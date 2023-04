Cómo vacunarte contra las alergias sin usar aguja

La inmunoterapia ya está disponible para varios alérgenos, como los ácaros del polvo, la ambrosía y el polen del césped. ¿Podría funcionarte?

By Sari Harrar

Updated by Catherine Roberts

Si has probado algunos de los tratamientos de primera línea para las alergias, como los medicamentos de venta sin receta o los aerosoles nasales con esteroides, pero sigues padeciendo estornudos, picazón y secreción nasal a causa de la alergia al polen del césped, la ambrosía o los ácaros del polvo, quizá desees considerar otras opciones.

Una opción nueva y atractiva, sobre todo para las personas que se sienten incómodas con las agujas, es la inmunoterapia sublingual o SLIT (por sus siglas en inglés).

Según el Colegio Americano de Asma, Alergia e Inmunología, el tratamiento de venta con receta médica ofrece una alternativa a la inmunoterapia tradicional, comúnmente llamada inyecciones antialérgicas, o inmunoterapia subcutánea (SCIT, por sus siglas en inglés) en la jerga médica. Pero en lugar de inyecciones, se coloca una tableta bajo la lengua.

Con las vacunas antialérgicas, el médico te inyecta cantidades cada vez mayores de alérgenos a lo largo del tiempo, aumentando gradualmente tu tolerancia a los mismos. Esto puede llevar de tres a cinco años.

La inmunoterapia sublingual consiste en mantener bajo la lengua durante unos minutos al día una tableta disoluble que contiene extractos purificados de los alérgenos agresores.

La SLIT se usa en Europa y algunos otros lugares desde hace décadas. Pero en este caso, el tratamiento solo está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para determinados pólenes de césped, ambrosía y, más recientemente, ácaros del polvo. Se están realizando estudios sobre inmunoterapia sublingual para otros alérgenos.

Es importante saber que, aunque estos tratamientos pueden proporcionar cierto alivio, no son una cura para todo. Los regímenes SLIT que se han aprobado para tratar algunas de las alergias que provocan síntomas similares a los del resfriado reducen dichos síntomas entre un 15% y un 30%, según UpToDate de Wolters Kluwer, una herramienta de toma de decisiones basada en pruebas para profesionales médicos. Actúa más o menos igual que los aerosoles nasales con esteroides y un poco mejor que los antihistamínicos de venta libre.

Si estás buscando más opciones para aliviar las alergias, esto es lo que necesitas saber sobre la SLIT.

Cómo funciona la SLIT

Un alergólogo te administrará inicialmente el tratamiento en su consultorio para asegurarse de que no experimentes efectos secundarios importantes como la anafilaxia, una reacción alérgica que puede poner en riesgo tu vida.

Después, deberías poder usar las tabletas en casa. (Las vacunas antialérgicas se administran siempre bajo supervisión médica).

Actualmente, existen cuatro tratamientos de SLIT aprobados por la FDA. El más reciente es Odactra, el primero aprobado para las alergias a los ácaros del polvo doméstico, un problema que afecta durante todo el año a millones de estadounidenses. Los otros son Oralair, para cinco pólenes de césped diferentes; Grastek, para las alergias al césped Timothy; y Ragwitek, para las alergias a la ambrosía.

Todos son únicamente para personas de 65 años o menos. Dependiendo del tratamiento de SLIT específico, los más jóvenes pueden empezar a los 5 años (para Grastek), a los 10 (para Oralair) o a los 18 (para Odactra y Ragwitek).

Algunos médicos recetan gotas sublinguales en lugar de tabletas, y las recomiendan para una gama más amplia de alérgenos, incluida la caspa de gatos. Sin embargo, este enfoque aún se está estudiando y es “off-label”, es decir, que su uso es legal, pero no está aprobado oficialmente por la FDA.

En el caso del césped y la ambrosía, conviene empezar el tratamiento tres o cuatro meses antes de que empiece la temporada de alergias, dice el doctor Mark S. Dykewicz, catedrático por Raymond and Alberta Slavin en Alergias e Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Saint Louis.

De este modo, cuando el césped y la ambrosía estén en plena floración, habrás desarrollado una tolerancia a los alérgenos y tus reacciones a estos deberían disminuir considerablemente. (La temporada de ambrosía suele ser de finales de verano a principios de otoño; el polen de césped prevalece a finales de primavera o, en zonas más cálidas, durante todo el año).

En el caso de las alergias a los ácaros del polvo, según The Medical Letter, una publicación periódica sin fines de lucro para profesionales médicos, podrías tener que usar Odactra hasta por 14 semanas para que se alivien tus síntomas. Los ensayos clínicos han encontrado que reduce los síntomas de la alergia y la necesidad de medicación antialérgica entre un 16% y un 18% en comparación con un placebo.

La terapia de SLIT puede causar efectos secundarios leves como picazón o irritación de la boca y la garganta, así como náuseas o molestias abdominales. Las reacciones graves, como la anafilaxia, parecen ser bastante infrecuentes.

Sin embargo, las normas publicadas por la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología y el Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología recomiendan que las personas que utilicen la SLIT tengan una receta para un autoinyector de epinefrina y sepan cómo utilizarlo por su cuenta.

¿Es adecuada la SLIT para ti?

Quizá consideras la posibilidad de usar el método sublingual si tienes síntomas frecuentes y molestos de alergia a los ácaros del polvo, la hierba o el césped que no responden suficientemente a los medicamentos antialérgicos, como los aerosoles nasales con esteroides, y no deseas recurrir a la inmunoterapia tradicional.

Pero ¿qué es mejor, las tabletas o las inyecciones? Solo unos pocos ensayos clínicos pequeños han comparado directamente la eficacia de las vacunas antialérgicas con la SLIT, pero hasta ahora las vacunas antialérgicas parecen tener una ligera ventaja, según UpToDate de Wolters Kluwer.

Además, dice Dykewicz que “los pacientes que son alérgicos a múltiples alérgenos serían mejores candidatos para la SLIT, que puede utilizarse para tratar múltiples alérgenos”. La administración conjunta de varios tipos diferentes de tabletas SLIT no se ha estudiado a fondo”.

Y aunque el riesgo de sufrir una reacción alérgica grave con la SLIT es mucho menor que con las inyecciones antialérgicas (razón por la cual las inyecciones se administran siempre en un entorno médico), el método sublingual no es para todos, afirma.

Por ejemplo, no debes usarlo si padeces afecciones como asma grave, inestable o incontrolado; esofagitis eosinofílica (EOE), un trastorno inmunitario que puede dificultar la deglución de alimentos; o antecedentes de reacciones graves a la inmunoterapia. Si estás pensando en someterte a esta terapia, asegúrate de que tu médico dispone de tu registro médico completo.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.