Horóscopo de hoy de Nana Calistar 25 de abril de 2023

PISCIS

Organiza tus tiempos para evitar esos problemas. Nuevos amores se pronostican, uno de ellos lo conocerás por medio de una amistad muy cercana. Rompimiento de relación en próximas fechas de un familiar. Es importante que pongas en una balanza tu trabajo tu pareja o amistades pues has descuidado mucho esa parte y podrías ocasionar que se alejen o reclamen por no dedicarles el tiempo adecuado. Una situación se presentará en estos días y te hará darte cuenta de muchas cosas que desconocías, no metas la mano al fuego por alguien que solo te ha dado dudas, mentiras y decepciones. Tienes un buen corazón y tu familia constituye algo muy importante sin embargo caes mucho en provocaciones debido a que no saben comprender y aceptar tus decisiones. El amor solo cambia de cama así que deja de pensar que nadie nació para ti. No gastes el dinero que no tienes en cosas que no necesitas, algunas ocasiones gastas a lo tonto y después ya no encuentras la salida. Podrías caer en una provocación de una persona y cometer un error muy grande, analiza y piensa bien lo que puedes perder por una noche de calentura. Un familiar se va a enfermar.

ACUARIO

Deja todos esos momentos de amargura a un lado y comienza a buscar tu propia felicidad, vienen momentos muy buenos para ti, quienes se fueron sin motivo regresarán y te pedirán disculpas. Un nuevo amor se aproxima, llegará a tu vida en las próximas semanas, pon atención pues podrías confundirlo con amistad. No pierdas esa oportunidad. Es importante que tengas bien presente que nadie va a meter las manos al fuego por ti, aprende a resolver tus problemas solo y hacerte responsable de tus actos. Ten mucho cuidado con lo que digas o comentas, te podrías meter en un problema y perjudicar a una amistad muy importante para ti. Sueles mal gastar el dinero que te llega, recuerda que tu signo es muy ambicioso y le gusta vivir cómodamente, así que no seas conformista y exige lo que en realidad mereces. Ten cuidado con bajar la guardia, aprende a tener desconfianza de las personas que te rodean así la traición no será tan dolorosa. En cuestión de amor tienes muchas posibilidades que mejore la relación con una persona con la que has tenido diferencias, puede ser tu pareja o una persona que te interesa mucho. No permitas que comentarios negativos te dañen, recuerda que si esas personas son perras tu eres una perra y media.

CAPRICORNIO

Ponte las pilas en cuestión de proyectos pues muchas de tus ideas podrían ser robadas por personas a las que les has contado tus planes. Ten presente que no siempre tendrás las mismas oportunidades, aprovecha lo que la vida te ofrece en estos momentos y no caigas en provocaciones miserables. Muchas veces te dejas caer o vencer bien fácilmente, no temas a enfrentar obstáculos y demostrarle al mundo de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar. Una vez que aprendas a superar tus miedos y traumas pasado sentirás el sabor de la victoria y tocarás la felicidad. Eres fuerte y no te doblegas por cualquier situación sin embargo tu punto débil siempre será tu familia. No te conformes con tan poco quien te quiera y aprecie pagará el precio que de verdad vales. A la miércoles personas que te sacan de tu circulo de estabilidad, necesitas poner tu vida en orden para lograr encontrar esa paz que necesitas y que tus proyectos comiencen a fluir de la mejor manera. Chismes y envidias seguirán presentes, recuerda que a la gente le duele mucho ver que vas avanzando; carga contigo una medalla de San Benito o al menos un limón para evitar esas malas energías.

SAGITARIO

No permitas que comentarios fuera de lugar de gente tonta que no tiene nada que hacer más que dañar te arruinen tus días. Ten cuidado con tus sentimientos pues podrías cometer grandes errores por entregarte de más a quien no se esfuerza por ti. Ponte las pilas en cuestiones del corazón, no seas tan negativo o negativa, estas tan decepcionado de esos sentimientos que cuando alguien te empieza a mostrar atención o cariño sueles asustarte y salir corriendo o ponerte a la defensiva. Grandes cambios y posibilidades de conocer nuevas personas entre ellas se visualizan 2, una de ellas ya tiene una relación y la otra persona está soltero o soltera, piensa bien hacia donde te diriges y lo que buscas, no cometas esos errores que ya cometiste y tanto te lastimaron. Si ya tienes pareja bájales a tus calenturas y dedícate solo a ella, el taco de ojo no es infidelidad, pero así se comienza con ella. Ten cuidado con la manera en que tratas a unas personas pues podrías meterte en problemas por andar de lengua suelta.

