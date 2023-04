Horóscopo de hoy de Nana Calistar 28 de abril de 2023

PISCIS

Es importante que comiences un ciclo nuevo en el cual estés alejado de todas esas personas que no te permiten avanzar o han puesto piedras en tu camino, la vida quizás no ha sido justa contigo, pero en la medida que pasen los días te darás cuenta de que las cosas no son tan malas como has creído, deja de pensar en lo que ya fue y centra tu fregado tiempo en lo que está llegando. Es momento de dejar eso en el pasado y de darte la oportunidad de cambiar esa imagen que tienes. Vienen cambios muy buenos para ti que te beneficiarán mucho y te harán madurar de una manera que no imaginaste. Algunas veces eres más fuerte que una roca, te muestras muy frío o fría y das el concepto de una persona sin escrúpulos, solo tus sabes lo que has pasado y has vivido, solo tu conoces tu pasado y el por qué te has moldeado ese caparazón y fuerza. Te has escudado mucho en tu trabajo y sueños y eso te ha ayudado a no pensar en cuestiones que tienen que ver con el corazón y los sentimientos.

ACUARIO

Ya no te ven la cara dos veces y has sabido cobrar de la mejor manera tus errores. Días grises en los cuales desearás estar solo o sola para reflexionar sobre lo que quieres, buscas y necesitas en tu vida. Pon mucha atención a todos los acontecimientos que sucederán a tu alrededor pues habrá eventos importantes de los cuales aprenderás grandes cosas y se te caerá la venda de los ojos sobre muchas personas. Es probable que en fechas próximas te enteres de un rompimiento de relación de una amistad. Hay una persona que andará muy pegada a ti, tiene cierto interés en ti sin embargo no encuentra la manera de acercarse. Es importante que te creas quién eres y lo que eres capaz de desarrollar en otras personas, eres un ser lleno de amor para dar, no eres una persona mala ni negativa, el problema es que has pasado por cuestiones bien cañonas en tu pasado que te han moldeado y han hecho tu carácter más fuerte y tu poca paciencia.

CAPRICORNIO

Arreglarás documentos en próximas fechas y descubrirás ciertas cosas de una persona cercana, te costará trabajo creer que es cierto lo que descubrirás, pero los hechos recriminarán a esta persona. Es importante que veas bien quienes de las personas que te rodean son de fiar y quienes de plano solo te roban tu oxígeno y buena energía. Noticias de ex amor se visualizan en próximos días y llegarán cargadas de sorpresas. Es probable que en algunas horas del día sientas culpa de cuestiones que están sucediendo en tu vida, deja de culparte por errores que no te pertenecen y deja que cada quien se rasque con sus uñas, no regreses fantasmas del pasado, estas en una etapa en la cual gente que pensabas ya bien muerta retornan a tu vida nomas a molestar tu existencia. Hay días en que necesitarás mucho de las personas que te aman, algunas veces lo único que necesitas es que te abracen y te den seguridad, tienes muchos miedos que te hacen retroceder en tus planes pues piensas que fracasarás en lo que emprendes, no tengas miedo y arriésgate si las cosas no salen como resultan al menos no te quedará la espina de que lo intentaste.

SAGITARIO

Hay muchas cuestiones que te incomodan en estos días, entre ellos que una persona no tome decisiones y te traiga como tonto sin saber qué pasará más adelante. La vida te llenaré de nuevas oportunidades en el terreno del trabajo, pero necesitarás ser muy inteligente para saber escoger lo que más te conviene. Momento de despojarte de amistades tontas que actúan como parásitos y solo te roban tu energía, ideas y proyectos. En esta semana sucederá un acontecimiento que podría dejarte mucho que pensar, recuerda que todo tiene solución menos la muerte así que mientras tengas vida y salud que te valga todo lo que te rodea, aprende a disfrutar y ser feliz, la vida estará llena de nuevas oportunidades. Mientras más te empeñes en algo que sabes que no será, más obsesión sentirás, no sigas ahí sino te necesitan, ni busques a quien no requiere tu presencia. El amor llegará en próximas semanas y traerá contigo mucha felicidad, mientras disfruta y que nadie te detenga en tu paso. No te permitas vivir de lo que ya fue y se llevó el viento, es momento de aplicarte y ponerte las pilas pues entras en una etapa en la cual muchos sueños y metas se consolidarán.

