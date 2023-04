David’s Bridal, la famosa tienda de vestidos, anuncia más de 9,000 despidos en EE.UU.

La marca de vestidos David’s Bridal anunció que despedirá a 9,236 empleados en todos Estados Unidos, como parte de un proceso de reestructuración.

David’s Bridal es una de las tiendas más famosas de vestidos de novia en Estados Unidos; sin embargo, de acuerdo con un aviso que hizo el viernes al Departamento de Trabajo de Pensilvania, prepara una ola de despidos masivos.

El anuncio de David’s Bridal abona al enfriamiento del mercado laboral que, en las últimas semanas, se ha llenado de noticias sobre grandes minoristas que están recortando fuentes de trabajo, tal es el caso de Walmart, que anunció el despido de 2,200 trabajadores.

En el caso de David’s Bridal, los despidos afectarán a miles de empleados en todo el país; sin embargo, se sabe que comenzaron esta semana en Pensilvania, sede de la famosa tienda de vestidos de novia.

La marca confirmó, a través de un aviso a las autoridades laborales de Pennsylvania, que los recortes afectarán a todas las tiendas ubicadas en Estados Unidos, aunque no especificó el cronograma de los despidos.

El anuncio de David’s Bridal es notorio para los analistas, pues consideran que se trata de una reestructuración mayor, si se considera que la marca cuenta con poco más de 11,000 empleados, según datos de The Wall Street Journal.

David’s Bridal estaría preparando una posible bancarrota

Tras el anuncio, David’s Bridal detalló que está en un proceso de análisis y evaluación de todas las opciones que la compañía tiene a la mano, incluida una posible venta, según un reporte de CNN.

Sin embargo, para los analistas, la forma en cómo David’s Bridal está recortando empleados, indicaría que no solo está evaluando una venta, sino que la quiebra estaría también entre sus planes.

“Indica que se está llevando a cabo una reestructuración masiva detrás de estas escenas con el fin de conservar efectivo mientras la empresa se prepara para la bancarrota o la venta“, aseguró Neil Saunders, director gerente de GlobalData Retail.

De acuerdo con el analista, es posible que David’s Bridal también cierre tiendas como parte de su plan de reestructuración, aunque la tienda no ha informado nada al respecto.

La posibilidad de que David’s Bridal esté buscando un nuevo proceso de quiebra no es nuevo para la marca, pues sería la segunda vez en cinco años que lo hace, según reporte de The New York Times.

La primera vez que David’s Bridal se declaró en bancarrota fue en 2018, cuando la compañía enfrentó una caída en la venta de vestidos de novia y una creciente cartera de deudas.

Después de la pandemia, los ejecutivos de David’s Bridal esperaban que las ventas se recuperaran debido a la cantidad de bodas aplazadas; sin embargo, los reportes de la compañía no han sido alentadores.

