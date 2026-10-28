El 66% de los votantes hispanos favorece vías hacia la ciudadanía, indica estudio de My Code

Tres de cada 10 votantes hispanos en Estados Unidos conocen a un familiar cercano, amigo o compañero de trabajo afectado por las políticas migratorias de Donald Trump, mientras que el 66% respalda alguna alternativa que incluya una vía hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados, según el estudio Culture 360 Political Tracker, Wave 15, elaborado por el Intelligence Center de My Code.

Los resultados muestran que las consecuencias de las medidas migratorias alcanzan también a los círculos familiares, laborales y comunitarios, en un escenario marcado por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y los cambios en los procedimientos migratorios.

La edición 15 del estudio de My Code, cuyos resultados forman parte de su informe de septiembre de 2026, se realizó entre el 27 de mayo y el 8 de julio. La encuesta incluyó a 3,219 ciudadanos estadounidenses de entre 18 y 64 años, de los cuales 651 fueron hispanos.

La política migratoria cobra relevancia rumbo a las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Crédito: My Code | Cortesía

Entre los votantes latinos, el 30% afirmó conocer a una persona cercana afectada por las políticas migratorias, mientras que otro 19% identificó a alguien de su comunidad o entre sus conocidos. Un 45% respondió que no conocía personalmente a ninguna persona afectada.

La cercanía con estas consecuencias fue mayor entre los hispanos que entre otros grupos analizados. El 19% de los votantes afroamericanos reportó conocer a un familiar, amigo o compañero afectado, frente al 17% de los asiático-estadounidenses y de los votantes clasificados como no multiculturales.

El estudio no establece cuántas personas fueron detenidas o deportadas, ni permite atribuir todos los casos a redadas de ICE, pues también contempla afectaciones relacionadas con procedimientos migratorios.

Arrestos migratorios, una realidad detrás de las cifras

La magnitud de las operaciones migratorias también se refleja en los registros de ICE. De acuerdo con datos de la agencia obtenidos y analizados por el Deportation Data Project y publicados por la organización periodística estadounidense NPR, durante julio de 2026 se registraron 49,571 arrestos migratorios en Estados Unidos.

Estas cifras no equivalen al número de deportaciones ejecutadas, ya que una persona detenida puede permanecer bajo custodia o enfrentar procedimientos migratorios antes de que se resuelva su situación.

La regularización, una alternativa respaldada por la mayoría

Uno de los hallazgos más relevantes de My Code es que la mayoría de los votantes hispanos considera necesario incorporar vías legales a la política migratoria estadounidense, aunque existen diferencias sobre el peso que debe tener el control fronterizo.

Ante la pregunta de si el gobierno debería concentrarse en reforzar la vigilancia fronteriza o reformar las leyes para crear un camino hacia la ciudadanía, el 39% de los hispanos eligió esta última alternativa.

Otro 27% consideró que ambas medidas deberían recibir la misma atención, mientras que el 21% prefirió priorizar el reforzamiento de la frontera y el 13% manifestó incertidumbre.

En conjunto, el 66% favoreció una política que incluyera la posibilidad de acceder a la ciudadanía, ya fuera como prioridad exclusiva o acompañada de mayores controles fronterizos.

Tres de cada 10 votantes hispanos conocen a alguien cercano afectado por las políticas migratorias de Trump. Crédito: My Code | Cortesía

La preferencia por incorporar vías legales también apareció en las demás comunidades estudiadas. De acuerdo con My Code, entre el 63% y el 72% de los votantes de los distintos grupos seleccionó una alternativa que contemplaba esa posibilidad.

Los investigadores advierten que las respuestas sobre las políticas migratorias y las experiencias personales corresponden a preguntas independientes. Por ello, los resultados no demuestran que conocer a alguien afectado determine una postura favorable a la regularización.

Redadas y temor a las deportaciones

Los resultados de My Code encuentran puntos de coincidencia con otras investigaciones sobre las consecuencias de las políticas migratorias en las comunidades hispanas.

Una encuesta del Pew Research Center, realizada en octubre de 2025 entre 4,923 adultos latinos, encontró que el 59% había visto o escuchado sobre arrestos o redadas de ICE en su comunidad durante los seis meses anteriores.

Además, el 52% manifestó preocupación por la posibilidad de que ellos mismos, algún familiar o un amigo cercano fueran deportados, porcentaje superior al 42% registrado en marzo de ese año.

El estudio también reveló que el 19% de los encuestados había modificado sus rutinas por temor a que las autoridades les exigieran comprobar su ciudadanía o situación migratoria. Entre los cambios estuvieron asistir con menor frecuencia a reuniones comunitarias, evitar determinadas actividades públicas y portar documentos de identificación con mayor regularidad.

La política migratoria entra en el debate electoral

Las diferencias en las posturas sobre inmigración adquieren una dimensión electoral ante los comicios legislativos del 3 de noviembre, en los que los republicanos buscarán conservar el control del Congreso. Aunque My Code no establece una relación entre las experiencias migratorias y la intención de voto, otras encuestas permiten observar cómo evalúan los estadounidenses la gestión de Trump.

Una encuesta de Reuters/Ipsos, publicada el 5 de octubre, reveló que el 24% de los hispanos aprueba la gestión del presidente Donald Trump, mientras que el 52% de los votantes latinos registrados manifestó su intención de apoyar a candidatos demócratas, frente al 26% que respaldaría a los republicanos.

U.S.: IPSOS/REUTERS (9/29-10/4)



President Trump: 32% (-33)

Disapprove: 65%



Only 24% of Hispanic Americans approve of Trump's performance, the lowest share in either term.



4,506 A pic.twitter.com/ZZ7PwmrHWp — News Now (@NewsNowUS) October 5, 2026

El endurecimiento migratorio, no obstante, también conserva apoyos. Una encuesta de Marquette Law School encontró que el 49% de los estadounidenses aprobaba la gestión de Trump en seguridad fronteriza y el 43% en inmigración, porcentajes superiores a su aprobación presidencial general de 37%.

De cara a las elecciones legislativas, las encuestas muestran que la política migratoria sigue siendo un asunto relevante para los estadounidenses, aunque su impacto electoral permanece abierto. Mientras My Code documenta la cercanía de los votantes hispanos con personas afectadas por las medidas de Trump, otros estudios registran una baja aprobación del mandatario entre los latinos, un sector que contribuyó a su victoria presidencial de 2024.

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