ESCORPION

Cambios en tu economía, mejorarás mucho, pero prepárate para la racha que vendrá el mes siguiente. Te va a llegar chisme de familia, si no dependes de ellos no tiene por qué afectarte. El día que aprendas a madurar y saber lo que vales será el día en que la gente deje de verte la cara, no permitas que nadie se sobrepase contigo y siempre busca la manera de ir un paso más adelante que las demás personas. No vivas del pasado y aprende a superar tanta fregadera de antes, te vienen nuevas amistades y un proyecto de compra o venta en el cual te quedarán buenas ganancias. Amores nuevos se visualizan, pero de todos no se va a hacer uno, se te da mucho eso de enamorarte de cualquier hijo e hija de la tiznada. Recuerda que no tienes por qué mendigar amor, ni cariño ni atención por nadie, tienes el poder de tener a quien se te dé la gana a tu lado, pero te encanta comer suciedad y caer en las mismas situaciones de siempre. Viene un evento social en el que te la pasarás de lo mejor, podrías necesitar mucho el apoyo de una amistad la cual te dará la espalda, mándala bien lejos que esas personas no las necesitas contigo.

LIBRA

Hay un amor que no olvidas pues te dejó muy marcado o marcada con su trato y su manera de tratarte, sin embargo, tardaste en valorar lo que tenías a tu lado. Estarás algo triste o melancólico en estos días pues sentirás que el amor no se hizo para ti o porque tu relación en caso de tener no ha dado los frutos que quisieras, no comas ansias y espera que la vida te sorprenda pues en el momento que dejes de buscar llegará quien rompa tus esquemas. No caigas en provocaciones de amistades, recuerda que muchas de ellas no son de fiar y buscarán la manera de sacarte de tus casillas y darte en la torre con comentarios prepotentes. Sentimientos encontrados y pensamientos negativos han de llegar a tu cabeza. No temas a fracasos, recuerda que de ellos aprenderás las lecciones que te harán no cometer los mismos errores. Ponte las pilas y no pierdas tu esencia, has cambiado un chorro, el amor te ha sensibilizado mucho y has dejado muchas cosas que antes hacías, ahora te manipulan fácilmente y sueles no defender tus ideas, ponte las pilas o terminarás convirtiéndote en un títere.

VIRGO

No te la compliques, haz lo que te dicte tu corazón pues ahí estará la clave para que no te atontes y cometas errores. Estarás envuelto en cuestiones sentimentales pues comenzarás a sentir mucha atracción por dos personas al punto de confundirte y no saber qué camino seguir. Ya no te sientas mal por ser tan perra o perro con unas personas, cada uno tiene lo que merece y si ancina te conocieron ancina te tendrán que aceptar. Ten presente que las oportunidades no regresan pronto, ponte las pilas para alcanzar tus metas y objetivos y los lograrás. Nuevos viajes en puerta y una fiesta en la cual será el centro de atención. Ya no trates de cambiar ni de ser algo que no eres para complacer a las demás personas, no reniegues del amor o el amor renegará de ti, hay personas que han llegado a tu vida con buenas intenciones sin embargo tú te has encargado de alejarlas con tu indiferencia y falta de atención. Vienen grandes cambios y oportunidades entre ellos ofertas de trabajo o cambios de puesto y horarios. Cuídate mucho de caídas, robos y descomposición de aparatos electrónicos pues estarán a la orden del día.

LEO

Se avecinan cambios importantes en tu vida entre ellos la llegada de una persona que te va a ayudar a corregir muchos de tus defectos. Sentirás necesidad de buscar a una persona de tu pasado, hazlo sin miedo, pero que sea para cerrar ese ciclo que no te ha dejado continuar y avanzar, en la medida que aprendas a perdonar errores y fallas será en la medida en que encuentres la paz que te ha hecho falta. Es importante que no te dejes manipular por nadie, toma tus propias decisiones y no permitas que tus planes se vean afectados por las decisiones de otras personas. El amor te hará una mejor persona y cambiarás todo eso que podría afectar tu relación. Noticia inesperada te cambiará tu estado de ánimo. Te vienen cuestiones muy positivas, así como estabilidad económica y emocional. Momento de incertidumbre y dudas que tendrás sobre cierta persona, te dará mucha desconfianza y no será para menos pues sus actitudes dejarán mucho que desear. No te quejes si subes de peso pues nadie es culpable más que tú, ponte las pilas en la alimentación y verás rápido los resultados.

