Lionel Messi enfurece a sus compañeros y entrenador del PSG por dejarlos tirados tras una derrota

A pesar que en las próximas semanas el club podría celebrar el campeonato de la Ligue 1 (primera división de Francia), hay clima de tempestad en el París Saint-Germain (PSG), inclusive en torno al astro argentino Lionel Messi.

El ’10’ argentino fue uno de los señalados en la última derrota de los galos ante el Lorient, pero no solo eso, si no que desobedeció una instrucción de parte del cuerpo técnico liderado por Christophe Galtier y no participó de los entrenamientos de lunes y martes como el resto de sus compañeros.

Apunta el L’ Equipe que el argentino de 36 años abandonó la capital francesa con destino a Arabia Saudí para cumplir con unos compromisos publicitarios.

El entrenamiento del lunes no estaba programado y por el contrario los jugadores descansarían lunes y martes, pero tras el duro revés, el club de alguna forma “castigó” a la plantilla, algo que es común y regla interna en el PSG.

Sin embargo, el compromiso de Messi de viajar a Arabia Saudí para formar parte de una campaña que impulsa el turismo de ese país, ya estaba en agenda y no podía ser cancelado, aseguró L’Equipe citando fuentes internas del argentino.

La actitud de Messi, que cumple su último año de contrato y ha sido fuertemente a un regreso al FC Barcelona, ha causado malestar en la plantilla del PSG que lo está pasando mal y quiere volver a la senda de la victoria en la liga, único campeonato que está en juego tras caer eliminados en Copa Francia y la UEFA Champions League (UCL).

