Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 1 al 7 de mayo 2023

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al Conejo de Agua por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 1 al 7 de mayo del 2023.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

La desesperación no te llevará a nada bueno, lo único que puedes lograr con esta emoción es no pensar claro, seguir mirando todo nublado y espeso, pero esta semana te da la oportunidad de disipar esta neblina y comenzar a sentir, a mirar todo desde otro ángulo, desde una emoción más sana, y con esto retomar el camino de equilibrio y estabilidad tanto en tu interior como en todo lo externo, ya conociste ese camino y no te costara tanto regresar a él y aliviar la mente y el corazón con ello. Esta jornada todo lo que tiene que ver con el trabajo o la profesión necesitará ser reanalizado, no importa que esta acción te tome varias horas, varios días, es mejor que te tomes tu tiempo a después no estar feliz con el resultado. Las finanzas pueden parecer que no se mueven, que el dinero que esperas no llega tan rápido como creíste, que no puedes saldar cuentas como habías agendado, pero respira, que al finalizar esta semana todo comienza a moverse a tu favor y podrás terminar la semana con todo lo que tiene que ver con el dinero resuelto y finalizado.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

¿Exactamente qué tienes en mente para estos días? Exacto, aún no lo sabes, tienes muchas ideas dándote vueltas en la cabeza y ninguna de ellas te convence aún, y por eso mismo lo que te toca trabajar esta semana es asentar alguno de todos esos pensamientos que circulan sin parar por tu cabeza y comenzar a darle forma en la vida real, no puedes seguir solamente soñando, ya es tiempo de hacer crecer esos sueños y dejar la frustración que últimamente te está invadiendo. Esta jornada es perfecto para comenzar a confiar en las personas que te rodean, es tiempo de expresar lo qué quieres, cómo lo quieres, con quién lo quieres etc. es tiempo de ser tan claro, tan clara como puedas y eso te abrirá oportunidades grandiosas y a largo plazo. Que no te de miedo nada que tenga que ver con expresar tus sentimientos a esa persona que tanto te gusta, si pones tus sentimientos por delante puedes terminar esta jornada con esa pareja que tanto deseas. En la salud es importante no dejar que ninguna molestia que tenga que ver con garganta o estómago crezca, atiéndete porque después la mejora te costará más tiempo, más esfuerzo.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Una semana para pisar con pies de acero, sobre todo en las decisiones que tienen que ver con lo profesional. Dejar de complicarte los días solo y solamente está en ti, todas y cada una de tus dudas ya deben quedar en el pasado y de ahora en adelante no permitir que nadie, ni nada te haga dudar de lo que ya decidiste. Esta jornada por fin tienes la meta clara, pero aún mejor, la meta ya está ahí, a la vista, así que no pares, sigue caminando y cuando llegues festeja tu logro. En lo económico todo comienza a mejorar notablemente y más rápido de lo que si quiera esperabas, agradece que por fin esas preocupaciones financieras se quedan en el pasado. Te tocará resolver alguna aspereza que tiene que ver con tu núcleo más cercano de amigos, esta vez ser neutral no será opción.

Conejo (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Cualquier falla cometida en días pasados podrás componerla esta semana, tienes nuevas oportunidades para aclarar cualquier cosa que hayas hecho mal, cualquier malentendido que tenga que ver con la comunicación, no pierdas este nuevo chance que la vida te da de poner las cosas claras, solamente así podrás seguir progresando tanto en lo profesional, como en lo personal. Esta semana es perfecta para poner en práctica nuevas cosas aprendidas, sobre todo en actualizaciones que urgen en el trabajo, esto le dará impulso a tu carrera tanto en el lugar de trabajo como en tu buena fama en otros lugares. Es momento de no seguir huyendo de charlas pendientes con la pareja, enfrenta, aclara, expresa tus inconformidades, tus inquietudes y podrán llegar a salvar la relación y volver a tener la confianza que los unió en un principio.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Tendrás que defenderte de algunos ataques a nivel personal, mucho has permitido que se te suban a las barbas por no hacer pleito o hacer de esto un problema más grande, pero llegó el momento de poner un hasta aquí o esto puede comenzar a tocar otras fibras, otros ámbitos. En todo lo que tiene que ver con lo laboral el crecimiento sigue sin parar, el ritmo que has estado llevando últimamente es maravilloso y no hay quien te pare, tus objetivos siguen tan claros que las metas se seguirán cumpliendo una a una, pero esta semana atento, atenta, que nadie mueva el piso bajo tus pies por envidia, con chismes, por coraje. En el amor cosas que cambian y te pueden sacar de equilibrio de momento, pero sé flexible que, aunque en primer momento no lo veas, no lo sientas, este cambio es para un bien mayor. En la salud no dejes de darle prioridad a tu cuerpo físico, que todas tus ocupaciones no hagan que dejes de lado el ejercicio, la buena alimentación, las citas médicas pendientes.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Cuidado con que estos días todo te de igual, el desdén, la desidia, el fastidio tiene que comenzar a quedarse atrás o estas emociones pueden empezar a darte problemas en todos los ámbitos de tu vida. La apatía ya se te nota, tus largas y lentas pausas ya no las toleraran a tu alrededor, ni en el trabajo, ni en la familia, necesitas volver a accionarte, a ser rápido, rápida, certero y certera, como siempre, comenzar a utilizar ese gran don que te caracteriza tanto, la astucia, si pones de u parte verás que todo comienza a cambiar, se vuelven a abrir oportunidades tanto de trabajo como económicas, la fortuna está ahí esta semana, tómala, no la dejes pasar de largo una vez más. En el amor esta semana es perfecta para retomar los detalles, el romance, si te cuesta un poco de trabajo ve de a poco, pero no dejes de demostrarle a tu pareja el amor que sientes por él, por ella.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Te pueden pedir una nueva oportunidad para demostrarte lo que realmente sienten por ti, esta es una semana para pensar si aún quieres dar ese nuevo chance o por fin pasar de largo y terminar definitivamente con esa relación que te agobia tanto. Es una semana para pensar si vale la pena darle más tiempo a ese amor. Una jornada para no dejarte más, mucho te han engañado con falsas promesas en el ámbito laboral, mucho tiempo has esperado para dar un paso más y hasta ahora sigues esperando. Es tiempo de comenzar a mirar otros horizontes, de tocar nuevas puertas, de escuchar nuevas propuestas. Te pueden contactar de pasados trabajos, no te resistas, escucha, quizá ahí este el crecimiento profesional y económico que tanto has estado esperando.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Grandes noticias en todo lo que respecta a tu salud física, todo lo que te preocupaba puede quedar en el pasado, por fin comienzan a esfumarse molestias, dolencias, por fin el tratamiento o la terapia adecuada para ti, ya estás en el camino adecuado para sentirte de nuevo al cien físicamente. Esta semana es perfecta para iniciar relaciones románticas, para pedir matrimonio o comenzar el plan de hacer crecer a la familia, pero también son días adecuados para movimientos grandes, un cambio de lugar de trabajo, una mudanza grande que tenga que ver con un cambio de estado, de país. La vida esta semana te da el chance de comenzar tu independencia, comenzar un negocio propio o comenzar a vivir solo y solamente dependiendo de ti.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

