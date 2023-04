Roberto Palazuelos y Leonardo García se reúnen para analizar el testamento de Andrés García | VIDEO

Recuerdan que hace apenas unos días el polémico Roberto Palazuelos, andaba revelando en su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México que sólo se metería a pelear la herencia del recién fallecido, Andrés García, si los hijos del famoso actor se lo pedían.

Y según el controversial Gustavo Adolfo Infante, eso ya sucedió, y se habría reunido el llamado “Diamante Negro” con los hijos del protagonista de “El privilegio de amar”

Leonardo García, el famoso actor y segundo hijo de Don Andrés habría buscado la asesoría de su gran amigo, quien también es abogado, después de que el hijastro de García e hijo de Margarita Portillo pidiera que ya dejaran de molestar.

Según Infante, el pasado jueves se reunieron Palazuelos y el hijo de Andrés García, junto a la madre de Leonardo, Sandy Vela, que también fue ex pareja del galán de los años 80 y 90.

Y justo enviaron una fotografía para confirmar que estuvieron juntos. Y según Infante conversaron sobre algunos temas legales que tienen que ver con los bienes y propiedades que heredó el histrión de su fallecido padre.

Incluso Gustavo mostró dicha postal en su canal de YouTube, en lo que había sido la primera asesoría de Palazuelos además de la entrega de un análisis de su caso. Días antes el propio Roberto reveló que sólo procederá de acuerdo a los intereses de la familia.