ESCORPION

Ten mucho cuidado con lo que piensas pues se podría hacer realidad, tienes un sentido muy desarrollado y la mayoría de las cosas que suelen pasar por tu cabeza te salen ciertas. Es importante que ya te dejes de tanta fregadera y tontería, pon los pies en la tierra y deja de vivir en las nubes. Si tienes una relación se tornan enfrentamientos a causa de chismes y malentendidos, no permitas que otras personas se metan en lo que no les importa ponte las pilas en esas cuestiones. Aléjate de relaciones prohibidas pues podrías caer en errores bien grabes que arruinen tu reputación y se desaten problemas en tu familia. Cuídate de enfermedades respiratorias pues estarán a la orden del día. En el amors se ve un terreno incierto, quizás necesites estar un tiempo más solo o sola para saber qué es lo que necesitas en tu vida. Si tienes pareja pon atención a ella pues podría estar mintiendo en ciertas cuestiones para no ponerte de malas. Convivencia familiar se aproxima y posibilidad de reencontrarte con una amistad que tienes mucho de no ver. Cambios importantes podrían ayudarte a cambiar esos defectos que tanto te molestan. Vienen días en los cuales deberás enfrentar muchos cambios, muchos de ellos serán para bien, busca la manera de tomar todo de la mejor manera y cuidar mucho tu autoestima.

LIBRA

Muchas de las cuestiones que te suceden se deben a tus errores del pasado, podrías cometer una indiscreción con una persona que es muy importante para ti. Un proyecto comenzará a consolidarse en próximas fechas, te va a encantar. No te dejes caer por comentarios tontos, ten presente que tu carácter es fuerte y no debes de mostrar debilidad por nada, algunas veces se te va el sueño por pensar cuestiones de tu pasado o futuro que solo te bajan tu autoestima y te deprimen, no vivas en tiempos que no existen, y aprende a ver solo en tu presente pues el futuro es incierto. Es probable que las cosas mejoren en cuestiones de autoestima y bipolaridad que te andas cargando, te desespera que las cosas no te salgan bien a la primera y eso se debe a que descuidas las cosas importantes por atender tonterías que no te dejan nada de por medio. No cambies tu esencia ni forma de ser al menos que a ti no te guste, sino les parece como eres que se vayan por la puerta de la fregada. Una situación se presentará en estos días y te ayudará mucho a comprender el porqué de muchas cosas. Déjate de ridiculeces y tanta fregadera, recuerda que con la vara que midas serás medido.

VIRGO

Ten cuidado con cambios muy drásticos en tu vida pues podrían impactar mucho en tu círculo de amistades, algunas veces te alzas demasiado y te tomas atribuciones que no te corresponden, la vida te pondrá una prueba muy grande en la cual entenderás muchas cosas y entenderás el camino que ya pasaste. No confíes en personas que acabas de conocer o podrías cometer grandes errores e indiscreciones. Recibirás noticias alentadoras de un trámite. Cuídate de chismes entre amistades y vecinas pues podrías armar un lío del cual te será difícil salir. Deja de tirar flojera y estar esperando el milagro para que las cosas pasen, las cosas se darán con base en tu esfuerzo o dedicación no van a llegar caídas de los cielos. Hay varias de tus amistades que se la viven quejándose de todo y son buenos pa criticar todo y nada les parece, aléjate de esas personas que nomás te enredan en su veneno y depresión, después ahí andas quejándote y te anda llevando la que te trajo a este mundo osea tu santa madre. Ejercicio y dieta podrían ayudarte a recuperar tu autoestima. Deja de dar consejos y mejor concéntrate en tu vida que está muy desalineada por tus malas decisiones.

LEO

Ten cuidado con una persona que andará muy pegada a ti, no tiene buenas intenciones, solo quiere sacar información. Un familiar se enfermará y hay posibilidad de un viaje en los próximos días. Trata de confiar más en ti, pues si tu no lo haces nadie más lo va a hacer. Hay momentos en que quisieras mandar todo a la borda, tranquilízate y espera que la vida te compensara cuando menos lo esperes. Te llegará mensaje o llamada que te cambiará el día. Es probable que recibas una noticia bastante alentadora en próximas fechas. Si tienes pareja te espera una noche muy buena en estos días, no pelees por pelear mejor busca crear mejores momentos entre ustedes. No tengas miedo a enfrentar lo que viene, la vida te va a colmar de bendiciones en esta etapa que iniciar. Ten cuidado con pérdidas materiales, te enteras de un chisme en la familia. Cambios en tus estados de ánimo. Algunas veces te deprimes mucho y te cuelgas al no ver tus sueños materializados, el problema no es ellos sino tú falta de carácter para llevarlos a cabo. No te compliques la existencia si alguien no quiere seguir en tu vida que te borre de ella. No permitas que te manipule nadie, tienes el control de tu vida, la última palabra es tuya, estarás rodeado estos días de personas muy falsas las cuales podrían intervenir para meterte en algún problema.

