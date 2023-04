Horóscopo de hoy de Nana Calistar 13 de abril de 2023

PISCIS

El pasado poco a poco deja de afectarte y shingarte ese amor que no podías olvidar y sacar de tu cabeza comenzará a quedar en el pasado, solo lo o la recordarás como un hecho en tu vida, quizás fue el gran amor de tu vida, pero dentro de poco te darás cuenta lo poco que has vivido y lo equivocado o equivocada que habías estado al pensar que no volverías jamás de la manera en que lo harás en muy poco tiempo. Te acostumbras rápido a lo bueno y cuando ya no lo tienes nomás no te hayas, aguas con eso. Entraras en un ciclo en que te manejarás como burro o burra en primavera, traerás un pegue perro, aprovéchalo y dale vuelo a la hilacha escoge a quien cumpla más con tus requisitos de ingreso a tu vida. Tendrás noticias de familiares lejanos y te sentirás muy muy feliz. Viene mucho trabajo y andarás como calzón de prosti, pa arriba y pa abajo, estas más estable, enfrentarás una rachita económica muy perra, pero sabrás salir adelante, no te endeudes mucho porque corres el riesgo de que te quedes sin la quincena y no te alcance pa tus gastos.

ACUARIO

Aprende a horrar e invertir en cosas que te dejen algún beneficio. Todos esos p3dos y asuntos por los que estabas pasando que te traían como pendej@ desaparecerán poco a poco. Arregla mejor los horarios para que no descuides tanto a tu piores nada, recuerda que el tiempo, será tu mejor aliado para consentirlo o consentirla y fortalecer su relación. Si estas solterón o solterona lávate bien tus partes íntimas ya que hay posibilidades de que cene pancho entre el viernes y sábado. No gastes en tonterías que no necesitas, porque viene una cruda económica muy desfavorecedoras y perra, recuerda que después vas a andar de pediche porque no a completas pa el gasto. Recuerda que las cosas llegan en el momento que debe de ser, así que no te desesperes, no busques el amor que solo te van a lastimar y hacer sentir lo necesitado y necesitada que puedes estar, mejor relájate y disfruta tu pinche soltería que cuando menos lo esperes estarás ya bien encamado o encamada.

CAPRICORNIO

Vienen shingos de retos que tienes que cumplir, sino te pones las pilas olvídate que lograras algo, deja de huevonerale y de pasártela echado o echada nomas en el feis estresándote y deprimiéndote por personas que ni te pelan. Probabilidades de que te llegue una lanita extra que te hará salir de ciertos pedos económicos por los que estabas pasando. Recibirás una noticia o te enteraras de algo que va a hacer que cambies un shingo la perspectiva que tenías sobre una persona. Hay una situación o problema que te ha quitado un shingo el sueño y te ha hecho sentir bien mal, todo se torna excelente para que salgas de eso y esa situación se resuelva de la mejors manera. No reniegues ni te alejes de las shingadas personas que siempre están ahí contigo buscándote, y no insistas con quien ni siquiera te toma en cuenta, tienes la felicidad a un lado y ni cuenta te has dado. Ponte las pilas y saca los pendientes y afronta los retos que la vida te está poniendo en frente. Eres difícil de tratar y de convencer, pero cuando logran hacerlo das y entregas lo mejor de ti.

SAGITARIO

Recibirás noticias de una persona que ha estado ausente. Empezarás a ver más por tu salud, como la alimentación y el ejercicio y en pocas semanas se reflejará en pérdida de peso y una piel más perra, toma más agua y bájale al café o bebidas con mucho néctar o azúcar, te están dañando el hígado. Si tienes pareja te darás cuenta de que has exigido demasiado y que has buscado en otros lados lo que con él o ella tienes, es momento de rectificar el camino y comenzar un ciclo bien perro en el cual el amor los hará amarrar más esa relación y rendir frutos. Te vas a deschongar o a discutir con una amistad tuya debido a ciertas críticas que no aceptará sobre cierta persona, no te metas en p3dos al final el tiempo te dará la razón y esa persona terminará por disculparse. Empezarás a sentir mucha atracción hacia una persona que tiene poco tiempo que conociste, sentirás muchos celos y ganas de buscarla o buscarlo, en tus sueños comenzará a aparecer, eso se debe a que está empezando a gobernars tu corazón, no te ap3ndejes porque se te va de las manos pues tienes competencia, en la medida en que muestres tus sentimientos será en la medida en que te acepte, recuerda que no porque en tu pasado algo no haya funcionado significa que esta vez vuelva a pasar.