La paciencia es algo que no se te da mucho, es algo que tienes que trabajar cada día, pero esta semana tendrás que hacerlo con más ímpetu pues cualquier cuestión que tenga que ver con negocios, socios, subalternos, jefes te puede sacar de tus casillas y decir o hacer cosas de las que luego no podrás salir invicto, invicta, tolerancia y empatía para esta jornada. Estos días no descuides tus asuntos personales es necesario que pongas atención a la familia, a la pareja a los hijos, mucho que decir, mucho que platicar, mucho que aconsejar. Que tus emociones no hagan mella en el estómago, es tu hígado, no acumules enojos, no acumules rencores, suelta lo que no te sirva y no te permitas hacerle daño a tu cuerpo físico.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Sé feliz, es tiempo de volver a sonreír, de dejar de renegar por todo lo bueno o malo que llega a tú vida, la apatía ya no podrá seguir siendo parte de tu vida si es que quieres avanzar, crecer, encontrar el verdadero amor. Esta jornada es para depurar desde la emoción más dañina, hasta la persona que ya no te aporta nada para el camino y que solamente te chupa la energía. La economía podrá mejorar al mismo tiempo que tu mejores y vayas equilibrando de nuevo tu vida. estos días es importante no te guardes ninguna emoción, recuerda que lo que se estanca se pudre, que lo que se acumula pesa.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Esta semana será de gran complicidad en el amor, regresan los buenos momentos, se retoma la pasión, la comunicación vuelve a ser fluida y los planes a futuro se ponen de nuevo sobre la mesa, trata de no volver a caer en lo absurdos del pasado o todo lo bueno que viene para ti esta semana puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, mucho del equilibrio que necesitan en pareja esta semana, lo llevas a tu. En el trabajo necesitas hacer un cambio, el camino ya no lo sientes cómodo y esto te está causando estrés y agotamiento mental. No lo pienses más y ve en busca de lo que realmente deseas laboralmente, es el momento para que abras una nueva oportunidad. La economía es estable, pero no te confíes, es tiempo de mirar tus gastos y hacer una reestructura. En la salud dedícate a poner en marcha ese plan de mejora física, ya no lo pospongas más. Es importante poner atención a tu metabolismo.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Seguridad y confianza. Por fin recuperas la estabilidad por la que tanto trabajaste, es una semana muy buena para enfocarte en ti y seguir el camino de confianza que estas construyendo después de semanas de intranquilidad e incertidumbre. La fuerza física también regresa a tu cuerpo, te sientes vital para cualquier proyecto, estudio, afición que quieras retomar. Son días para hacerle caso a tu intuición y dejarte guiar por ella, verás que, si le haces caso a tu voz interna, la meta se te dará más rápido de lo que esperas. En el amor esta jornada te permite aclarar situaciones y llegar a buenos acuerdos para que la relación sane y sigan juntos por mucho tiempo. Es fundamental que en el trabajo encuentres la manera de volver a tener una buena comunicación, si no, tu crecimiento profesional se puede ver afectado. Tu salud está pasando por un momento muy bueno, pero no descuides los riñones.