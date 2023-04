Por qué 4 signos del zodiaco tardarán en encontrar a su alma gemela

Los signos del zodiaco que tardan en encontrar a su alma gemela podrían sentir que se quedan atrás al resto de sus conocidos. En su círculo de amigos y familiares, ellos son los últimos que aun no tienen pareja estable e incluso están lejos de tenerla, al menos eso es lo que piensan.

Los baches de su camino romántico los alejaron de la idea de que la persona perfecta existe y los está esperando. Si bien todos los signos son propensos a experimentar dolorosas relaciones y experiencias amorosas ellos han perdido la esperanza.

A continuación, descubre qué actitudes de estos 4 signos del zodiaco provoca que tarden más tiempo en encontrar a su alma gemela.

Las decisiones impulsivas que has tomado provocaron malas elecciones. Estas relaciones equivocadas te hicieron arrepentirte y quizá piensas que fue una pérdida de tu valioso tiempo, explica Collective World en un artículo.

La incapacidad de ver que detrás de todo hay una valiosa lección es lo que te ha llevado a retrasar el encuentro con tu alma gemela. Si analizas las cosas te darás cuenta que todas tus exparejas te han enseñado algo, desde lo que sí quieres en una relación hasta lo que más rechazas.

Como signo práctico de tierra, esperabas conocer a tu alma gemela en una edad temprana, casarte y formar una familia de la manera tradicional. Pero si las cosas no han resultado conforme a lo planeado, te altera ver cómo “se te va el tren” del amor con cada relación rota.

Superar los tiempos difíciles te cuesta trabajo porque, posiblemente, te culpas por no haber dado el máximo, sentimiento provocado por tener un corazón demasiado grande. Recuerda que ahí hay espacio para tu alma gemela.

Hay una verdad en Sagitario que le duele, pero se debe decir: no está dispuesto a esforzarse por la relación correcta. Si no has encontrado a tu alma gemela es porque inconscientemente no deseas hallarla porque te aterra renunciar a la aventura, la fiesta y la sensación de estar soltero.

Existen muchas personas que están dispuestas a intentarlo y ceder a tu forma de vida, la pregunta es qué estás dispuesto tú a sacrificar por tener al amor de tu vida.

Te has centrado tanto en otras cosas que dejas pasar valiosas oportunidades románticas. El amor ha tocado tu puerta en varias ocasiones, pero no has respondido al llamado porque estás enfocado en tus responsabilidades y deberes.

Has logrado muchas cosas en tu vida, tu signo es de los que cumple sus metas y las supera, si inviertes el mismo esfuerzo para encontrar a tu alma gemela, los resultados serán maravillosos.

