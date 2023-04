Violeta Isfel preparó sorpresa a Maribel Guardia en su regreso al trabajo tras muerte de Julián Figueroa | VIDEO

Violeta Isfel es compañera de Maribel Guardia en la puesta en escena “Lagunilla Mi Barrio”, pero una vez que la ex reina de belleza se reincorporó al trabajo tras la muerte de Julián Figueroa, la actriz le dio una gran sorpresa a su colega.

Apenas el 21 de abril, la actriz regresó a la obra donde trabaja y fue ovacionada por el público, tras demostrar su fortaleza y profesionalismo después del repentino fallecimiento de su hijo.

Ese mismo día, Violeta Isfel le dio un bonito detalle para darle la bienvenida al teatro, así que adornó su camerino con flores y un caja de chocolates.

Violeta Isfel explicó el significado de su detalle a Maribel Guardia

Violeta Isfel externó lo mucho que admira a Maribel Guardia, pues a pesar de la situación sigue cumpliendo con lo que más le apasiona, la actuación y detalló el significado de su regalo.

“Qué difícil, no sé, es como abrazarla con cada chocolate que se pueda comer, no quería llorar. El escenario es muy sagrado… Son mujeres con fortalezas tan grandes que me dan ganas de abrazarlas muchísimo, pero puedes abrazar de muchas formas, con dulces o físicamente o un detalle”, explicó.

