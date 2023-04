Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 17 al 23 de abril 2023

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al Conejo de Agua por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 17 al 23 de abril del 2023.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Será una semana con una agitada vida social, tu agenda estará llena, pero harás cosas que te traerán grandes satisfacciones laborales, y tendrás reuniones que te dejarán gran felicidad. Así que, aunque acabes cansado, será un cansancio que valdrá la pena. No dejes nada sin concluir, es importante porque si no los próximos días no podrás con más cargas, y ahí sí, enojarte, por no poder con todo. Te podrán buscar para que ayudes en la conclusión de un proyecto, habrá algo atorado que solo tú puedes ayudar a destrabar y que ese proyecto avance, no te niegues, puedes hacer un huequito y ayudar, la recompensa puede ser sustanciosa y de gran proyección profesional para ti. En el amor, estarás feliz y satisfecho con lo que tienes, con lo avanzado en esa relación, por fin sentirás que no te equivocaste más.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Iniciaciones, desde una espiritual, hasta una laboral, todas grandes posibilidades de un desarrollo acelerado, tendrás mucho que hacer y mucho por decidir. Muchas puertas enfrente de ti, solo no quieras abrirlas todas al mismo tiempo, ve despacio, ve de una por una, tendrás que escoger de todas esas nuevas oportunidades, se sinceró, sincera contigo, solo así sabrás para cuales estas preparado y cuales hay que dejar ir porque aún no es el momento. La transformación está ahí, no tengas temor y ríndete al cambio, sabes muy en el interior que ya es el tiempo. Son días para poner en orden bienes materiales, no dejar todo en espera, esto te hará sentir una gran tranquilidad, el orden y las decisiones que tomes con respecto a tus propiedades pueden ahorrarte y ahorrarle a los que quieres grandes líos. Cuida de tu cadera, no permitas que ninguna lesión se vuelva a presentar o puede ser más complicado llegar a solucionarlo.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Mensajes que llegan a ti de maneras mágicas, deberás estar atento, atenta a las señales, pues tus guías, tus protectores se estarán queriendo comunicar contigo para decirte algo que tú mismo has pedido te revelen, pues esta semana puede ser ese momento, esto puede suceder en forma sueños, símbolos, algún animal que se presente de improviso etc. Los vínculos que has hecho hasta ahora con la pareja se pueden hacer más grandes, podrán explorar nuevas formas de relacionarse, nuevas maneras de entender el amor encontraran nuevos caminos que los ayudan a darle un giro a su relación para que esta siga creciendo como hasta ahora. En una gran semana para cimentar un nuevo proyecto, no lo pienses mucho y di que sí a esa sociedad que te han propuesto para este crecimiento, te puede aportar nueva sabiduría, una nueva vida. En la salud cuida de tus cuerdas vocales, pueden estar un poco delicadas, pero es por no comunicar lo que sientes.

