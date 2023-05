Inmigrantes marchan y piden una ¡amnistía para todos!

Al menos tres mil marchistas desfilaron por las céntricas calles de Los Ángeles para renovar su lucha por la legalización, el derecho a la ciudadanía, a sindicalizarse y el derecho a una vivienda digna.

En el marco del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, numerosos contingentes -mayoritariamente de sindicatos fueron partícipes de la marcha con el tema “La solidaridad es poder”.

“Buscamos justicia para todos y en particular para quienes murieron en la lucha durante la pandemia y que buscaban un futuro mejor”, declaró Angelica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), entidad organizadora de la marcha que concluyó en el Grand Park.

Con pancartas en mano, los manifestantes mostraron su respaldo al proyecto de ley HR 1511, que introdujo en marzo la congresista demócrata de California, Zoe Lofgren, que beneficiaría a unos 83 millones de personas potencialmente elegibles para ajustar su estatus migratorio si la fecha de registro se adelanta al 1 de enero de 2016.

Miles de inmigrantes marchan por una reforma migratoria en el centro de LA.

El proyecto incluiría a 7.3 millones de personas indocumentadas que han vivido en Estados Unidos durante 19 años en promedio.

Además, valoraron los esfuerzos del senador federal, Alex Padilla, quien hace unos días reintrodujo la Ley de Adjudicaciones Justas para Inmigrantes, a fin de eliminar barreras “injustas” para la naturalización y evitar la expulsión de inmigrantes en base a una condena penal previamente desestimada o indultada.

La medida legislativa ha sido respaldada por los representantes Adriano Espaillat (D/Nueva York) y Joaquín Castro D/Texas).

En particular, el proyecto de ley garantizaría que las condenas penales pasadas que hayan sido eliminadas, anuladas o perdonadas por el tribunal de sentencia y ya no bloqueen a los inmigrantes en el camino a la ciudadanía, no pesen en contra de un inmigrante en los procedimientos de deportación.

Angélica Salas, directora de CHIRLA.

“Nuestras leyes de inmigración obsoletas han puesto el Sueño Americano fuera de alcance al hacer que sea casi imposible que los inmigrantes, especialmente aquellos con cargos o condenas resueltas, se conviertan en ciudadanos estadounidenses”, dijo el Senador Padilla, en un comunicado.

““Debemos asegurarnos de que nuestro sistema de inmigración sea justo y que un cargo previamente desestimado o una condena indultada no impida que un inmigrante pueda naturalizarse o tener en cuenta las decisiones de expulsión”.

Fiesta de inmigrantes en Los Ángeles

Desde la histórica intersección de la calle Broadway y el bulevar Olympic, bajo la bandera de la Coalición Primero de Mayo, los ruidosos contingentes provocaron un enorme caos vial a los automovilistas que salían por la tarde de su trabajo.

“¡Las calles son del pueblo, ¿el pueblo dónde está? ¡El pueblo está en las calles exigiendo libertad!!”; y “¡El pueblo unido, jamás será vencido!” o “¡Cuando peleamos, ganamos!, fueron algunos de los cánticos que entonaron miles de trabajadores angelinos.

“En Los Ángeles enfrentamos problemas grandes como el alto costo de la renta, falta de buenos trabajos que paguen buenos salarios” dijo el concejal Hugo Soto-Martínez (Distrito 13), a La Opinión .

El concejal Kevin de León y el activista Juan José Gutiérrez liberan unas palomas durante la marcha.

“Nuestros trabajadores siguen padeciendo robó de salarios, y no les pagan extra-tiempo ni tampoco cuando deben tomar descanso”.

Hijo de inmigrantes mexicanos de Zacatecas (Agustín Soto y Ángela Martínez), el funcionario destacó la problemática de miles de familias latinas que están al borde de quedarse desamparadas si son desalojadas de su casa por no poder pagar la deuda de alquiler acumulada durante la pandemia.

Aunque los números no son precisos, consideró que en el condado de Los Ángeles hay unas 600,000 familias en proceso de desalojo.

“Necesitamos más vivienda y que se arregle el sistema migratorio”, manifestó Blanca Carias, vicepresidenta del SEIU 2015. “También necesitamos trabajos con mejores salarios y beneficios”.

