Fallece a los 96 años el cantante, actor y activista Harry Belafonte

Harry Belafonte, considerado uno de los artistas que abrió camino en la música interpretada por cantantes afroamericanos y un activista comprometido con las causas sociales, falleció este martes a los 96 años, debido a una insuficiencia cardíaca.

Nacido en Nueva York el 1 de marzo de 1927 Belafonte pasó su niñez en Jamaica, donde quedó impresionado por el calipso, estilo musical que desarrollaría en su carrera como cantante, logrando varios discos de éxito en la década de los años 50, como Belafonte, At Carnegie Hall y Calypso; de éste último -editado en 1956- el tema “Banana boat song (Day-O)” ocupó el número 1 de los charts de Billboard, convirtiéndose en un clásico de la música pop y folk (el director Tim Burton la retomó en 1988 para su película “Beetlejuice”).

El artista -quien ganó los premios Grammy, Tony y Emmy– incursionó en la actuación con papeles en obras de teatro de Broadway, compartiendo el escenario con Sidney Poitier. Para entonces Harry ya estaba interesado en defender las causas sociales y se hizo buen amigo de Martin Luther King Jr., participando en el movimiento de los derechos civiles.

En 1985 Harry Belafonte tuvo la idea de conformar un grupo de cantantes estadounidenses -en la misma línea de Band Aid– en el proyecto USA For Africa, para combatir la hambruna en Etiopía. La canción “We are the world” -compuesta por Lionel Richie y Michael Jackson– fue la número 1 ese año en Estados Unidos, y para entonces él se mostraba abiertamente en contra del apartheid en Sudáfrica. En la década de los 90 se centró en el cine, logrando excelentes críticas por su trabajo en películas como “White man’s burden” (en la que compartió créditos con John Travolta) y “Kansas city” (dirigida por Robert Altman y en competencia por la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes).

Harry nunca dejó su carrera como activista, y después de publicar su libro de memorias My song acudía con frecuencia a varios eventos a favor de los derechos humanos. Le sobreviven cuatro hijos y su tercera esposa, Pamela.