Conejo (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Tendrás una semana de puertas abiertas en varios lugares, podrás sembrar en donde la vida laboral te lo permita, muchas oportunidades de crecimiento, y sí, todas al mismo tiempo, la gran ventaja que tendrás estos días es que podrás hacer uso de todas tus opciones y echar andar tus sueños en varios lugares, solamente no las descuides, si crees que no puedes con todo lo que se te presente, escoge con sabiduría y deja ir las demás oportunidades con agradecimiento de por medio. Toma muy en cuenta, todo lo que hagas en estos días, tratase de lo que se trate, negativo o positivo, crecerá con gran fuerza y fortaleza, así que cuida de tus acciones, para no arrepentirte después. Tienes el chance de solucionar cualquier situación legal pendiente, y si va a iniciar algún proceso, no lo pienses más e inicialó en esta semana, porque puedes alcanzar el triunfo rápidamente. Tu salud gozará de gran fortaleza, lo que te preocupaba, o molestaba en tu cuerpo físico por fin se termina y sientes como la vitalidad se vuelve a instalar en ti. No son días propicios para mover nada en el amor, deja que todo fluya y se acomode como tenga que ser, ya la próxima semana podrás ocuparte de solucionar esta parte de tu vida.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Semana de muchos sueños que cumplir, que echar a andar y por eso mismo tienes que guardar la calma, no precipitarte ante nada, no dejar que nadie te presione y tomate tus tiempos para que así todo se logre de manera adecuada. Esta jornada es perfecta para continuar con todo lo que tengas pendiente con respecto a nuevos estudios, tendrás el camino abierto para retomar el camino de esos nuevos conocimientos que tanto quieres tener en tu mente. En lo laboral las recompensas siguen llegando, tu esfuerzo es muy valioso, pero sobre todo tu gran capacidad de liderar a tu gente, tus jefes siguen tranquilos y felices con tu desempeño. En el amor, quieres seguir con calma, paso a paso y eso está bien porque te permitirá no cometer los errores del pasado. En la salud es una semana donde tu cuerpo físico se volverá a sentir fuerte y muy vital.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Será una semana de locura total, tendrás mucho que hacer y que resolver, organizar bien tus tiempos desde ya, solo así podrás terminar está jornada con todo resuelto y sin estrés en el cuerpo, en la mente. A pesar de toda esta locura será una semana espectacular, se abrirán nuevas oportunidades de trabajo, te estarán llamando de nuevas empresas para entrevistas, y tendrás varias opciones para escoger, mira bien en dónde puedes desarrollarte como tanto lo has deseado. Las reuniones con amigos están muy activas, habrá muchas de donde elegir, seguramente en alguna de ellas puedes conocer personas muy interesantes de las cuales puedas aprender de la vida, pero también de tu profesión. Tu salud es plena y vibrante, tu vitalidad esta al cien, así que mantenla así, no dejes de hacer lo que estás haciendo para cuidar tu cuerpo físico.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Inicias esta semana con la necesidad de hacer cambios en el hogar, ya, tu misma energía te pide tirar, regalar, sacar cosas viejas que solo te están quitando tanto espacio físico como energético, así que, a ponerse manos a la obra, que este acomodo sea verdaderamente profundo, verás que después sentirás una ligereza en tu casa, te volverán a dar ganas de llegar a tu hogar, de no salir de ese espacio que te hace sentir seguro, segura, cómodo, cómoda. Lo mismo va para la parte laboral, tienes estancado mucho trabajo, y llegó el momento de empezar a sacar los pendientes, limpia tu espacio de trabajo. Son días para liberarse. En el amor es importante decir lo que sientes, ya no te quedes nada guardado, no tengas miedo de decir lo que te incomoda, solo así podrá haber un crecimiento de pareja, él, ella, te escuchará y no lo tomará a mal, al contrario, agradecerá tu sinceridad. Semana para recibir noticias muy buenas en lo que se refiere a la salud, se te quitan preocupaciones de encima.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Tu comunicación será ideal esta semana, la manera en la que fluyas con las palabras te será de gran ayuda para alcanzar tus metas estos días, tendrás las palabras adecuadas para cada situación que se te presente y para que te abran las puertas cuando decidas tocarlas. No podrás resistir la tentación de ser absolutamente romántico, romántica, así que déjate llevar, expresa lo que sientes a tu pareja, ya les hace falta una buena dosis de cursilería para que todo vuelva a encenderse. Es importante estos días le des su debida importancia a tu familia, ellos te extrañan y tú los has descuidado por largo tiempo. Cuida de la salud de tu piel, no dejes que ninguna molestia crezca.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Las cosas pueden estar un poco atoradas estos días, la energía que pasa por tu signo es lenta y desordenada, así que ármate de paciencia y trata de mantenerte en calma, solo recuerda que las cosas se darán a su debido tiempo, seguramente ahora no lo ves, pero será para un bien mayor. Esta semana no esperes ningún avance en el trabajo, el nuevo puesto o sueldo que esperas no se te dará esta semana, pero tu tendrás que seguir haciendo lo que te toca hacer sin enojos, ya se dará. En el amor no pretendas arreglar nada y mucho menos hacer declaraciones amorosas, lo único que puedes lograr es que te digan que no o darte largas, y con los días se puede volver en una negativa definitiva. Tu salud es estable estos días, pero debes de cuidar de dolores musculares, puedes tener contracturas por la tensión que se acumule en esta semana.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Días en los que te sentirás realizado, realizada, lo trabajado con anterioridad, esta semana te da crecimiento financiero, jefes empiezan a mirar tu trabajo con agrado y empezarán a dejarte más responsabilidades. Ahora tendrás que conservar lo logrado con esfuerzo y con hechos manteniendo en equilibrio el ego. La sencilles es importante para que te sigan dando más proyectos. Semana de reencuentros con amigos, disfruta de esos momentos, te servirán para refrescar el alma, la mente. No permitas que los dolores de espalda sigan creciendo, deja de cargar, es momento de soltar lo que no te corresponde.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

No pretendas querer corregir errores de días pasados, ahora te toca asumir la consecuencia de tus actos, así que a sostener lo que hiciste y dejar que las cosas tomen su justo lugar, tendrás que dejar que todo fluya. En el trabajo es momento de aplicarte más, has estado descuidando tus labores por estar distraído, distraída, en chismes, de oficina, pero eso tendrá que terminar ya o puedes perder la confianza y peor aún el trabajo. No descuides el amor de pareja, pueden hartarse de dejarte por tus pocos detalles. Tiempo de mejorar tu salud física, así que retoma el ejercicio y cuida tu dieta porque puedes caer en tentaciones que no ayudan en nada en mantenerte en óptimas condiciones físicas.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Esta semana será de gran complicidad en el amor, regresan los buenos momentos, se retoma la pasión, la comunicación vuelve a ser fluida y los planes a futuro se ponen de nuevo sobre la mesa, trata de no volver a caer en lo absurdos del pasado o todo lo bueno que viene para ti esta semana puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, mucho del equilibrio que necesitan en pareja esta semana, lo llevas a tu. En el trabajo necesitas hacer un cambio, el camino ya no lo sientes cómodo y esto te está causando estrés y agotamiento mental. No lo pienses más y ve en busca de lo que realmente deseas laboralmente, es el momento para que abras una nueva oportunidad. La economía es estable, pero no te confíes, es tiempo de mirar tus gastos y hacer una reestructura. En la salud dedícate a poner en marcha ese plan de mejora física, ya no lo pospongas más. Es importante poner atención a tu metabolismo.