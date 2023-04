Secretario de la ONU encara a Serguéi Lavrov por la ilegalidad de la invasión de Rusia a Ucrania

El secretario general de la ONU, António Guterres, denunció este lunes el carácter ilegal de la invasión de Ucrania y los efectos devastadores que está teniendo, en un discurso en una reunión del Consejo de Seguridad que hoy es presidida por el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov.

“La invasión rusa de Ucrania, en violación de la Carta de Naciones Unidas y la ley internacional, está causando un sufrimiento y una devastación masiva en el país y su población“, dijo Guterres, que apuntó además que el conflicto está empeorando aún más los problemas económicos globales desatados por la pandemia.

