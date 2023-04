Horóscopo de hoy de Nana Calistar 17 de abril de 2023

PISCIS

La vida te llenará de sorpresas y nuevas oportunidades, pero tendrás que ponerte las pilas pues en el momento que menos lo esperes una nueva persona tocará tu puerta, será unos años mayor que tú y con su experiencia sabrá enseñarte el verdadero camino a la felicidad. No te dejes llevar por tus sentimientos si esa persona ya no quiere seguir en tu vida que le vaya bien que la vida ahí no termina. Ya no temas a cambios, acéptalos y llévalos a cabo pues serán nuevos resultados muy positivos. Ten cuidado en la manera de juzgarte, algunas veces te flagelas y haces daño a ti mismo sin haber razón ni motivo para hacerlo. Cuídate de caídas que podrías darte un buen golpe. Es el momento de ponerte las pilas y a darle con todo a eso que traes en mente, un proyecto que has pensado mucho podría consolidarse en próximas fechas sin embargo si no pones de tu parte pues solo no se va a llevar a cabo. Es importante que tengas en mente ese proyecto y trates de comenzar a buscar a las personas adecuadas que te ayuden a cumplirlo pues estás en la mejor etapa de lograrlo. Tienes grandes oportunidades para mejorar en tu empleo o cambiar a uno mejor, no sueltes nada hasta tener ya algo asegurado o de lo contrario podrías quedarte sin nada. La vida te pondrá algunas pruebas en estos días para que valores más a tu familia y tus amistades, no las descuides por atender a personas que nomás te sirven para ir a incomodar a la gestora de sus días.

ACUARIO

En el amor andarás algo tenso pues cuando no llueve te graniza, sientes desesperación, rabia e incluso estas decepcionado de muchas personas con quien parecía que llegarías a algo más. Amistad de otro rumbo te dará noticias muy pronto. Probabilidades de cambios en tus amistades, conocerás nuevas personas que te colmarán de alegrías y se quedarán para siempre en tu vida. Ten en cuenta que cada acto bueno o malo que hagas en tu vida se te regresará, así que procura que lo que salga de tu boca y de tus acciones sean puras cosas positivas. Recuerda que los tiempos de Dios son perfectos y las cosas llegan a su tiempo. Hay una leve mejoría en enfermedad de un familiar sin embargo deberá de cuidarse más en este mes de abril y el mes de mayo pues podría haber complicaciones. Vienen cambios muy buenos y otros que te dejarán mucho qué pensar pues te podrías meter en problemas debido a chismes o a una situación que tiene que ver con la noticia de la ex pareja. Recuerda que tienes el poder de consolidar tus sueños, pero está en ti lograrlo, no en tu familia ni en tus amistades, ponte las pilas y deja de esperar que las cosas lleguen solas. Si sientes necesidad de pedir perdón a quien lastimaste anteriormente hazlo, no te quedes con las ganas pues solo así lograrás tener más tranquilidad en tu vida.Con los días van a haber mejoras en tu estado de ánimo y en tu forma de ver la vida, no pierdas la fe y la esperanza que lo mejor está por llegar, este mes de abril es especial para reflexionar.

CAPRICORNIO

Es posible que en estos días te enteres de una verdad que te pondrá muy de malas. Cambia de gente, no sigas con personas que te hunden o solo te causan conflicto, es momento de hacer cambios en tu vida para tener nuevos resultados. La vida te pondrá nuevas oportunidades en tu trabajo y muchas mejoras sin embargo habrá personas que querrán perjudicarte y no dejarte avanzar, sueles despertar muchas envidias al ser una persona muy perfeccionista, tu familia siempre constituirá punto clave en tu vida pues será quien te levante cuando te caigas y te de las fuerzas para seguir de pie. Cuida mucho tu forma de ser y expresarte en público, algunas veces no tienes paciencia y lastimas con tus palabras bruscas a las personas que te quieren. Amores nuevos se visualizan, pero tendrás que poner mucha atención pues podrías cometer los mismos errores del pasado, desconfía de quien tienes que desconfiar, algunas veces te tomas el papel de perro muy en serio cuando sabes bien que realmente no eres así. La vida te vuelve a sonreír y te pone en charola de plata muchas cosas para que seas feliz y logres cada uno de tus propósitos. Recuerda que si sientes deseos de buscar a quien se fue que sea porque realmente vale la pena sino no tienes por qué seguir en ese camino. Recuerda que tu tenacidad y fuerza de voluntad será clave para que logres tus metas y proyectos, ya basta de tanta flojera y de quejarse y pensar solo en cosas negativas, es momento que te levantes de cualquier situación por la que estés pasando y vayas a demostrarle al mundo quién eres y de lo que eres capaz.

