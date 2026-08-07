Hechos de la semana en inmigración: redadas, deportaciones y el impacto de Trump

Esta semana, sondeos y reportes evidencian los efectos de la política migratoria de Trump a nivel humanitario y económico, pero la administración intensifica su ofensiva en diversas áreas.

Por ejemplo, ya se canceló oficialmente el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los haitianos, dejándolos vulnerables a ser detenidos y deportados. Y según reportó La Opinión, “el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) registró en julio el mayor número de arrestos en un solo mes desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al detener a unas 51,000 personas”. El diario informó además que “ICE intensificó las detenciones en terminales aéreas de ciudades como San Francisco, Miami y Kansas City, donde en algunos días se registraron entre una y tres docenas de arrestos”.

De otra parte, una encuesta del Intelligence Center de My Code para La Opinión encontró que los jóvenes hispanos de la Generación Z, los nacidos entre 1997 y el 2012, son los que más conocen a personas afectadas por las políticas migratorias de Trump ya sean familiares, amistades o conocidos.

“El 61% de la Generación Z (hispana) conoce personalmente a alguien afectado por las políticas migratorias de Trump”, reportó el diario angelino. Lo mismo ocurre con el 50% de la Generación Z en general.

Por su parte, el 48% de los Millennials hispanos y 39% de los Millennials en general dijeron conocer de cerca las consecuencias de las políticas migratorias, al igual que 36% de los hispanos de la Generación X y 22% de la Generación X en general.

Asimismo, las políticas migratorias afectan a demócratas y republicanos hispanos casi por igual. El 54% de los demócratas latinos y el 47% de los republicanos hispanos dijeron tener algún familiar o conocido que se ha visto afectado.

Ocho prácticas de ICE que ponen en peligro a los inmigrantes

Un reporte de la Alianza de Inmigrantes de Ohio enumeró ocho prácticas y conductas de agentes de ICE que representan un peligro para los inmigrantes que son blanco de los operativos migratorios. Estos son: “1) abuso de autoridad; 2) fallas en la verificación de antecedentes de oficiales; 3) violencia doméstica; 4) depredación sexual; 5) agentes operando sin tener verificación de antecedentes, sin capacitación, sin rendición de cuentas; 6) la misoginia como cultura; 7) el racismo y sentimiento antiinmigrante, y 8) el uso de tácticas delictivas”, informó La Opinión.

Impacto económico de las redadas

Un análisis de la organización pro inmigrante America’s Voice concluyó que la campaña de detenciones y deportaciones del gobierno de Trump ha reducido la fuerza laboral en sectores cruciales de la economía como la agricultura, la construcción, el cuidado de personas a domicilio, y los servicios de jardinería, por ejemplo.

Esto a su vez se traduce en alzas de precios en productos y servicios, algo que la organización describe como ‘el impuesto de ICE’.

El reporte se basa en un análisis de los economistas Robert Lynch y Michael Ettlinger, de la firma Economic Insights and Research Consulting, del índice de precios al consumo que encontró que “durante los doce meses que finalizaron en junio de 2026, los precios básicos (excluyendo los alimentos y la energía) subieron un 2.6%, pero los bienes y servicios que requieren mucha mano de obra inmigrante registraron alzas muy superiores a esa cifra”.

Las alzas fluctuaron entre el 6.3% y el 32.1%. Por ejemplo, “la lechuga subió un 32.1%, la fruta en conserva un 7.9%, los cítricos frescos un 6.3%, las manzanas un 7.1%, el cuidado asistido a domicilio un 10.7%, la jardinería un 10.8%, y la leche un 9%”.

La Opinión informó que “un análisis de datos de nómina en cientos de ciudades estadounidenses reveló que el aumento de los controles [migratorios] en 2025 provocó la pérdida de aproximadamente 668,000 empleos, de los cuales entre 51,000 y 297,000 correspondían a trabajadores nacidos en Estados Unidos”.

Termina oficialmente el TPS para los haitianos

La Raza reportó que “el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 350,000 haitianos llegó oficialmente a su fin en Estados Unidos, luego de que una jueza federal autorizara el cierre definitivo del programa tras la decisión emitida por la Corte Suprema. La medida deja a miles de inmigrantes en una situación de incertidumbre, ya que muchos podrían perder su autorización para trabajar y enfrentar procesos de deportación”.

“De acuerdo con un análisis del grupo FWD.us, cerca de 200,000 haitianos beneficiarios del TPS forman parte de la fuerza laboral estadounidense, principalmente en los sectores de salud, servicios de alimentación, comercio y almacenamiento”, agregó el artículo.

Gobierno de Trump deporta a padres y cónyuges de militares

“La política migratoria del presidente Donald Trump ha alcanzado a un grupo que durante años contó con protecciones especiales: los familiares directos de integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos”, escribió La Opinión.

Según el diario, “una investigación de The Associated Press documentó que más de 50 padres y cónyuges de militares en servicio activo han sido detenidos por ICE desde el inicio del segundo mandato” de Trump.

“De acuerdo con el reportaje, al menos seis personas ya fueron deportadas, una salió voluntariamente del país y ocho permanecen bajo custodia migratoria. La agencia señala que el gobierno no lleva un registro oficial de estos casos y que la cifra real podría ser mayor”, agrega el artículo.

Niños inmigrantes

La Agencia EFE reportó vía La Opinión que “el Gobierno de Estados Unidos prevé adjudicar un contrato de hasta $150 millones para la representación legal de niños inmigrantes a un pequeño bufete de Texas especializado en derecho ambiental y regulatorio, que cuenta con solo dos abogados dedicados a casos de inmigración” y que tiene vínculos con Trump.

“El contrato, que entraría en vigor el 15 de agosto con una duración de un año, sustituirá al que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) mantenía con Acacia Center for Justice, una red de organizaciones sin ánimo de lucro cuyo acuerdo no fue renovado”, dice el artículo.

No obstante, el jueves “un juez federal de California ordenó a la administración del republicano (Trump) restablecer los pagos destinados a organizaciones sin fines de lucro que brindan asistencia legal a menores inmigrantes que llegaron solos a Estados Unidos, después de que el gobierno dejara de entregar recursos durante meses pese a una orden judicial previa”, reportó La Opinión.

Citas de la semana:

“La forma en que se ha atacado específicamente a este grupo simboliza los esfuerzos del gobierno por criminalizar a los inmigrantes de color”, afirmó Katie Kersh, abogada de Advocates for Basic Legal Equality sobre la oficialización del fin del TPS para los haitianos.

“¿Cómo puedo siquiera concentrarme en mi carrera militar si tengo que preocuparme por cómo está mi esposa?”, declaró a The Associated Press el sargento Hedar Leonel Turcios Juárez, cuya esposa fue detenida frente a su hija de seis años.

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