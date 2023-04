Renata Notni, novia de Diego Boneta, desata rumores de embarazo por escandalosa foto ¿Es real?

Ahora sí que la actriz mexicana Renata Notni y Diego Boneta están acaparando las portadas de los medios mexicanos después de que comenzara a circular una imagen de la novia de Boneta con el vientre bastante abultado.

Pues se especula que no sería coincidencia, pues señalan que posiblemente pudiera estar embarazada del protagonista de la bioserie de Luis Miguel.

Fue por medio de una cuenta de Twitter, de una usuaria de nombre Daniela Manzano donde se desataron los rumores de un posible embarazo de la actriz de “Código Postal”.

En la imagen se le ve a Renata posando a lado de una famosa estilista mexicana que suele arreglar a las estrellas, de nombre Silvia Galván. Y con quien compartió escenario en un evento de productos de belleza para el cabello.

Durante dicha imagen, Notni se distingue por mostrar una pancita bastante abultada, pero podría ser por un tema de perspectiva, además de que el vestido tan entallado podría haber provocado eso.

Pues en una de las imágenes compartidas por la mencionada estilista en su cuenta de Instagram, también se llega a ver un poco abultado su vientre.

Misma situación que se vio en las imágenes compartidas por la agencia que realizó este evento, pues de lejos el cuerpo de la joven se ve más entallado y con el vientre un poco abultado mientras está enfundada en su vestido gris oscuro.

Pero la imagen de la usuaria de Twitter incluso podría ser photoshop, pues al revisar su cuenta sólo tiene un seguidor. Y el comentario no se ve de lo mejor intencionado.

“Por qué nadie esta hablando que Renata Notni está embarazada”, señala la publicación acompañada de la imagen de la actriz en donde sí se le nota muchísima barriguita de embarazo, a diferencia del resto de imágenes tomadas por los asistentes. View this post on Instagram A post shared by ICONAD CONSULTING (@iconadmx)

Hasta el momento, ni la actriz ni el cantante se han pronunciado al respecto. Al igual que su entorno, pues la reconocida estilista Silvia Galván es una vieja conocida de Renata, y tampoco se ha pronunciado al respecto sobre un posible embarazo de la famosa pareja.