SAGITARIO

Vienen cambios en tu forma de ser que te ayudarán a madurar demasiado. Centra más tu tiempo en tu familia que es punto importante que tienes que atender y deja de esperar el mentado amor que este ha de llegar cuando tenga que llegar y si no lo hace que vaya a incomodar a la gestora de sus días. Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas. Si este año sigues esperando a esa persona que nomás te trae como perro o perra faldera y no te muestra con hechos su interés estás destinado o destinada a quedar pa vestir santos, preocúpate por ti y ya no sigas creyendo en promesas falsas y mediocres de personas que solo quieren hacerte perder tu tiempo. Es probable que salgas de fiesta o se arme una reunión con amistades a mediados de semana y salgan a flote temas del pasado que los hará pasar un momento muy agradable. Ya no finjas sentimientos que no existen en ti, date la oportunidad de experimentar nuevas cosas con quien te dedica tiempo y está a tu lado. Si tienes una relación atiendela más y no la descuides pues hay competencia y podrías alejar a tu pareja por tu indiferencia y mal sentido de humor. Ponte las pilas, es momento de regresar a ser el culeís que eras pues solo así la gente aprenderá a no meterse más contigo ni seguir engrosando la concha. Recuerda que eres un signo muy fuerte y quien te hace te la paga, sin embargo, cuando te enamoras te atontas demasiado y caes en cuestiones en las cuales dejas mucho que desear pues tus defensas se van hasta el suelo.

ESCORPION

Quita todo lo que te cause tristeza, perdona a quien te dañó la existencia en tu pasado y date la oportunidad de enamorarte de ti mismo. Tu carácter y manera de ver la vida te van a ayudar mucho para atraer a muchas personas, sin embargo, muchas de ellas no se acercarán a ti con buenas intenciones, aprende a ser más selectivo con las personas y no des entrada a tu vida a cualquier ser que venga y te hable bonito. Tienes muchas posibilidades de mejorar en muchos ámbitos de tu vida como el amor, el trabajo y la salud sin embargo va a depender mucho de tu capacidad y constancia para ir tras lo que quieres y necesitas en tu vida. Te vas a enterar de chismes acerca de una amistad, no te metas donde no te llaman y no des opinión donde no te la piden pues solo te harás acreedor o acreedora a comentarios mal intencionados que no eran para ti. Recuerda que eres de los signos más nobles, pero también culeis, recuerda que no necesitas de nadie para ser feliz pues has aprendido a vivir con tu misma soledad y sabes que es mejor estar solo que sufriendo o mal acompañado. Deja de pensar ya en el futuro y centra tu tiempo en tu presente, la vida te devolverá un montón de cosas que te harán feliz, solo suelta aquello que ya fue y ya pasó, deja de vivir en el pasado y dales la oportunidad a nuevas personas de entrar en tu vida.

