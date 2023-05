Horóscopo de hoy de Nana Calistar 03 de mayo de 2023

PISCIS

En el trabajo vienen noticias favorables y si estás con los ojos bien abiertos se dará una oportunidad de crecimiento que no deberás desperdiciar pues te dejará muy buenas ganancias. Tu buen corazón siempre hablará bien de ti, quienes te conocen y han conocido tu cama saben el paraíso que pueden conocer al estar a tu lado, eres bien entregado o entregada y eso a la larga afecta mucho pues hay personas abusivas que quieren pasarse de listos contigo. Recuerda que tu signo se caracteriza por siempre ir por más y no vivir al día, ve tras lo que quiere pues en estos meses del año podrías concretar un nuevo trabajo o la oportunidad de cambiar de ciudad. Sé responsable cuando platiques y trata con seriedad los temas que se refieren al corazón. Dales la importancia que merecen. Vienen posibilidades de romance con una persona a distancia, visualiza tu futuro y piensa qué estás dispuesto o dispuesta a sacrificar por amor, si vale la pena hacerlo lánzate.

ACUARIO

Un familiar se enfermará. No te pongas triste por lo que ya fue y se llevó la tiznada o por el futuro que es incierto deja que la vida tome su rumbo, vive el día y disfruta lo que tienes, no necesitas de nada pa’ ser feliz, más que de tu propia compañía, quien te quiera te buscará, quien no Dios le bendiga. Te esperan días buenos, te enteras de rompimiento de relación de amistad. Tu buen corazón siempre te llevará por el camino correcto, una persona de tierras lejanas comienza a sentir inquietud y amor por ti, no temas a lo que la vida te ofrece y ponte las pilas pues tienes todo para ser feliz. Podrías necesitar mucho de persona del pasado, sin embargo, te darás cuenta de que el camino que elegiste fue el correcto. Si la persona con la que estas ya no te hacen sentir esa felicidad o ánimos no sigas ahí y no desperdicies tu vida y tiempo pudiendo ser feliz con alguien más. Un proyecto te va dejar muy buenas ganancias nomas pon mucha atención y pide asesoría.

CAPRICORNIO

Las equivocaciones te enseñarán a no caer en las mismas situaciones, tendrás noticias de un ex amor sin embargo comprenderás que las heridas están sanando pues no logrará incomodarte. No sigas gastando tu amor, tiempo y energía y menos sigas mendigando por personas que solo son bonitas por fuera porque por dentro no saben ni con cuantas tortillas llenan, fíjate bien en que inviertes tu tiempo ya no estás en edad para regalárselo a cualquiera, se te da mucho eso de extrañar a quien no lo merece. Empezarás a desprenderte de toda la maleza que te ha arruinado la vida, entras en un ciclo donde comenzarás a tener paz y tranquilidad en tu vida, siempre que busques encontrarás siempre y cuando busques en el lugar correcto. Ya no temas a lo que viene y enfréntalo pues ahí está la clave para tu felicidad. A veces eres bien tonto o tonta por mendigar a quien ni te masca o solo viene, te incomoda y nomas te deja caliente. Aprende a ver de hoy en adelante por ti y hacer las cosas para ti pues la gente es muy malagradecida y no porque des recibirás.

SAGITARIO

Las soluciones a tus problemas están en el compromiso y la manera en que trabajes en ellas. Recuerda quién eres y hacia donde te diriges no pierdas el rumbo por cuestiones sin importancia. Eres muy apasionado o apasionada y entregas todo sin medida sin embargo tienes un corazón tan grande que no puedes evitar pensar en otras personas aun teniendo pareja. Ya no esperes más a quien no te busca ni hace nada por ti, es mejor empezar de cero y poner los ojos en quien te procura y hace todo por estar a tu lado. Traiciones que hagas, traiciones que pagarás, sin embargo, no temas a eso pues tu conciencia sabe que lo que has hecho ha sido por desconocimiento o amor.En la casilla del trabajo viene estrés en tu área laboral o incluso estarás pensando en cambiar de chamba, ten cuidado en las decisiones que tomes y vete a lo seguro. Ten cuidado con cambios repentinos de humor, podrían afectarte más de lo que te imaginas.

