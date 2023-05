Familia latina deja las calles y recibe un hogar para vivir

“Me siento como si fuera famosa”, dijo la señora Rosa Villalobos un momento después de recibir las llaves de su nueva casa tras vivir con su familia tres años en vehículos en las calles de Los Ángeles.

“Ya no tendré que despertar angustiada a media noche pensando si será un día en que me podré bañar, preocupada pensando qué voy a hacer si quiero usar el baño, o mi niño”, platicó a doña Rosa a La Opinión.

Le dijeron que este martes se presentara con su familia a un domicilio al oeste de la calle 70, y que fuera puntual, que algo le querían entregar.

“Yo venía con mi bolsita, pensaba que nos iban a dar alimentos, tal vez juguetes para los niños… Ay, no –narró la señora–. Que voy viendo que me dan unas llaves. ¿Y esto?, dije yo. Y me dicen, pues son las llaves de su casa, esta es su casa”.

Llegaron periodistas y tuvieron que esperar, porque doña Rosa seguía en llantos de felicidad en la que ahora es su recámara matrimonial. “Y con muebles nuevos”, repetía.

“Me siento como una celebridad”, decía la señora; “me siento como que aquí es Beverly Hills, como la Cinderella”.

Pero tuvo que pasar por experiencias difíciles para sentirse ahora como una artista.

Una tarde hace tres años una persona que rentaba una vivienda en comunidad con la familia, compañera de cuarto, decidió tras una discusión seguir su vida por su cuenta y encontró una habitación en renta en otro sitio.

Esa separación, que para la familia Villalobos podría haber sido solo un inconveniente, alcanzó mayores proporciones, porque debido a la pandemia se le dificultó conseguir dinero, mantener trabajo, encontrar vivienda disponible, y el tiempo pasaba.

“Al principio al tener que vivir en las calles, luego de estar acostumbrada a cocinar tu comida, a bañarte en regadera, a bañar y peinar a tu niño en tu casa; cuando tienes que dejar todas esas cosas y no sabes si vas a comer o qué vas a comer, o si es un día en que te vas a poder lavar las manos, todo eso es muy duro”, dijo doña Rosa.

La señora dice que la familia entera experimentó depresión, una tristeza profunda, insomnio, todos en la familia parecían estar permanentemente agotados.

Una conocida les permitió usar un vehículo como vivienda, pero, para colmo, como el matrimonio Villalobos recogía latas y botellas para reciclar para ganarse la vida, y, tenía que guardar esos artículos en el auto, cuando la policía se enteró, les remolcó el vehículo y dejó a la familia en la calle.

La dueña del auto estaba tan molesta de tener que pagar multas, que decidió no permitirles usarlo más. Así que la familia tuvo que vivir de nuevo en la calle, hasta que con un préstamo dio un enganche de $600 y quedó de saldar otros $600 en pagos para vivir cuando menos en otro vehículo.

Pero la vida continuó difícil, tanto que “caes en vicios casi sin darte cuenta”, dijo doña Rosa.

Al tratar de rehabilitarse, la pareja Villalobos comenzó a acudir a una iglesia, donde les conoció la enfermera certificada Katina Holliday, fundadora de la organización Holliday Helping Hands, o HHH por sus siglas en inglés.

La organización tiene un programa de alojamiento para personas sin hogar, “y como nuestra prioridad es mantener a las familias unidas, los Villalobos podrían tener su propio alojamiento” separado con privacidad.

La pareja tiene un niño de dos años y medio de edad y el segundo tiene cuatro meses, nació en enero pasado, “y ahora tenemos una casa”, dijo doña Rosa, de 33 años de edad.

La misma organización HHH ahora comenzará a capacitar a Alex Villalobos, el padre de la familia, de 43 años, para que tenga un curso para certificado de conductor profesional de camiones de carga comercial.

La señora Holliday explicó a La Opinión que la idea de su organización inició hace cinco años al trabajar como enfermera familiar, con lo que pudo ver la manera en que muchas personas y familias luchaban por salir adelante, lo que se intensificó durante el periodo más agudo de la pandemia.

Katina Holliday confirmó que la mayoría de las personas que ayuda HHH en el área de Los Ángeles son latinos.

La señora afroamericana dijo que siempre ha tenido la una pasión por ayudar a los necesitados, a quienes comprende por su historia personal. Hija de padres que no pudieron estudiar la preparatoria en Mississippi, la señora Holliday tomó tres empleos para costearse sus estudios de enfermería.

Hoy su organización proporciona ayuda a mujeres embarazadas, madres o padres solteros con hijos, indigentes, entre otros.

La página de HHH dice que “brindamos un entorno seguro, comidas nutritivas, una gran cantidad de servicios, nuevas amistades y hojas de ruta individualizadas que capacitan a las personas para encontrar su ‘camino a casa’”.