LIBRA

Te viene una reunión y posibilidad de encamarte con amistad. Ten presente que vienen días difíciles en tu vida podría presentarse el rompimiento de una relación por parte de un familiar o amistad. Ya no finjas amor donde no lo hay y menos tolerancia con quien no la merece, date la oportunidad de mandar a la miércoles todo eso que te causa conflicto o molesta, recuerda empezar de cero en esta quincena. Ten cuidado en la manera en que les hablas a tus seres queridos pues estarás en un tono algo molesto por problemas tuyos y llegarás al punto de reaccionar mal con quien no lo merece. Aguas con amistad de piel blanca podría meterte en problemas. Has tenido muchas oportunidades en los negocios, pero los has descuidado por otras cuestiones, ya no te dejes manipular por amistades falsas que solo buscan sacar algo de provecho de tu vida. No temas a los cambios que están llegando a tu vida pues te llenará de nuevas oportunidades en muchos ámbitos que no imaginabas. Es importante que pienses bien lo que estás haciendo para cumplir tus metas y sueños pues hay acciones que en lugar de ayudarte solo te detienen llámese personas o situaciones sentimentales. No dejes nada inconcluso y terminas tus pendientes a la brevedad, algunas veces te distraes en cuestiones bien tontas y descuidas cuestiones que deberían de ser prioridad en tu vida.

VIRGO

Trata de mantener la comunicación con tu familia, no te olvides de ellos pues el día de mañana los necesitarás y quizás sea tarde para recuperar el tiempo perdido. Sabes lo que quieres y cómo conseguirlo, no necesitas de nadie para lograr lo que te dé la gana. Cuidado con caídas y fracturas pues en cualquier momento podría pasar un accidente. No creas en promesas falsas que de esas tendrás muchas, vienen días buenos de muchas aventuras y de darte cuenta quien en realidad vale la pena y quien de plano nomás está de oquis en tu vida. No te dejes manipular por familia ni por nadie, pon un alto y eso te ayudará a evitar problemas más adelante. Tienes amistades muy envidiosas que les molesta mucho lo que tienes y no porque ellos lo quieran sino porque simplemente no quieren que tú lo tengas. Hace falta un cambio total en tu vida el cual te ayude a renovarte y ser otra persona completamente distinta, pero para bien, cambia de look y preocúpate un poco más por tus deseos y tus ganas de verte y sentirte bien.

LEO

Mucho éxito en cuestiones que tengan que ver con cursos, exámenes o escuela ahora con el regreso a clases. Ten mucho cuidado con cambios drásticos en inversiones no podrían salirte cómo quieres y esperas. Te llegarán noticias que te podrían poner algo pensativo o quizás algo nervioso, acepta lo que tenga que ser de la mejor manera. Debes cuidar un poco más tu salud porque podrías comenzar a presentar problemas en las articulaciones y en los huesos. Cuida mucho el entorno que te rodea y no trates de llenar de amargura, sino te sientes bien contigo mismo, renuévate y arregla cualquier cuestión de tu pasado que te agobie o te haga sentir miserable. Mejoras laborales, cambios de horarios y nuevos ingresos te dejarán ingresos extras. Ve lo que sucede de manera positiva pues sueles buscar solo lo negativo y por esa cuestión no avanzas y te quedas atorado en lo mismo. Cuida mucho tu salud y si estás haciendo ejercicio no abuses pues podrías tener ciertas complicaciones como baja presión o quebraduras. Muchas de tus relaciones no prosperan porque arrastras cuestiones de tu pasado que te siguen afectando mucho en tu presente.

CÁNCER

No dejes que la vida te cobre dos veces la misma factura. Si no tienes una relación date el tiempo para descansar y disfrutar al máximo tu soltería, renuévate, reencuéntrate y date la oportunidad de enamorarte de ti mismo antes de enamorarte de alguien más. Ten cuidado con caídas y golpes que estarán a la orden del día. Momento de que controles tu carácter y que toda esa energía que traes contigo la ocupes de manera positiva en ejercitarse y llevar una vida más atlética y perra. Trata de llevar la fiesta en paz con tu familia, no es momento de entrar en discusiones u ocasionar problemas los cuales podrían acabar mal. Sueños premonitorios que te van a indicar situaciones que están por suceder, pon mucha atención para que sepas prevenir algo. Pérdidas de objetos o dineros, ten más cuidado ahí. Es posible que te sientas impotencia por no poder consolidar algo que tenías en mente, pero con el paso de los días todo resultará favorablemente. Vienen grandes cambios que tienen que ver con el área sentimental si tienes pareja posiblemente ya estés cansado o cansado de siempre pelear por lo mismo, se les da mucho traer el pasado al presente, mientras sigan así no lograrán salir adelante.