ESCORPIO

A veces te pasas de hijo e hija de la tostada y por ese motivo te ha ido mal en estos últimos días. Una amistad tuya se irá de tu lado y eso se debe a ciertos desacuerdos y malos entendidos que no se solucionaron. Ten mucho cuidado con lo que andas ladrando pues te expones a que vayan y rajen y te metan en problemas. Posibilidades de reencuentro con ex amor recordarán viejos momentos. No temas a las nuevas aventuras que vienen, date una segunda oportunidad de equivocarte pero que no sea con el mismo o la misma tonta de antes. Si ya te dañaron una vez no vale la pena seguir dando oportunidades, eres una persona que juzga y sentencia, pero también sabes personar y volver a confiar, pero has entrado en una etapa en la que desconfías hasta de tu misma sombra y eso se debe a la friega que has llevado en tu pasado. Debes de ponerte bien buzo o buza y cuidar más las palabras que utilizas o de lo contrario podrás dañar a tus seres queridos y a las personas que conviven a diario contigo.

LIBRA

Ten presente que las oportunidades solo una vez así que decídete qué es lo que necesitas y buscas. Posibilidades de viaje a finales de la próxima semana o salidas del ejido. Si no haces nada por mostrar cariño, acercarte y mostrar interés por quien te gusta y te importa no se logrará nada, para que una relación funcione y se solidifique necesita haber interés de ambas partes y sobre todo comunicación, si de plano sientes que no es lo que buscas y necesitas cierra ese ciclo y no te engañes pues puedes dañar a la otra persona o dañarte tú. Problemas en distintos ámbitos a causa de malos entendidos, traiciones y chismes, ten la mente en blanco, no pienses nada que pueda dañarte o afectarte, a veces le das mucha importancia a cosas que no lo tienen, debes aprender a que se resbalen comentarios negativos y centrar tu mirada en aquello que vale la pena, mientras sigas deteniéndote arrojar piedra a los perros que te ladran jamás lograrás avanzar ni llegar a tiempo a tu meta. Te buscará una amistad para pedirte apoyo moral. Cuídate de caídas o golpes en piernas, rodillas o pies.

VIRGO

Necesitas estar ahí y brindarles más tu tiempo y felicidad a tus seres queridos, busca la manera de convivirs más con ellos y mostrarles lo importante que son para ti. Entre más importancia le des a comentarios de gente tonta sin quehacer más te vas a enchilar y más te va a afectar, cuídate de ex amistades te están tirando miércoles por todos lados y no te bajan de prosti. Posibilidades de una salida entre el viernes y sábado con un familiar o amistad a un café o cena, diviértete mucho y disfruta tu vida que no estás para seguir lamentándote por cosas del pasado, es momento de mirar de frente y apostar por tu felicidad. En la medida que estés dispuesto o dispuesta a dar a tu pareja será en la medida que recibas, no exijas más de lo que puedes ofrecer. Deja de martirizarte por tus errores presentes y pasados y busca la manera de resolverlos y superarlos para que no te dañen en tu futuro. Cuida tu forma de actuar ante tu familia, no permitas que te caigas del altar donde te tienen, no permitas que muera la confianza que sienten por ti y mucho menos el amor, no descuides esa parte.

LEO

Aguas con recordar el pasado pues solo te va a entristecer y recaer de nuevo. Te hace mucha falta amor propio y darte cuenta de que el primero en tu vida eres tú, después tú y al último tú, no te equivoques. Trata de no descuidar a tu familia y trabajar más en tu relación pues la clave para que mejore y rinda frutos está en la comunicación que exista entre tú y tu peores nada. Tu carácter puede meterte en problemas de los cuales te puede resultar difícil de salir, aprende a controlarte un poco más y a evitar caer en provocaciones de gente tonta que lo único que busca es dañarte y arruinarte el día. Viene un proyecto el cual te puede ayudar hacer muy buena lana, pero checa bien si son de fiar los que te invitan pues hay dudas en su historial. Terminarás un ciclo en el que te encontrabas muy estancado o estancada debido a problemas del pasado, cuestiones del trabajo y uno que otro problema familiar, no te equivoques y retoma tu rumbo, recuerda que si le huevoneas o te dejas no lograrás nunca avanzar, pon las cosas en tu lugar y retoma tu camino, quita de tu paso esas cuestiones que te afecten o no te dejen avanzar.

