Ante el tribalismo que se vive, los latinos perdieron a sus líderes ingenuamente

Los latinos en Los Ángeles estaban perplejos acerca de cómo reaccionaron los afroamericanos ante la condena de Mark Ridley Thomas. Fueron contundentes en sus llamados inmediatos para pedir la renuncia de cuatro líderes de su propio grupo luego de que se filtró una grabación con tono racista.

Los latinos aprendieron rápidamente con el caso de Mark Ridley Thomas que el tribalismo aquí en Los Ángeles está más que vivo. Los grupos exigen responsabilidad siempre y cuando el que cometa el crimen no sea uno de los suyos, una realidad desafortunada y destructiva para Los Ángeles.

Los latinos recientemente perdieron dos posiciones políticas muy influyentes: Nury Martínez era la presidenta del Concilio y Ron Herrera era el líder laboral en la ciudad. Kevin De León sobrevivió a la tormenta al menos hasta las próximas elecciones. Por su parte Gil Cedillo terminó en diciembre de 2022 y no necesitaba renunciar.

Kevin De León, Ron Herrera y Nury Martínez tienen logros progresistas estelares en la vida pública. Además, la concejal Martínez y el líder laboral Herrera no se les estaba acusando de una actividad delictiva. No obstante, a la mayoría de los latinos no les importó las contribuciones de estos líderes en sus comunidades, ellos querían que renunciaran en nombre de la responsabilidad.

Lo que dijeron estos políticos latinos en esa grabación de audio no se puede defender. Sin embargo, sería exagerado llamarlos racistas. Su error fue de juicio, no un error que delata su verdadera razón de ser. El mismo error que cometió la alcaldesa de San Francisco hace poco tiempo, una mujer afroamericana, que culpó a los inmigrantes de todos los problemas que vive San Francisco y los llamó traficantes de drogas. Ella se disculpó y nadie le exigió que renunciara. El mundo siguió adelante.

Mark Ridley Thomas es una leyenda en la política de Los Ángeles. Ha sido un líder influyente que tuvo éxito en todos los puestos para los que la gente lo eligió. La comunidad afroamericana no solo lo respaldó, sino que lo defendió a capa y espada después de que fue encontrado culpable por cargos federales de soborno, conspiración y fraude.

Horas después de que la ciudad supiera que había sido condenado por delitos graves, no hubo más que tributos y manifestaciones de apoyo de destacados líderes afroamericanos para el funcionario, a pesar de que había traicionado sus intereses.

Incluso la alcaldesa Karen Bass dijo el día que fue condenado que “fue un día triste para Los Ángeles”. Muchos en esta ciudad a quienes les gustaría que los líderes cívicos rindieran cuentas no tuvieron el mejor día con las declaraciones de la alcaldesa.

El “Clérigo para la Responsabilidad Política del Sur de Los Ángeles”, un grupo afroamericano, audazmente dejó constancia de que las acusaciones a Mark Ridley Thomas eran parte de una “purga racial discutida en esa grabación filtrada”.

El reverendo Kenneth Walden, pastor de la Iglesia Metodista Unida de Holman, le dijo a Los Angeles Times que el verdadero crimen fue la sustancia de los comentarios racistas hechos en esa grabación filtrada. En ese momento pareció no entender por qué Thomas estaba siendo acusado.

Esa fue una posición atrevida e ingenua que subraya una especie de tribalismo destructivo que no es bueno para la ciudad. Esta organización “para la rendición de cuentas política” prueba que exigirá responsabilidad siempre y cuando el que está en el banquillo de los acusados no sea uno de los suyos.

Además, cuando se acusó a José Huizar, los concejales latinos votaron inmediatamente para suspenderlo sin goce de sueldo. Los dos concejales afroamericanos también lo hicieron. Sin embargo, cuando Mark Ridley Thomas fue acusado, Marque-Harrison y Curren Price votaron para evitar suspenderlo. Incluso, hicieron argumentos ridículos sobre el porqué su amigo no debería ser suspendido ante la evidencia de corrupción reportada en los medios.

Los líderes latinos cancelaron a José Huizar. Nunca se le vio en otro evento de la comunidad latina. Por otro lado, se informó que Thomas estuvo sentado en la primera fila en la inauguración de la alcaldía de Karen Bass y continuó asistiendo a eventos comunitarios en la comunidad afroamericana, misma que nunca lo abandonó, incluso cuando sabían que era absolutamente culpable.

Los afroamericanos que defendían a Mark Ridley Thomas eran como los latinos que defendían o ignoraban la transgresión del ex concejal José Huizar por sus contribuciones significativas a nuestra comunidad y por ese increíble puente de la calle Sexta que hizo posible para la ciudad.

Deberíamos fomentar un entorno en el que las personas puedan expresar sus quejas. Los latinos deberían poder decir cómo se sienten. De lo contrario, la gente lo hará en privado, lo que no ayuda a nadie. Por supuesto, hubo comentarios racistas en esa grabación filtrada, pero también hubo quejas legítimas sobre la representación latina en esta ciudad que deberían discutirse en foros abiertos.

Según los datos del último censo, los latinos son el 49% de la población del condado de Los Ángeles, una cifra que equipara a la ciudad de Los Ángeles. Son el grupo étnico más numeroso y su número no se refleja bien en el panorama político. Estas son conversaciones difíciles, pero los líderes latinos y negros deben ser lo suficientemente valientes para tenerlas.

En diciembre de 2022, a Mark Ridley Thomas se le pagaron alrededor de $350,000 por todos los meses que estuvo suspendido. Tavis Smiley, un prominente afroamericano en el sur de Los Ángeles, incluso se jactó de que Thomas recibió su pago atrasado, “no nos callamos. Nuestro hermano obtuvo su dinero”, le dijo a su nueva audiencia.

Fue un error haber pagado todo ese dinero a Mark Ridley Thomas cuando su comportamiento corrupto llevó a su suspensión. Los latinos estaban enojados con los crímenes de José Huizar y pagarle, mientras estaba suspendido, nunca pasó por su mente. Además, la ciudad también estaba pagando un salario a la persona que reemplazó a Thomas. Nadie expresó su indignación a la luz del flagrante doble estándar.

Todos los angelinos están abrumados por la degradación humana que tiene lugar en la ciudad de Los Ángeles. Individuos sin hogar durmiendo en las aceras y montones de basura hasta donde alcanza la vista parecen haber reemplazado a las majestuosas palmeras por las que esta ciudad es conocida. No obstante, si rascamos un poquito bajo la superficie de los problemas de personas sin hogar de esta ciudad, encontraremos problemas profundos relacionados con la falta de un liderazgo ético y competente.

La rendición de cuentas es la columna vertebral de cualquier democracia. Cuando esa responsabilidad se utiliza de forma selectiva, la democracia muere. Los votantes deben involucrarse más en la política de esta ciudad y elegir a personas con la capacidad de renovar el espíritu democrático que se ha perdido en la Ciudad de Los Ángeles.

Gracias por leer.

Chamba Sánchez, profesor de Política en LACCD

Destacado///

La rendición de cuentas es la columna vertebral de cualquier democracia. Cuando esa responsabilidad se utiliza de forma selectiva, la democracia muere.