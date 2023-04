¿El FC Barcelona podrá retener a Julián Araujo? El mexicano es buscado por varios equipos

Julián Araujo sorprendió en el mercado de traspasos al ser adquirido por el FC Barcelona. El conjunto español decidió hacerse con los servicios del exlateral de Los Angeles Galaxy. El futbolista mexicano es un proyecto a futuro del conjunto blaugrana, pero varios equipos quieren arrebatarle a Xavi Hernández su joya azteca.



Fue el propio estratega del conjunto blaugrana el que detalló las intenciones con su futbolista. Xavi Hernández espera contar con Araujo para la próxima temporada. Por lo pronto, el mexicano se desarrolla en el Barcelona Atlétic dirigido por Rafa Márquez.

“Se está adaptando muy bien. A partir del año que viene nos puede ayudar mucho. Es fuerte, potente, positivo, tiene muy buen disparo desde lejos”, dijo el entrenador español en rueda de prensa.

Varios equipos buscan a la joya mexicana

Según informaciones de Transfermarkt, por temas burocráticos, Julián Araujo no podrá debutar con el equipo filial en esta temporada. En medio de la inestabilidad dentro del campo y la previsible carencia de oportunidades que podría tener el mexicano, varios equipos estarían tocando la puerta del FC Barcelona.

Los medios locales vinculan a equipos como el Celta de Vigo, Valencia, Girona y Las Palmas como clubes interesados en adquirir una cesión de Julián Araujo. El vínculo sería un préstamo por un año sin opción a compra, por lo que el mexicano tendría la oportunidad de foguearse para luego regresar al club catalán. Cleansing your TL with some julian araujo prop pic.twitter.com/Gkursd7zjE— CR15🐐 (@FCBCr15) April 6, 2023

