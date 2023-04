¿El Feyenoord está condenado a perder a Santiago Giménez? El Chaco habló del posible traspaso de su hijo

Santiago Giménez es uno de los fichajes mexicanos más exitoso de los últimos años. El Bebote está teniendo una temporada de ensueño con el Feyenoord y esto ha despertado el interés de varios equipos. A pesar de que las intenciones de su entorno es mantenerse en Países Bajos, Christian Giménez, padre y representante del mexicano, considera que será muy difícil mantenerlo en caso de que llegue una oferta millonaria.

“Con lo que hace Santiago, es difícil decirle que no a un equipo que venga con €30 millones de euros y diga que quiere a Santi. Aparte es el modelo de negocio del Feyenoord y de los equipos holandeses. A mí me encantaría que pueda seguir en Feyenoord, que esté un año o una temporada más y que no regrese en tres años a México”, indicó Giménez en unas declaraciones recopiladas por Mediotiempo.

Giménez es pretendido por media Europa

El Bebote ha acaparado todas las miradas del fútbol europeo. En su primer año en el Viejo Continente, Santiago Giménez ha marcado 20 goles lo que lo convierte en el futbolista mexicano que más tantos marcó en su primer año. El azteca comparte este registro con Luis García y Chicharito Hernández. Bajo estas circunstancias, Christian Giménez ve lógico que otros clubes se centren en su hijo.

“Si hay un chico de 22 años, extracomunitario, que hace 20 goles en 40 partidos, y que en la primera temporada haga goles en la Europa League, obviamente se va a especular y hablar. Santi tiene contrato. Hoy estamos tranquilos, él está feliz en Feyenoord y por ahora no hay nada concreto”, explicó.

Hasta los momentos solo dos clubes han sido mencionados y vinculados a Santiago Giménez con dinero de por medio. La Lazio de Italia y el Benfica de Portugal son los equipos que le han puesto precio a la ficha del delantero. Pero la última palabra siempre la tendrá la directiva del Feyenoord.

