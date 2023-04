Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 28 al 30 de abril de 2023

La famosa astróloga Mhoni Vidente te dice lo que le espera a tu signo del zodiaco este fin de semana para tener 3 días de lo mejor y revela qué carta del Tarot te estará guiando

Aries

En el Tarot te salió La Rueda de la Fortuna que significa que debes de romper con todo lo que te hacia daño en el pasado, sobre todo con ese amor que no era para y ti solo te quitaba energía positiva.

Recuerda que esta carta también significa la grandeza que eres como ser humano que no tendrás limites en lo que quieras realizar y tener éxito, también te indica carta de la Rueda de la Fortuna que debes ya poner en su lugar a cada persona y van ser unos días de transformación a lo positivo.

En el amor yo sé que extrañas a tu pareja, pero recuerda que cada vez que se separan el amor los une mas así que no estés triste que ya pronto van estar juntos. En cuestiones de salud no dejes para después lo más importante así que programa tu cita con el médico y hasta un chequeo para que no tengas ningún problema de salud. Tus números mágicos van ser 23, 77. Un amor del signo de Capricornio o Virgo te va a buscar para volver trata de pensar muy bien antes de regresar.

Tauro

En la carta del Tarot te salió El Emperador que esto significa que tu grandeza como persona no tendrá limite y podrás realizar cualquier tarea que tengas en mente y que estas en tu mejor etapa por lo del cumpleaños.

Esta carta El Emperador también te indica que debes seguir con tus estudios profesionales, en cuestiones de tu familia, recuerda que tú eres el pilar y eso indica que tendrás que ayudar a todos para salir de sus problemas solo trata de no pensarlo y hacerlo para que no se te haga muy complicado tu misión.

Te busca un amor del pasado para pedirte que vuelvan a estar juntos. Ya no seas tan terco si esa situación de negocio o laboral si no se te da trata de seguir adelante con otro proyecto. Tus números de la suerte son 07, 28. Recuerda que la carta del Emperador te dice que son los momentos de moverse, es decir, buscar nuevos rumbos en estudios y trabajo o cambiarte de país y de casa que eso te va a ayudar a crecer más en lo económico.

Géminis

En la carta del Tarot te salió El Loco esto significa que debes tener cuidado con las decisiones que vas a tomar en estos días, que te recomienda pensarlo dos veces lo que vayas hacer para que después no tengas ningún contratiempo en tu vida personal. Esta carta indica que vas por buen camino en cuestiones amorosas que con la persona que estás en este momento es la indica para formar una relación seria.

A los Géminis que están solteros les va a venir un amor nuevo del signo de Aries o Libra que va a ser muy compatible contigo. Ten cuidado con traiciones en el trabajo así trata de ser discreto y no meterte en problemas que no son tuyos.

Tus números de la suerte son 15, 40. La carta del El Loco te indica que seguirás triunfando en todo, pero sobre todo en negocios propios.

Cáncer

En el horóscopo del Tarot te salió la carta La de la Templanza que esto significa que tendrás algunas dificultades en cuestiones de trabajo, por eso te recomienda mantenerla calma y ser más prudente con todo lo que vayas a comentar sobre los demás. Esta carta La Templanza significa que tendrás a crecer más en lo económico y podrás comprar una casa con algún crédito que lo más importante de tu signo es asegurar su patrimonio.

Te llega un dinero extra por lotería con los números 06,19 y trata de agregarle su día de nacimiento para personalizar tu suerte. Seguirás con tu buena racha en cuestiones amorosas, si estas en pareja en este momento no lo dudes trata de formalizar que esa relación. Trata de cambiar tu celular por una más reciente para que puedas estar comunicado todo el tiempo.

Esta carta La Templanza te va a decir que es el tiempo de resolver todo lo que tenías pendiente y sobre todo legal que saldrá a tu favor y te dice que ya no seas tan confiado y no platiques tanto tu vida personal.

Leo

En el Horóscopo del Tarot te salió la carta de La Estrella que significa que estás en el momento ideal de cambiar de trabajo por uno mejor, empezar ese proyecto que traes en planes, que el Tarot te indica que estas atravesando por una etapa de abundancia en tu vida. También esta carta La estrella te va a decir que te va llegar un amor muy sincero a tu vida que va ser de signo de Aries o Capricornio así trata de estar en toda la disposición de enamorarte.

Te llega un dinero extra por lotería con los números 12, 33 y trata de jugarlo el día domingo para que tu suerte se multiplique. Ya no peles tanto en el trabajo recuerda que eres el Líder del zodiaco, pero eso no te indica que siempre tengas la razón así trata de medir todas las situaciones que se presenten.

Esta carta La estrella te indica que es el tiempo de decirle si a la abundancia y que no te sabotees tú mismo con lo que puedas lograr y también te dice que tu futuro va a estar asegurado en cuestión económica solo trata de ser más administrado.

Virgo

En el horóscopo del Tarot te salió la carta La Justicia que te indica que tendrás a resolver cualquier asunto legal que tenías pendiente y asunto familiar, recuerda que estas en tu mejor época y en los meses de primavera y eso te hace que tu energía positiva crezca por eso te recomiendo que el día 30 de abril prendas una vela de color blanco y pidas a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas y verás cómo será cumplido.