CÁNCER

Esas cuestiones que te negabas a creer de una persona que es muy importante para ti resultarán más que ciertas, ni te sientas mal, ya la vida se encargará de poner todo en su lugar y darle a cada uno lo que merece. Te llevarás una gran sorpresa con el chisme que te contará una amistad. Hay posibilidad de entablar relación con una amistad o persona con la que comenzarás a salir, se ve buena relación sin embargo habrá cuestiones familiares que los alejarán y no les permitirán estar juntos. No dejes que las cosas se muevan solas tu comienza a trabajar en ellas pues ahí está la clave para que tus sueños se materialicen. Momento de iniciar de cero, ten cuidado con trámite pues no es buen tiempo para llevarlos a cabo. No seas mal agradecido o mal agradecida con quién te ha apoyado y ayudado, recuerda que esas son las personas que deberán de estar en tu vida, no quienes solo te buscan por interés. Pagos y deudas comenzarán a desaparecer. Ya deja de flagelarte tanto, no tienes por qué hacerte daño, tienes una vida por delante y todo para ser feliz, pero te encanta recriminarte errores del pasado.

GÉMINIS

En tu trabajo hay muchas envidias que podría hacerte sentir cansado o cansada y sin ánimos durante el día, traes muchas malas energías a tu alrededor, enciende una veladora verde y pide a Dios por tu mejora y quitarte malas energías o salaciones. No compliques las cosas, date la oportunidad de conocer ambas partes antes de creer lo que llega a tus oídos. Es momento que la vida te sorprenda y tú estás listo o lista para ser feliz. Date la oportunidad de conocer más a esa amistad que comenzará a mostrar cierto interés por ti, no pierdes nada y con el tiempo ganarás mucho. No idealices tanto al ser amado o caerás en errores pues podría no resultar ser lo que has creído o pensado. Cuida mucho la parte que tienes que ver con relaciones de amistades y familia pues en estos días estarás en un ciclo algo fuerte y confuso, podrías decir cosas por decir y dañar a personas que realmente son importantes para ti. Necesitas ser más inteligente y no dejarte caer ni vencer por nadie, hay muchas envidias a tu alrededor de personas que no te ven con buenos ojos y quieren fregarte.

TAURO

No descuides tu alimentación ni ejercicio pues podrías subir rápidamente de peso. Es necesario que te propongas esa meta que has visualizado y enfocado en los últimos meses, hay mucha enviada a tu alrededor por parte de amistades y podrían robarte tus ideas. Amores del pasado empiezan a quedar en el olvido y tus energías y tiempo se comienzan a concentrar en otras nuevas personas que han llegado a tu vida. Cambios importantes en tu vida que se refieren a movimientos en tus sentimientos y forma de ver la vida, comenzará a entrar en una etapa muy perra en que te sentirás libre de tantas cuestiones que te había detenido en tu paso. Cuídate de caídas y de aflojar mucho el hocico pues podrías dañar a quien quieres. Ten cuidado con andar hablando de más pues podrías cometer grandes indiscreciones y provocar problemas con amistades o familia. Cuídate mucho de infecciones estomacales y de garganta pues estarán a la orden del día. Podrías ser víctima de mentiras muy dolorosas que vendrán de parte de amistades e inclusive de pareja en caso de tener.

ARIES

Pon mucha atención a tu familia pues viene una enfermedad en uno de los miembros y ciertos chismes que podrían desestabilizarlos. Tienes una lengua muy suelta y no te cuesta trabajo decir lo que sientes y más cuando se trata de defenderte o defender lo tuyo, eso es una virtud en ti, pero a la vez una desventaja pues no tienes pelos en la lengua y muchas personas pueden ofenderse con la claridad de tus palabras. No te dejes menospreciar por nadie y aprende a darte tu lugar, las personas son muy culeis y buscarán la manera de afectarte siempre, recuerda quién eres, de dónde vienes y lo que te ha costado salir adelante y estar de pie, no permites que nade te baje de tu nivel. Algunas ocasiones le das mucha importancia a cuestiones que no las tienen y ahí pierdes tu tiempo pudiéndolo aprovechar en cuestiones que te dejen algo de provecho o te hagan mejor persona. Despójate de toda esa cuestión que te estorba y no te deja avanzar, deja de pensar en el pasado y en lo que no se pudo llevar a cabo. En cuestiones familiares lleva la fiesta en paz y no hagas tormentas en vasos de agua. Te viene un ingreso extra y oportunidad de iniciar tu propio negocio.