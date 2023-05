Trump está considerando no participar en uno o más debates de las primarias republicanas

El principal candidato republicano a la presidencia en las elecciones de 2024, Donald Trump, es posible que esté considerando no participar en al menos uno o los dos primeros debates de la contienda por la nominación presidencial republicana de 2024, según dijeron a The New York Times cinco personas que han discutido el asunto con el expresidente.

La presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, anunció el mes pasado los dos primeros debates republicanos: Fox News albergaría el primer debate primario del Partido Republicano en Milwaukee en agosto.

El segundo debate se llevará a cabo en el sur de California en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan.

Trump ha encuestado a legisladores, asesores y aliados sobre si creen o no que necesita participar en el primer debate, dijeron las fuentes a The New York Times, que reportó la noticia por primera vez.

Trump también dijo a varios aliados que no quiere debatir en la Biblioteca Reagan y se quejó en conversaciones privadas de que nunca lo invitaron a hablar en el lugar, culpando, en parte, al presidente del consejo de administración, Fred Ryan. Ryan es el director ejecutivo de The Washington Post.

Allegados al expresidente dijeron que de aquí a agosto podría pasar cualquier cosa y que era demasiado pronto para tomar una decisión.

Una fuente del Comité Nacional Republicano se burló de la idea de que Trump no participaría en los debates: “¿Entonces va a dejar que Ron DeSantis y Mike Pence se suban y acaparen toda la atención?”, según CNN.

Después de que Ronna McDaniel anunciara los dos primeros debates, Trump comenzó a sugerir públicamente que no participaría en ellos debido a su ventaja en las primeras encuestas y porque enfrentaría preguntas de lo que describió como redes de noticias “hostiles”.

Trump también dijo en Truth Social Post que el RNC no obtuvo la “aprobación” de él o de su campaña antes de anunciar los debates, aunque los candidatos presidenciales no tienen un control singular sobre el formato o el momento de los debates primarios.

Trump ha superado a su rival más cercano, el gobernador Ron DeSantis de Florida, quien todavía no ha anunciado su candidatura, por alrededor de 30 puntos porcentuales en encuestas recientes. Todos los demás contendientes están votando en un solo dígito.

Los asesores de Trump han señalado su liderazgo en las encuestas como una de las razones por las que duda en compartir el escenario con sus rivales republicanos. “¿Por qué debatiríamos? Sería estúpido salir con ese tipo de pista”, dijo un asesor de Trump, citado por CNN.

