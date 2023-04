Ninel Conde da el pésame a Maribel Guardia y su ex José Manuel Figueroa, tras muerte de Julián Figueroa | VIDEO

Ninel Conde está de visita en México y habló respecto a si ya había podido ver a Maribel Guardia y a su ex José Manuel Figueroa, tras la lamentable muerte de Julián Figueroa, ocurrida el pasado 9 de abril.

En un encuentro con la prensa, el “Bombón Asesino” confesó que aún no ha tenido oportunidad de ver a la actriz y al cantante, pues el día del fallecimiento del hijo de Joan Sebastian consideró que no era prudente ir a verla.

“No la he podido ver, desgraciadamente no fue posible. El día del deceso estaba viendo si había una oportunidad, pero como vi que no era prudente me regresé a mi casa…”, recordó Ninel Conde.

Sin embargo, la intérprete contó que le envió un mensaje a Maribel Guardia, en el cual le expresó sus condolencias y expresó que reza por ella y por su familia.

“Siempre rezamos por ellos. Ella lo sabe, se lo dije, se lo escribí y sabe lo que siento y deseo para ella”, abundó el “Bombón Asesino”.

Ninel Conde envía condolencias a su ex José Manuel Figueroa

En cuanto a su ex, José Manuel Figueroa, Ninel Conde confesó que le dio el pésame a través de un mensaje que tuvo el objetivo de darle sus condolencias, pero no dio mayores detalles del contenido del mismo.

“En su momento le mandé un mensaje. Son cosas personales pero hay ocasiones en que no hay palabras para ese tipo de cosas. Simplemente apoyo moral y emocional”, concluyó.