ESCORPION

La llegada de una noticia que esperabas cambiará mucho el panorama de tu vida. Estas por tomar una decisión muy importante en tu vida, ten presente que las cosas suceden por algo, haz caso a tu cerebro y no tanto a tu corazón pues podrías cometer errores de los que te arrepentirás en tu futuro. Si esa persona con la que estas o sales no cumple con tus necesidades nada tienes que seguir ahí intentando, las personas no cambian y no vale la pena que pierdas el tiempo con quien no te hace sentir lo que quieres. Días en que quizás no querrás ni levantarte de tu cama. Mediante un sueño o noticia que llegará a ti conocerás y entenderás muchas cuestiones que se te dificultaba creer sobre cierta persona, te va a decepcionar, sin embargo, comprenderás que fue lo mejor pues así no te ilusionarás más de la cuenta. No te ensanches con el pasado, recuerda que lo hecho, está hecho, aprende a ver la vida de otra manera pues tu negatividad lejos de ayudarte podría hacerte caer en una situación muy complicada.

VIRGO

Cuida mucho tu salud pues podrías exponerte a enfermedades respiratorias y gástricas. Aguas con lo que cuentas y dices pues vienen chismes por información que revelarás. Un viaje se aproxima y relaciones familiares mejorarán mucho. Un nuevo amor podría entrar a tu casilla, pero no te atontes pues podrías caer en los mismos errores del pasado y ser traicionado. Momentos especiales se avecinan, mejorará mucho la relación con una persona a quien quieres mucho y con quien conforme pasa el tiempo crece un lazo más fuerte. Recuerda que eres un signo con un corazón muy noble y tonto no se lo des a quien no sabe cómo tratarlo, no te enamores tan rápido y aprende a desconfiar de todo mundo pues estas en una etapa en que podrían fregar tu existencia con mentiras. A medida que pongas las cartas sobre la mesa con tu pareja y logren mantener una “conversación” sin disgusto será en la medida en que puedan solucionar sus problemas.

LIBRA

Las segundas oportunidades no se dan, se ganan con hechos y esfuerzo. No esperes nada de nadie de hoy en adelante y no serás traicionado o traicionada, vive al día y de lo que vaya surgiendo. Si regresa persona de tu pasado y ya esa persona te daño anteriormente no permitas que lo vuelva hacer ahora, mándala a la porra y que no te estorbe en tus nuevos proyectos. Aprende a quererte y vivir en soledad y así el amor no será una necesidad sino una opción de arriesgarte y jugártela por la persona que tú decidas. Deja de coquetear por face que lejos de verte como una persona con ganas de amar y ser amada te ves como una persona bien urgida. Muchas veces te sientes solo o sola y nadie es culpable más que tú. No caigas en las mismas cuestiones de antes ni permitas que vuelvan a jugar con tus sentimientos, a veces necesitas tanto un apoyo, aunque no sea físicamente, pero si a la distancia que sueles caer en palabrerías de personas que solo te ilusionan y al final son cobardes pues no se arriesgan por ti.

LEO

No culpes a gente que nada tiene que ver en tus errores, solo tú eres responsable. A medida que aprendas a no confiar en quien te traiciona será en la medida en que logres mejorar y salir a flote. Posibilidades de encamarte con ex, si es la única manera en que lo puedes tener adelante, sin embargo, recuerda que quien se vuelve enamorar pierde. No te dejes manipular por otras personas, aprende a defender tus decisiones y no permitir que nadie se interponga en lo que tú quieres lograr y hacer, es momento que la vida te compense todo lo que te salía debiendo, habrá momentos en que quieras soltar la toalla y otros en que traerás toda la actitud, recuerda que Dios te guiará por el mejor camino siempre y cuando tú lo permitas. No renuncies a tus sueños y metas para complacer a quien solo te lastima la existencia y te llena de dolores de cabeza, ponte las pilas y ve tras lo que buscas, recuerda que el amor no te hace renunciar a tus sueños y menos te pone trabas para cumplir lo que deseas, quien te quiera te ayudará a conseguir lo que quieras.