CÁNCER

No permitas que la monotonía se adueñe de tu relación en caso de tenerla, necesitas cambiar los lugares a donde sales y la que vives cada día con tu pareja o solo caerán en el aburrimiento al punto que se cansen de lo mismo. Tu buen corazón te hace una persona única y sensible pero que eso no sea razón para que te dañen o abusen de tu bondad, se más hijo e hija de la tostada para que nada te afecte y no puedan dañarte, ser bitch no es un defecto es una postura que se toma para evitar que te dañen. Aguas con una amistad nueva que tienes, no es de confianza y en cualquier momento puede hablar mal de ti, solo te utiliza para sacarte información de otras personas. Mientras más caso hagas a comentarios tontos de gente sin que hacer más te vas a enchilar, debes aprender a que se te resbalen esas cosas así que como se te resbalan otras. Posibilidades de encamarte con una persona que tiene una relación, aguas, puedes salir lastimado o lastimada.

GÉMINIS

Posibilidades de nuevo trabajo y de arreglar favorablemente algunos trámites que te traían preocupado o preocupada. Si tienes pareja bájale a la calentura y atiéndela como Dios manda, nada tienes que andar buscando en otras personas, si ya no te llena el tanque de 1000 litros que te cargas next. Una amistad tuya te está mintiendo con unas cuestiones que le preguntaste, aprende a dudar de todos y no creer todo lo que te dicen a la primera, hay que investigar un poco más. Se avecinan encuentros sexuales muy perros con una amistad, disfrútalo, pero no te envicies o terminaras bien enamorado o enamorada. No juegues con fuego o te vas a dar una buena chamuscada, aguas con andar dándoles atole con el dedo a varias personas pues hay posibilidades de que te quedes como el perro de las dos tortas. Cuida tus uñas y pies pues estas expuesto o expuesta a una onicomicosis perrísima que te va a dejar la uña bien amarilla y el pie de tarahumara.

TAURO

Tu carácter y manera de ver la vida es lo que te van a llegar a obtener lo que quieres, si bien es cierto que naciste pa vivir en lujos y no soportas la necesidad también es cierto que el amor es algo indispensable en tu vida. Si esa persona te gusta, pero no termina de convencerte mejor aléjate y no sigas forzando algo que nomás no se va a dar, recuerda que tiene que haber seguridad, ante todo. Recuerda que no se puede tener todo en la vida y entraras en un punto en que tendrás que decidir entre vivir cómodamente, o amar sin medida, escoge lo que más pese en tu vida y necesidad. Cuidado con amistades de piel blanca una de ellas ha estado hablando pestes de ti y podría meterte en problemas muy pronto, debes de ser más inteligente con quienes te relacionas pues estas contándole cosas muy personales que nadie debería de saber. Mientras más le des vuelta al asunto menos tiempo te quedará para resolverlo, actúa en caliente y no le pienses mucho, recuerda que las oportunidades no esperan y jamás regresan.

ARIES

Aprende a deslindarte de todo lo que no te corresponde, no te eches compromisos que no son tuyos ni te metas en camisa de once varas por solucionarle los problemas a quienes ni gracias te darán. Cuidado con amores de una noche los cuales estarán muy presentes y podrían traerte ciertos problemas. No te dejes que te mangoneen ni quieran hacer un títere contigo, necesitas ser más hijo e hija de la tostada con quienes te bufan y te tratan mal, no permitas que nadie quiera sobrepasarse contigo pues no naciste pa recibir humillaciones de nadie. Vienen días en los cuales tendrás que meditar mucho sobre tu presente, pero también sobre tu futuro para saber si vas siguiendo el camino adecuado o que te falta para lograr tus metas y tus sueños. Si tienes una relación vienen muchos celos y desconfianza debido a ciertas personas que han empezado a rondar a tu pareja, si te arde pues dile y exprésale lo que sientes, pero siempre mantén una línea que no te haga perder los estribos porque eres muy de hacer tormentas en vasos de agua.