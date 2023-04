Banean a streamer famoso por hacer trampa en un videojuego de Valve

El famoso streamer español, AuronPlay, ha sorprendido a sus seguidores al revelar que ha sido baneado de por vida de todos los juegos desarrollados por Valve, lo que incluye el popular juego de disparos, Counter-Strike 2.

AuronPlay, quien cuenta con casi 30 millones de suscriptores en su canal de Youtube, confesó que el baneo se debió a que hizo trampa mientras jugaba Counter-Strike, lo cual es castigado por Valve con una sanción de por vida y no es apelable.

Los seguidores del streamer se han mostrado sorprendidos y desilusionados de que, a pesar de su gran influencia en el mundo de los videojuegos, Valve no esté dispuesto a evaluar la sanción impuesta.

AuronPlay, por su parte, ha admitido su error y ha dicho: “Estoy baneado, una vez me puse cheats para hacer el bobo, para hacer el tonto. Una tarde estaba aburrido, me pillaron, y me banearon. Bueno, de por vida no puedo jugar a Counter-Strike”.

Este baneo significa que AuronPlay no podrá participar en partidas públicas, torneos o cualquier otra actividad relacionada con los juegos de Valve, lo que ha generado un gran revuelo en la comunidad de gamers.

Detección de trampas

Valve no es el único desarrollador que cuenta con sistemas de detección de jugadores que hacen trampa. Otros videojuegos similares como Call of Duty Warzone también implementan este tipo de sistemas herramientas de detección de cheats para impedir el acceso de usuarios que utilicen ventajas de software o hardware.

Estos sistemas de detección funcionan de diversas maneras, utilizando desde análisis de comportamiento del usuario hasta la detección de programas o hardware específicos que otorgan ventajas injustas en el juego.

Es importante destacar que, en muchos casos, el uso de cheats no solo representa una violación de los términos y condiciones de uso del juego, sino también un acto ilegal que puede ser sancionado por las autoridades.

Por ello, muchos desarrolladores de videojuegos han comenzado a implementar medidas más rigurosas para detectar y sancionar a los usuarios que hacen trampa, con el objetivo de asegurar una experiencia justa y equitativa para todos los jugadores.

