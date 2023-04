Horóscopo: qué será de tu semana del 17 al 22 de abril de 2023

ARIES

21/3 al 20/4

AMOR. Mientras que el entorno se agita con la presencia de muchos amigos, Venus en Géminis mejora la conexión mente a mente en la pareja.

DINERO. Que los demás no sean quienes deciden. Bailar al compás de una música ajena no lo divertirá. Siga su ritmo.

CLAVE DE LA SEMANA. No le escatime buenos consejos a quien siempre lo sigue.

TAURO

21/4 al 21/5

AMOR. Usted precisa un amor seguro, aléjese ya de los que dudan o temen. Buena etapa para un cambio de casa, y estudiar o viajar de a dos.

DINERO. Le irá muy bien con Mercurio en su signo. Se acerca a su meta. Ganará dinero, prestigio y seguridad.

CLAVE DE LA SEMANA. No sobreproteja a quienes delegan todo en usted.

GÉMINIS

22/5 al 21/6

AMOR. Alguien muy especial despierta su entusiasmo. Todo pesimismo queda atrás. Un secreto sale a la luz y trae infinito alivio.

DINERO. Revise dos veces todas las operaciones lucrativas a largo plazo. Recibirá ayuda de alguien innovador.

CLAVE DE LA SEMANA. Si sus propuestas caen en saco roto… no las comparta más.

CÁNCER

22/6 al 22/7

AMOR. Venus en su Casa 12 genera cierto caos emocional. Poner en orden las ideas será un paso previo a lograr un equilibrio perfecto.

DINERO. Sea cauto a la hora de negociar con gente de poder. Muéstrese organizado y no habrá cambios a último momento.

CLAVE DE LA SEMANA. Ante la competencia un ataque será su mejor defensa. Accione.

LEO

23/7 al 23/8

AMOR. Ganará amigos. Venus propicio atrae bendiciones en lo sentimental. Se sentirá seguro y amado. Clima familiar distendido.

DINERO. Llegará al fondo de una cuestión de trabajo que parecía no tener sentido. Servirá para que todos puedan crecer.

CLAVE DE LA SEMANA. Siempre es más operativo trabajar en equipo.

VIRGO

24/8 al 23/9

AMOR. Encuentro consigo mismo. Por momentos impetuoso y otras veces algo melancólico. El efecto de Venus sobre su corazón será ideal.

DINERO. Se le abrirán las puertas del gran mundo. Éxito en las inversiones. Concéntrese al negociar.

CLAVE DE LA SEMANA. El secreto está en lograr un acuerdo justo.

LIBRA

24/9 al 23/10

AMOR. El mecanismo familiar sigue en funcionamiento, todos prosperan si trabajan en equipo. Lo sorprenden con un detalle romántico.

DINERO. Un buen negocio por llevarse a cabo le generará ansiedad. Las preocupaciones jamás ayudan, mejor sea optimista.

CLAVE DE LA SEMANA. Dese tiempo para conocer al otro, las confidencias pueden esperar.

ESCORPIO

24/10 al 23/11

AMOR. Período complicado para la vida social y el romance. El afuera gira demasiado veloz. Las parejas en crisis deciden intentarlo otra vez.

DINERO. Conseguirá darle más espacio a su vocación. Diez puntos en relaciones públicas. Invierta con cautela.

CLAVE DE LA SEMANA. La oportunidad no lo es todo. Arriesgue un poco más.

SAGITARIO

24/11 al 22/12

AMOR. Venus opuesta hará que la atracción sea poderosa. Encuentros emocionantes. Comparta con su pareja actividades sociales o viajen juntos.

DINERO. Nadie puede trabajar sin respiro. Vaya a un ritmo razonable, de lo contrario se quedará sin fuerzas.

CLAVE DE LA SEMANA. En todo trato laboral ponga condiciones desde el vamos.

CAPRICORNIO

23/12 al 20/1

AMOR. Venus tensiona antiguas alianzas. Trate de establecer pequeños acuerdos y comparta sus intimidades pues la reserva aleja a los demás.

DINERO. Los astros allanan su camino al éxito. Si es tenaz y cuidadoso cualquier dificultad se resolverá.

CLAVE DE LA SEMANA. No es bueno tener deudas, libérese de ellas sin demora.

ACUARIO

21/1 al 19/2

AMOR. Venus los ayuda a ponerse de acuerdo. Será sencillo como nunca antes entenderse con su pareja. Es tiempo de dejar el ego de lado.

DINERO. La realidad ya no lo limita. Etapa de privilegio para quien se dedique al comercio o la comunicación.

CLAVE DE LA SEMANA. Tienda una mano amiga a quien merece su ayuda.

PISCIS

20/2 al 20/3

AMOR. Venus poco afín le quita bastante energía. Apueste a la ternura. No está obligado a hacer lo que la familia espera de usted.

DINERO. Espere unos días antes de incorporar personal, tiene que evaluar con objetividad. Los socios pelean pero aportan.

CLAVE DE LA SEMANA. Sus sentimientos son profundos, no dude de sí mismo.

Por Kirón

