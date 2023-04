Matthew Perry pide disculpas por burlarse de Keanu Reeves en su libro de memorias

Aunque Matthew Perry lanzó su libro de memorias Friends, lovers and the big terrible thing en noviembre de 2022, él continúa promocionándolo en diversos eventos, y ahora aprovechó para informar que en las próximas ediciones no se incluirá un comentario que hizo burlándose del actor Keanu Reeves.

En el pasaje de su libro, quien fuera protagonista de la exitosa serie de televisión “Friends” resalta el trabajo de actores que fallecieron, como River Phoenix (con quien actuó en la película “A night in the life of Jimmy Reardon”) y Chris Farley (su coestrella en “Almost heroes”), pero agrega: “¿Por qué mueren los pensadores originales como River Phoenix y Heath Ledger, pero Keanu Reeves sigue caminando entre nosotros?”

Desde antes del lanzamiento en noviembre pasado Matthew pidió disculpas por ese comentario, el cual calificó ahora como algo “muy estúpido”. Ahora -en el festival de libros organizado por Los Angeles Times– dijo que si se encontrara con Keanu, le pediría perdón: “Puse su nombre porque vivo en la misma calle. Me disculpé públicamente. Cualquier versión futura del libro no tendrá su nombre”. Casualmente Reeves (quien no ha hecho un comentario acerca de las memorias de Perry) protagonizó junto con River Phoenix la cinta “My own private Idaho”, dirigida por Gus Van Sant en 1991.

