EE.UU. acusa a Brasil de repetir “propaganda rusa y china” sobre Ucrania

La Casa Blanca criticó duramente este lunes a Brasil después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmara durante un viaje a China que Estados Unidos “incentiva la guerra” en Ucrania.

“En este caso, Brasil está repitiendo como un loro la propaganda rusa y china sin observar para nada los hechos”, declaró a periodistas el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, sin mencionar a Lula.

El sábado, un día después de reunirse con su homólogo Xi Jinping en Pekín, Lula afirmó que “es preciso que Estados Unidos pare de incentivar la guerra y comience a hablar de paz, es preciso que la Unión Europea comience a hablar de paz”.

Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva risks alienating the U.S. and Europe as he hosts Iranian warships, equivocates over Russia's invasion of Ukraine and negotiates with China. https://t.co/ZpEUJdU3fJ