Compras una computadora, no dejes la escuela que eso te va a ayudar a estar mejor en el futuro, recuerda que vale más el que sabe más. Tus números de la suerte son 18, 99. Esta carta del Tarot te indica que alguien del signo de Acuario te va a ayudar mucho en cuestión de trabajo. Te busca alguien de gobierno para ofrecerte trabajo.

Libra

En el horóscopo del Tarot te salió al carta El Juicio que esto significa que es tu tiempo de madurar como persona y dejar a un lado lo que tanto te hacia daño. Recuerda que esta carta te indica que lo peor de ti ya quedó atrás y que es el momento de la transformación positiva por eso también te recomienda que eleves más tu espíritu hacia lo divino para que tengas protección de tu ángel guardián.

Tendrás a pensar con quien te vas a quedar en la vida sobre todo en cuestiones de esos dos amores que estas saliendo, recuerda que debes de quedarte con te demuestre con hechos sus sentimientos.

Tus números de la suerte son 29, 88. La carta del Juicio te dice que vas a traer toda la suerte en juegos de azar también te indica que es el momento de arriesgarse con un negocio propio.

Escorpio

En el horóscopo del Tarot te salió la carta del Mago, esta carta junto con tu signo significa el gran deseo de ser alguien en la vida y el siempre estar en constante lucha para sobresalir ante los demás.

Recuerda que la carta del mago te indica responsabilidad y conciencia, es decir, que estás en el momento de tomar riendas de tu vida para ser mejor persona y asumir todo lo que haces ante los demás, es decir, la conciencia humana, pero la energía de la carta del Mago es suprema si sabes utilizar en tu favor te va ayudar a crecer en lo profesional, es decir, que debes ser más astuto y fuerte de mente para que lo que pienses se realice. Te llega un dinero extra por lotería con tus números mágicos el 20 y 49. Trámites de un crédito bancario.

Sagitario

En el horóscopo del Tarot te salió la carta de El Diablo que esta carta junto a tu signo es una explosión de sentimiento por eso se te recomienda siempre tratar de medir tus palabras y tratar de negociar siempre algo que tengas en planes de trabajo para que no vayas a salir perjudicado.

Esta carta El Diablo te dice que momento de revelación en tu vida y decidirte a ser un triunfador y no dejarte de influenciar por personas que solo quieren aprovechar tu talento y también te indica que es el momento de dejar ese amor y amistades que solo quieren un interés económico.

Te viene un dinero extra por la lotería con los números 05, 41 y trata de usar más el color rojo. Va a ser un fin de semana de mucha diversión y conocer personas muy interesantes en cuestión del amor.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta de La Torre que esto significa que no todo en la vida es lo material, que lo más importante es lo espiritual para que puedas tener una base sólida en tu plan de vida.

Estás en una etapa de metamorfosis de tu vida para valorar realmente todo lo que te hace feliz, que la carta de la Torre te indica que en toda acción hay una reacción así trata de siempre estar muy consciente de lo que vas a hacer para que puedas tener éxito.

Días de controlar tu mal carácter, recuerda que a ti te afecta todo lo que dicen de ti lo tomas muy en cuenta, así relájate. Ya no digas no al amor es el momento de estar en pareja. Tus números mágicos van a ser 09 y 30 y trata de usar más el color naranja para atraer más la suerte. Vas a tener un viaje relámpago en estos días, un amor del signo de fuego llega para quedarse.

Acuario

En el Tarot te salió El Ermitaño que significa aceptación y correspondencia, es decir, que el error en sí mismo no existe, solo la experiencia, así no lo dudes en volver empezar. Recuerda que esta carta también significa la grandeza que eres como ser humano, que no tendrás limites en lo que quieras realizar y cualquier asunto legal que tengas pendiente lo podrás resolver con éxito.

Van a ser unos días de transformación de tu persona a lo positivo, dias de muchas tareas pendientes y estar haciendo pagos de tu casa. Recuerda que no puede renegar del destino que ya está trazado solo debes de aprender a salir de todos los problemas con la mejor actitud. Tus números de la suerte son 15 y 17 y tu color el blanco. Sábado de fiesta familiar y estar muy feliz.

Piscis

En la carta del Tarot te salió La Fuerza que esto significa maestría y adaptación, que tu grandeza como persona no tendrá limite y podrás realizar cualquier tarea que tengas en mente. Te busca un amor del pasado para pedirte que vuelvan a estar juntos, recuerda que todo mundo tenemos errores por eso te recomiendo que te des otra oportunidad de estar en pareja.

Tus números de la suerte son 18 y 60 y tu color el azul fuerte. Días de estar con muchas nuevas ideas para formar nuevos proyectos así que no te desanimes y hazlo, que te va ir de lo mejor. Fin de semana de estar con mucho ánimo y ganas de volver hacer ejercicio y empezar esa dieta que te ayuda a verte muy bien. Sales de viaje con tu familia en estos días.

