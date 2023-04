Becky G recibe la llave de Coachella: “Me siento verdaderamente honrada”

La cantante estadounidense con orígenes mexicanos Becky G recibió “La Llave de la ciudad Coachella”, el sábado 22 de abril, en una ceremonia que se realizó en la Biblioteca de Coachella ubicada en 7th Street.

En su Instagram, Rebbeca Marie Gómez, mejor conocida en la industria musical como Becky G, posteó unas fotos del momento en que recibió el importante reconocimiento de la mano del alcalde Steven Hernandez.

Para acompañar las fotografías la artista escribió un mensaje que en su inicio colocó con letras mayúsculas para llamar la atención y comentar que en Coachella la mayoría de la población es de origen latino y eso a ella la llena de orgullo. Asimismo, comentó que para ella fue un logro llegar al escenario principal del evento este año.

“COACHELLA NO ES SOLO UN FESTIVAL QUE PASA UNA VEZ AL AÑO. COACHELLA ES UN LUGAR REAL CON GENTE INCREÍBLE TRABAJADORA TODO EL AÑO🤎Ahora que tengo su atención, sabían que el 96% de la población aquí en Coachella es latino. ✨Pura raza. ✨La alineación del festival de este año me da mucha esperanza de más espacio, oportunidad y representación para nuestras comunidades latinas. Es un honor haber llegado al escenario principal este año. Se siente como la oportunidad perfecta para usar la plataforma masiva que es este evento global para brillar un foco en las verdaderas estrellas de Coachella, EL PUEBLO”, escribió Becky en Instagram.

A la autoridad máxima de la ciudad le agradeció por haberle otorgado el reconocimiento y aseguró sentirse “honrada” y compartió palabras de reflexión sobre la lucha constante que tiene la comunidad latina en Estados Unidos.

“Alcalde Steven Hernandez, me siento verdaderamente honrada de que se haya tomado el tiempo para reflexionar sobre los esfuerzos de mi comunidad y lo que significa para mí representarnos en el escenario principal. Nuestras comunidades se ven afectadas por mucho en todo el país. A veces, cuando reflexiono sobre el dolor y la lucha de la que venimos generacionalmente, es fácil sentirse abrumado, pero sé que no soy el único. Lo que me ayuda a superar es tener la capacidad de elegir reconocer LA FUERZA de nuestra gente, independientemente de lo que hemos pasado. Es por eso que creo que, sí se puede y por qué todos debemos inspirarnos unos a otros a profundizar siempre, mirar hacia adelante y seguir adelante, para seguir izando nuestras banderas con ORGULLO. Al verdadero Coachella, gracias. Es un honor tener la llave🔑 de tu corazón”, escribió en su publicación.

