Comer alimentos fritos puede causar depresión y ansiedad según una investigación

Una investigación en China encontró que el consumo frecuente de alimentos fritos, especialmente las papas fritas, está relacionado con un alto riesgo de depresión e incluso un mayor riesgo de ansiedad.

El estudio mostró que quienes consumían alimentos fritos con frecuencia, como papas fritas, tenían un 12 % más de probabilidades de desarrollar problemas relacionados con la ansiedad que quienes no consumían dichos alimentos.

Respecto a la depresión, los investigadores encontraron un 7 % más de riesgo de depresión que en las personas que no comían alimentos fritos.

Los hallazgos de la investigación fueron publicados en la revista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America).

Estos resultados abren una vía en la importancia de reducir el consumo de alimentos fritos para la salud mental. Los expertos dicen que dado que los resultados de la investigación son preliminares, aún no se ha aclarado si los alimentos fritos provocan problemas de salud mental o si las personas con problemas de salud mental recurren a los alimentos fritos.

Sobre todo porque las personas con síntomas subyacentes de ansiedad y depresión a menudo recurren a alimentos reconfortantes.

Tras excluir a los participantes diagnosticados con depresión en los dos primeros años, se encontraron un total de 8.294 casos de ansiedad y 12.735 casos de depresión en los que consumían frituras.

El estudio también encontró que los participantes que consumían más de una porción de comida frita regularmente tenían más probabilidades de ser jóvenes, específicamente hombres jóvenes.

En la actualidad, cerca de 40% de los adultos en Estados Unidos y 18,5% de los menores padecen de obesidad, y el aumento en las tasas de obesidad es alarmante.

Estados Unidos es el país con más personas con obesidad del mundo, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sigue leyendo:

• Píldora del día después ahora podría prevenir ITS, según los CDC

• Comer sushi: 3 formas de prevenir intoxicaciones

• Cuál es la mejor ropa interior que debes usar para evitar infecciones