GÉMINIS

Vienen días de muchos cambios, se terminan las vacaciones y debes de enfocarte en consolidar tus metas, debes de quitar de tus pensamientos situaciones negativas que te van a dañar o afectar y ponerte de malas. Hay momentos de grandes cambios en tu vida, de saber elegir al momento de tener una relación para que no sigas cometiendo los mismos errores de siempre. Cuida tu autoestima la cual pudiera ser dañada por comentarios fuera de lugar de otras personas. Vienen momentos en los cuales estarás muy pensativo al recordar a personas del pasado, ya libérate de esas personas y céntrate en lo que en realidad importa y vale la pena. Ten mucho cuidado con caídas y golpes y sobre todo accidentes al salir en vehículos en color gris y rojo. Hay oportunidad de un cambio laboral el cual te va a caer de maravilla aprovéchalo porque te va dejar buenas ganancias. Si tienes ya una relación aguas porque podrían a salir a la luz cuestiones y mentiras que desconocías por completo. No es momento de amores de una noche que solo te dañan y te bajarán tu autoestima. Viaje se puede cancelar en cualquier momento así que ve tomando tus precauciones.

TAURO

Vienen muchos cambios sobre todo en el área de los dineros, muchos de ellos te van a beneficiar demasiado, aprovéchalos de la mejor manera. Cuidado con esperar más de la cuenta de amistades porque solo te vas a llevar grandes decepciones. Hay días en los cuales desearías regresar al pasado para no cometer muchos errores que has cometido, lo mejor es la experiencia que te han dejado porque ya no será fácil que te jueguen el dedo en el hocico. Aprende a ver más por tu felicidad y a darte cuenta que solo tienes esta vida para estar bien y para ser feliz. No te dejes llevar por chismes tu ve por lo tuyo y deja que el mundo siga ladrando. Divorcio en miembros de la familia, arreglaré documentos en esta semana y traerás cierta preocupación por cuestiones de los dineros que no deberían de quitarte el sueño de ninguna manera. No es momento de hacer cambios en casa, es mejor esperar un poco más sobre todo si quieres hacer algún tipo de remodelación. Hay una amistad que se te va a acercar proponiéndote un negocio, podría ser la oportunidad que has estado esperando para mejorar en la cuestión de los dineros. Días en que te sentirás algo triste al no ver muchas de tus metas realizadas.

ARIES

Ten cuidado con amores imposibles, con meterte en triángulos amorosos que no debes porque podrías cometer un grave error y te podría salir el tiro por la culata y armarse semejante problema. No es momento de que te preocupes por lo que tiene solución, es momento de vivir y disfrutar y sobre todo agradecer lo que la vida ha puesto en tu camino. Viene la oportunidad de viajar con amistades, te la pasarás de lo mejor, aprende a disfrutar al máximo sin importar lo que el mundo piense o diga. Cuídate de golpes, caídas y accidentes los cuales estarán a la orden del día y podrían ocasionar alguna lesión. Hay un ciclo que sigue abierto de tu pasado que no has logrado cerrar y que seguirá dañandote y poniéndome triste o de mal humor. No te desesperes ni cambies tu carácter al convivir con personas que no las tragas, que no noten que te afecta su presencia. Oportunidad de viajes, negocios e inclusive de comenzar una relación en poco tiempo solo es cuestión de que te apliques y sepas elegir a la persona adecuada para tu vida. Mucha oportunidad de fiesta, evento o convivio que se comenzará a planear con motivos de boda o bautizos.