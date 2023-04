Pentágono ordena revisión interna tras una de las mayores filtraciones en una década

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ordenó este una revisión interna en su agencia tras la que podría ser una de las mayores filtraciones de documentos de inteligencia en una década.

El presunto responsable de la filtración de documentos, que contenían en su mayoría información sobre la guerra de Ucrania, es un joven de 21 años que fue arrestado hoy día en Massachusetts.

Austin aplaudió el rápido arresto del sospechoso por parte del FBI y dijo estar dispuesto a dar su pleno apoyo y cooperación con la investigación. También anunció que ordenó al vicesecretario para Inteligencia y Seguridad iniciar una revisión a los procedimientos de “acceso, responsabilidad y control” de inteligencia en el Departamento para “evitar que este tipo de incidente suceda de nuevo”.

