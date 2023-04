“Es algo muy injusto”: Riqui Puig y el mensaje a los árbitros de la MLS tras su sanción con LA Galaxy

El mediocampista español del LA Galaxy Riqui Puig se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del equipo de Los Ángeles, y sin duda alguna, será un baja importante para el cuadro de cara al próximo partido ante Orlando City en la Major League Soccer.

Puig anotó su primer gol de la temporada en la victoria ante Austin, algo que también hizo Javier Chicharito Hernández, pero en el mismo partido también vio su cuarta tarjeta amarilla de la temporada, motivo por el cual será baja para el próximo juego.

“Mira, es algo que no me gustaría hablar porque es darle mucha importancia a una figura que tiene que pasar por desapercibido. El árbitro tiene que hacer su trabajo y que no se hable de él”, comentó Riqui Puig. “A mi me dan patadas durante 90 minutos, a lo mejor el mismo jugador seis veces y no le sacan la amarilla”, agregó el mediocampista europeo.

“Yo di una patada al minuto 1 y el árbitro ni se lo pensó y me sacó la amarilla. Creo que es algo muy injusto porque el equipo se va a Orlando y yo no puedo viajar. Los árbitros hacen juntas para decirle a los jugadores que tienen que cambiar, pero la realidad es que deben proteger a los jugadores creativos como yo. Creo que a veces por hablar mucho me sacan amarillas porque veo cosas injustas que no se valoran y creo que los árbitros de la MLS deben mejorar”, concluyó Puig en rueda de prensa.

El Orlando City Stadium será el lugar donde LA Galaxy y el equipo de Florida jugarán 90 minutos de fútbol en donde el jugador formado por La Masía del FC Barcelona no podrá estar debido a su suspensión por cuatro cartulinas amarilla, pero en donde el mexicano si dirá presente.