CÁNCER

Cuídate de una traición por parte de un familiar. En relación con el dinero posibilidades de un ingreso extra, será de un pago o venta de algún artículo o servicio. Visita de familiares se aproximan, vienen de lejos. Una limpia no te vendría nada mal, traes cargando muchas energías negativas. ¡Persona del pasado aparecerá de nuevo en tu camino, no tiene nada que ofrecerte así que no te subas en una nube! No hagas promesas que no cumplirás o de lo contrario no volverán a confiar en ti, aprende a ser más soltado con las personas que te quieren, a veces das mucho a quien solo te paga con traiciones, abre los ojos y no te preocupes por quien no se preocupa por ti. Si tienes ya una pareja necesitas no ser tan celoso o celosa y darle su espacio y libertad para sus amistades y familia, a veces lo o la estresas con tanto cuestionamiento o celos infundados. Problemas en el trabajo a causa de un malentendido, cuida más tu alimentación pues problemas en tu estomago podrían fregarte estos días. Recibirás una bendición por parte de un ser que ya no está físicamente contigo en estos momentos.

GÉMINIS

Mucha atención a tus sueños pues te revelarán grandes cosas las cuales están por pasar, aprende a interpretarlos correctamente. Viene una traición o habladurías por parte de una persona de tu familia, primos, tías o parientes lejanos. No confíes en quien con hechos te ha mostrado infidelidad, desprecio y falta de atención. A veces te atontas mucho pues sueles ayudar a quien no debes o no le importas. En la medida que des recibirás. Acuérdate de los errores del pasado para no volver a cometerlos. Aprender en no mezclar siempre los sentimientos a la hora de que te la dejen caer porque muchas veces ni adiós te dirán y terminarás muy enamorado o enamorada. En próximas fechas podrías comenzar a sentir atracción por una nueva persona incluso si tienes pareja, ten cuidado con estar jugando con fuego pues podrías lastimar a quién te ha demostrado amor y cariño sincero, no vale la pena arriesgar lo que tienes seguro por una aventura de una noche. Ve la vida de manera distinta y deja cosas negativas y perjudiciales en el pasado.

TAURO

Si tienes posibilidades de iniciar un negocio no temas en hacerlo pues te dejará muy buenos ingresos y todo se perfila para que sea un éxito. Aprende a mirar a las personas con tu cabeza, solo así no lograrás equivocarte nuevamente a la hora de elegir a tu piores nada. Si una vez fuiste traicionado o traicionada aprendiste de esa decepción, no te claves más en ese asunto y dale vuelta a la hoja. Manda bien lejos esas amistades que solo te buscan pa fiesta y parranda, haz un análisis de las personas que de verdad merecen estar en tu vida. No consumas alimentos que te engorden porque hay posibilidades de subir de peso, necesitas cerrar ciclos y renovarte por completo llámese amor, físico y vida. Hay mucha envidia a tu alrededor y prueba de ello es que muchos planes no te salen como esperas o no cuajan las cosas, aprende a que se te resbalen los comentarios negativos y a tomar el toro por los cuernos, a la fregada la gente mediocre que no hace ni deja hacer, recuerda que la envidia nace por la incapacidad de las personas a ser como tú.

ARIES

No permitas que habladurías y chismes te arruinen el día, recuerda que si hablan de ti es porque les molesta tu brillo. Te viene un viaje o una salida con familia o pareja, te la pasaras de lo mejor, aguas con lo que comes pues estarás vulnerable a subir mucho de peso. Posibilidades de encamarte con amistad o compañer@ de trabajo. Es momento de poner en una balanza tu vida y decidas qué harás para seguir tu camino y cumplir tus metas y sueños. No permitas que las personas jueguen contigo, necesitas ser más duro en tus decisiones y forma de ser o de lo contrario seguirán afectando tu existencia. Posibilidades de conocer a una persona mediante una red social o una fiesta que se aproxima. No te detengas por nadie y que te valga todo lo que la gente piensa al final ellos no te dan pa el gasto ni son responsables de tus logros, metas o caídas. No des todo en tus relaciones o de lo contrario solo te expondrás a quedarte sin nada. Cuida mucho tu salud, aléjate de vicios pues podrías perder muchas cosas a causa de un descuido o irresponsabilidad de tu parte.