Demandan a Departamento de Prisiones de California por entregar al ICE a sospechosos de ser extranjeros

Un par de organizaciones presentaron una demanda contra el Departamento de Prisiones de California (CDCR) por discriminar a cientos de personas bajo su custodia al referirlos al Servicio de Migración y Aduanas (ICE) para su detención y deportación, después de que cumplieron sus sentencias.

“A través de mi encarcelamiento, el CDCR me informó que tenía una orden activa de detención del ICE. Saber eso me causó miedo y ansiedad a lo largo de los años”, dijo Ny Nourn, codirectora del Comité de Apoyo para los Prisioneros Asiáticos y defensora de otros miembros de la comunidad inmigrante y de sobrevivientes de violencia doméstica.

Recordó que cuando se suponía sería su primer día de libertad después de que le aprobaran su libertad condicional, el CDCR la transfirió automáticamente al ICE, donde pasó los siguientes seis meses peleando contra su deportación.

“El CDCR continúa trabajando con ICE para discriminar en contra de gente como yo nacida en el exranjero en lugar de ayudar a mantener seguras a las comunidades y a las familias juntas”.

La demanda entablada esta semana ante la Corte Suprema de California, alega que la política del CDCR de referir personas al ICE en base a su origen nacional, ha llevado a que muchos residentes y ciudadanos de los EE UU sean investigados, detenidos y puestos en proceso de deportación en base a suposiciones falsas y racializadas sobre los estados migratorios de las personas.

Esto – indica la demanda – viola la cláusula de protección igualitaria de la Constitución de California y la ley estatal contra la discriminación.

También ha resultado en la exclusión de las personas de los programas de rehabilitación que les permite reducir su tiempo bajo custodia así como de los programas alternativos a la custodia, el acceso a viviendas de baja seguridad, y programas educativos y vocacionales que ayudan a las personas a hacer la transición de regreso a sus familias y comunidades, en violación de la Ley de Valores de California.

“Las prácticas anticonstitucionales del CDCR de referir a los encarcelados al ICE agregan otra barrera significativa y discriminatoria a estas personas y sus familias que intentan romper el ciclo de encarcelamiento”, dijo Carmen Garcia, directora de Root & Rebound, una de las organizaciones demandantes juntos con el Comité de Apoyo para los Prisioneros Asiáticos.

Ambas organizaciones proveen servicios a miles de encarcelados y expresidiarios.

“Nuestra misión es apoyar a la gente a navegar durante su proceso de reintegración a la sociedad y reducir los daños causados por la encarcelación masiva”, agregó García.

Los dos principales demandantes fueron referidos por CDCR al ICE, lo que puso en peligro su acceso a importantes servicios de vivienda y rehabilitación, y les causó daños serios a su bienestar.

Roth Chan, una de las demandantes, es nacida en Estados Unidos, pero su familia emigró al país, procedente de Camboya.

De acuerdo a la demanda, cuando fue puesta bajo custodia del CDCR, en su documentación fue clasificada como mexicana, lo que la colocó dentro de la política que les permite enviar información al ICE y les niega el acceso a varios programas de las prisiones.

Y aunque ella notificó en repetidas ocasiones al CDCR de su ciudadanía estadounidense fue ignorada.

“Me llevó a una profunda depresión saber que fui bloqueada de los programas de rehabilitación, programas alternativos a la custodia y liberación temprana”.

Eso no le impidió asistir a esos programas, pero al final del día terminaba llorando porque por su sospecha de ser indocumentada basado en su apariencia, no estaba ganando créditos para ser liberada con anticipación.

“Todavía me cuesta trabajo dormirme. Me pregunto qué pasaría si el ICE viene por mí y me transfiere a un centro de detención migratoria. Pienso en eso cada noche”.

En 2020, el CDCR transfirió al ICE a Brian Bukle, un residente afroamericano del condado de Riverside, quien llegó al país siendo niño y ha vivido aquí por casi 50 años.

El ICE lo mantuvo detenido por 36 días.

Al igual que a Chan, a Bukle lo entregaron al ICE bajo la sospecha de ser extranjeros y lo pusieron bajo la política que notifica a las autoridades de migración para su detención y posible deportación.

Bajo esta política de notificación al ICE, el CDCR envía cada mes o trimestralmente, una lista de la gente que sospechan nacieron en el extranjero.

Esta demanda se presenta al tiempo que en la legislatura estatal se debate el proyecto de ley Home Act para asegurar que los inmigrantes californianos que obtienen su libertad temprana de una prisión estatal de acuerdo con las reformas de justicia criminal, no sean entregados al ICE.

Tanto los demandantes como sus abogados han pedido al gobernador Newsom que proteja a los californianos y detenga la cooperación voluntaria de CDCR con ICE.

“Hace unas semanas el gobernador Newsom dijo afuera de la Prisión Estatal de San Quentin, que debemos enfocarnos en el negocio de regreso a casa”, dijo Carl Takei, gerente del programa de reforma de justicia criminal del Asian Law Caucus.

Pero señaló que mientras el CDCR opte por mantener sus políticas anticonstitucionales, ilegales y racistas para un número incalculable de californianos, el regreso a casa sigue siendo un espejismo.

“De un plumazo, el gobernador Newsom puede cumplir su propia promesa de hacer de California un estado que da la bienvenida a las personas a casa”.

La Opinión se encuentra a la espera de un comentario de CDCR sobre la demanda en su contra, aunque usualmente en estos casos comentan que no opinan sobre asuntos en litigio.