoso tema, que dio a conocer al artista en el ámbito internacional hace casi 20 años, al Registro Nacional de Grabaciones del Congreso de Estados Unidos.

Además de ‘Gasolina’, otras 24 canciones entre las que se destacan ‘Imagine’ de John Lennon, ‘Stairway to Heaven’ de Led Zeppelin, ‘Like a Virgin’ de Madonna, el tema de ‘Super Mario Bros’ y ‘All I Want for Christmas is You’ de Mariah Carey serán incluidas con el deseo de “preservarlas” para la historia.

Según la Biblioteca del Congrego, los 25 temas musicales son importantes “teniendo en cuenta su importancia cultural, histórica o estética en el patrimonio sonoro grabado de la nación”. De esta manera el listado pasó de tener 600 canciones a 625.

Por su parte, Daddy Yanke se pronunció en sus redes sociales para hablar del importante logro que hace historia en el género urbano.

“Para ese chamaco que creció en Santurce , una canción “Gasolina” que nació en un barrio de Puerto Rico, y sea reconocida por la “Biblioteca del Congreso” como una de las canciones que transformó la cultura, cambió la historia musical en el mundo y EE.UU. es algo que jamás soñé. Y lo más bonito que fue en español. Cuando haces las cosas con amor, pasión, determinación y disciplina y a todo eso le sumas el apoyo de toda mi gente linda durante más de tres décadas todo lo que sueñas puede ser posible”, escribió Daddy Yankee en una publicación en Instagram el miércoles 12 de abril.

Daddy Yankee estrenó ‘Gasolina’ en el 2004, sin embargo, su carrera había comenzado 10 años antes. Desde que la canción salió se posicionó como una de las preferidas del público dentro de festivales y conciertos “undergrond”.

‘Gasolina’ fue parte del álbum ‘Barrio Fino’, en el cual colaboró con el ‘Big Boss’ el compositor y cantante urbano Eddie Ávila, también conocido como Eddie Dee.

La exitosa ‘Gasolina’ también fue la primera canción de reguetón en estar nominada a un Grammy Latino como ‘Grabación del Año’. View this post on Instagram A post shared by Daddy Yankee (@daddyyankee)