CÁNCER

Es posible que en esta semana andes con los sentimientos encontrados al recordar a una persona que ya no está contigo, agradece el tiempo que estuvieron juntos y sigue tu camino pues es momento de cumplir tus metas y sueños. Viene mucho trabajo y mortificaciones, estrés y responsabilidades tanto laborales como en lo que se refiere al ámbito familiar, vete preparando en el área económica porque se avecinan algunos gastos. Momentos importantes se presentarán en próximos días, muchos cambios de los cuales aprenderás mucho y te dejarán un gran sabor de boca. Ya no trates de engañarte, ni sigas caminos que no son tuyos. La consolidación de un negocio que has traído en mente podría terminar de concretarse en próximas fechas siempre y cuando en estos días le pongas las ganas que se necesitan. Trata de descansar más pues podría haber dolores de cabeza por estar pesando en cosas que ya fueron y ya no tienen solución. La llegada de un dinero del extranjero o de un pago atrasado te va a ayudar a salir de deuda.

GÉMINIS

Trata de no ser tan agarrado de las cosas recuerda que entre más des más la vida te llenará de bendiciones. Ten cuidado con la forma de expresarte de tus seres queridos pues por tus cambios de humor y la bipolaridad que te andas cargando podrías herirlos. No seas tan rencoroso o rencorosa con las demás personas, aprende a perdonar, pero eso sí, no vuelvas a tener la misma confianza de personas que ya te afectaron la existencia en tu pasado. Ten paciencia con tu familia algunas veces eres algo duro o dura quieres que piensen como tú y entiendas las cosas rápido. Amistad sufre accidente. Es momento de despabilarte y dejar tu pasado, ábrete a nuevas oportunidades en las cuales puedas mejorar todas esas cuestiones que no te habían dejado avanzar. Podrías sufrir un engaño inesperado de una persona que es muy importante para ti, no te tomes las cosas tan a pecho y date la oportunidad de que el tiempo arregle dicha situación. Familiar te buscará. Dos personas andarán tras tus huesos, pon mucha atención pues una de ellas solo quiere tu cuerpazo criminal y no busca nada serio y la otra solo te ve como una apuesta o trofeo. Un amor por una red social se aproxima en estas fechas. Si tienes guardado algún atuendo para una ocasión especial, no esperes esa ocasión usa todo lo que tienes nuevo que eso renovará energías.

TAURO

Es probable que la vida te haga cambiar de últimos planes varios proyectos que tenías en mente. Cuida mucho lo que tenga que ver con trámites y arreglo de documentos podría quedar algo pendiente de arreglar. Algunas ocasiones caes en las mismas situaciones por las que ya pasaste y vuelves a tropezar con la misma piedra, ponte las pilas o podrías lamentarlo en poco tiempo. Expareja te ha pensado mucho y dentro de poco te lo hará saber. Deja de vivir en el suelo y lamentarte por errores del pasado, sana viejas heridas y centra tu energía y tiempo en enfocarte en cosas positivas. Amistas se embaraza. No te desanimes si una situación no sale como planeas ten en cuenta que las cosas se van a dar en el tiempo que se debe y sea mejor para ti. No trates de aparentar alguien que no eres por complacer a otras personas. Chismes de vecindad. Embarazo inesperado de una amistad. No te confíes de quien un día te baja el cielo y las estrellas y al siguiente no se acuerda ni de tu existencia, tienes todas las armas para concretar una relación y ser feliz sin embargo has desaprovechado esas oportunidades por andar mendigando cariño y amor por quien no te merece. Es momento de que comiences a ver más por ti antes de ver por los demás, muchas veces te olvidas de ti por atender lo de otras personas.

ARIES

Trata de atender más tu salud podrías enfermarte de una infección en estas fechas. Cuida mucho la cuestión de la alimentación pues estarás expuesto o expuesta a subir de peso en estas semanas. Amistad saldrá con su domingo 7. No busques en la calle lo que tienes en casa ni trates de aparentar alguien que no eres, aprende a quererte como eres y no cambiar para complacer a nadie, el día que te enamores de ti ese día lograrás ser feliz en todo su esplendor. Es momento de no volver al pasado e ir por cada uno de tus sueños, has dado todo y no has recibido más que traiciones, engaños y mentiras, es momento que creas en ti y vayas por tu felicidad, cuidado con amistades falsas que solo van a querer verte la cara, debes aprender a confiar más en tus sentimientos y en tu corazón pues ellos te llevarán por el mejor camino, días de mucha reflexión y la familia será la parte importante para ayudar a solucionar cualquier problema que se presente. Debes cuidar la cuestión de los dineros pues se presentará un gasto de último momento. Cuídate de dos personas de tu círculo de amigos, te buscan solo por interés. Posibilidad de emprender un viaje. Una situación algo confusa te va a hacer valorar lo que tienes a tu lado. Chismes en la familia se harán presentes en pocos días. Un evento que tiene que ver con festejo de cumpleaños se aproxima.