La lucha de los vendedores

Entre la variedad de temas que defendían los manifestantes estuvo las trabas que enfrentan miles de trabajadores ambulantes y miembros del Colectivo de Poder Comunitario (CPC) de Los Ángeles, recién formado en 2020 como una organización independiente que defiende los intereses y derechos de los inquilinos y trabajadores de bajos ingresos.

Inmigrantes piden a sus compañeros: resistir

“Nuestra lucha se centra actualmente en el derecho a vender en zonas de no venta que impuso la ciudad de Los Ángeles”, dijo Águeda Didley-Berrios, activista del CPC. “Queremos que se libere la venta ambulante, sobre todo en las áreas de no venta son discriminatorias”.

El CPC entabló una demanda contra la ciudad por imponer límites para la venta de alimentos a menos de 500 pies de ciertos vecindarios y atracciones turísticas de Los Ángeles como el Paseo de la Fama de Hollywood.

Claman por amnistía general

Durante una mañana nublada, la primera marcha convocada por la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes, que dirige Juan José Gutiérrez reunió a menos de un centenar de personas.

Pero, aunque fue mínima la participación popular, dejaron en claro que 11.3 millones de indocumentados exigen una amnistía general al Congreso y al presidente de Estados Unidos.

“Una amnistía completa significa tener un lugar en la mesa (del poder), una voz en el gobierno, salarios dignos, derecho al voto y residencia legal permanente”, describió la abogada de inmigración, Judy Moore.

Agregó que la “amnistía general” debería incluir la restauración del derecho a pedir una suspensión de deportación y la revocación de leyes migratorias que castigan a individuos que hayan viajado a México para asistir a un funeral o una boda”.

Gran parte de los participantes eran angelinos afines a la ideología del Partido Morena, del presidente mexicano, Manuel Andrés López Obrador y otros del Partido del Trabajo (PT).

De hecho, con la próxima elección presidencial en ese país, en 2024, algunos repartieron volantes con la figura del sociólogo y político Gerardo Fernández Noroña, quien podría postularse como candidato por el PT.

“Noroña es pueblo”, dijo uno de los partidarios del diputado mexicano, quien se negó a identificarse.

La comitiva partió tras un despliegue de palomas blancas amaestradas, que elevaron sus alas al viento, frente a imágenes de la Virgen de Guadalupe y Santo Toribio, el patrono de los inmigrantes mexicanos.

Vital la participación

Antes de desfilar por la calle Broadway, Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes, dijo a La Opinión que era vital que los migrantes entendieran las disposiciones del Departamento de Estado (DOS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que anunciaron nuevas medidas enérgicas para seguir reduciendo la migración ilegal hacia Estados Unidos, y, al mismo tiempo, ampliarían las vías licitas de protección y el procesamiento seguro, ordenado y humano de las personas.

En efecto, a finales de abril, el gobierno del presidente Joe Biden dio a conocer la ampliación del “parole” de reunificación familiar para migrantes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia, y que expulsará de manera expedita a los migrantes que intenten llegar a Estados Unidos por vía marítima, o a pie por la frontera sur con México.

Al mismo tiempo, el gobierno federal aseguró que mantendrá el “parole” (libertad condicional) para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que permite el ingreso de 30,000 personas al mes a Estados Unidos.

Dicha ampliación del programa, -tras una revisión de caso por caso- también incluirá un permiso de trabajo.

Todo esto se da bajo el marco del fin -el 11 de mayo– del Título 42, impuesto por el expresidente Donald Trump para impedir el ingreso de migrantes solicitantes de asilo durante la pandemia. Se estima que Trump deportó a un promedio de 240,000 personas por año.

“El pueblo debe de entender que la Administración Biden ya están dando concesiones para que no se dañe su imagen, ahora que vienen las elecciones presidenciales [en 2024]”, dijo Gutiérrez a La Opinión. “Y, nosotros que estamos de este otro lado, tenemos que asimilar la lección de que nuestros hermanos que han venido en caravanas, lo arriesgan todo; muchos se quedan en el camino y muchos mueren como los 40 que murieron quemados en un albergue en Ciudad Juárez”.