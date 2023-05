Horóscopo de hoy de Nana Calistar 04 de mayo de 2023

PISCIS

No te desanimes si uno de tus proyectos no sale como esperabas, cuando algo no resulta es porque vendrá una mejor oportunidad. Amores del pasado comenzarán a afectar tu presente pues empezarás a sanar dichas heridas. Un sueño te dejará mucho que pensar. Cuidado con caídas y golpes, arreglarás documentos y familiar caerá en cama, pero saldrá adelante. Deja de pensar en quien se fue y no quiso regresar, es momento de mandarlo a la miércoles en moto, la vida te llenará de oportunidades nuevas en el amor para que las aproveches. En el amor en caso de estar soltero o soltera deberás de prestar atención a las propuestas amorosas que se presente pues podrías dejar ir una muy importante con persona que te andará rondando en estas fechas. Vienen oportunidades de un viaje y te llegará familia del extranjero con la cual te divertirás y la pasarás a toda madre. Vienen cambios en tu trabajo, nuevos puestos, oportunidades de crecimiento e incluso oportunidad de viajar al extranjero.

ACUARIO

Si tienes una relación ten cuidado con prohibirle algo a tu pareja, aprende a confiar, pues podría cansarse de tus celos absurdos al punto que te bufe o te recuerden a tu santa madre. Muchas posibilidades de cambios laborales que te van a caer de perlas y te van a traer grandes beneficios. Si tienes pareja andará muy cariños o cariñosa, probablemente quiera o necesite pedirte algo que pronto sabrás y quizás no se lo puedas dar o brindar. Hay días en los cuales te cuesta trabajo salir adelante o de pie y eso se debe a que cargas con cuestiones de tu pasado. Amistad subirá mucho de peso pues le ha entrado duro y tupido a las garnachas, se la pasará quejándose de su peso, pero no hará nada para cuidarse. Ten cuidado con amistad de piel blanca pues podría llenarte el buche de piedras con información que no es cierta. No te dejes llevar por amores del pasado los cuales aparecerán en cualquier momento y podrían complicarte la existencia.

CAPRICORNIO

No guardes rencores por quienes te afectó la vida en el pasado, perdona, pero no olvides o te volverán a traicionar. Ten cuidado con accidentes, caídas y golpes porque estarán a la orden del día e inclusive podría haber fracturas. Deja de pensar en quien se fue y no quiso regresar, es momento de mandarlo a la tostada, la vida te llenará de oportunidades nuevas en muchas cuestiones de tu vida sobre todo en el área de los dineros. No temas a conocer a nuevas personas y al surgimiento de nuevos cambios pues ahí radica la base para que cambien muchas situaciones que se habían quedado rezagadas. Relaciones familiares se fortalecerán. Vienen oportunidades de un viaje y te llegará familia del extranjero con la cual te divertirás y la pasarás a toda madre. No te dejes llevar por el coraje porque podrías desquitarte con personas que no la deben ni la temen. En el amor mucha confusión pues estarás en un triángulo amoroso dentro de muy poco tiempo, no hagas lo que no deseas que te hagan. Ojo con eso. Te sentirás algo deprimido al finalizar el día. Persona cercana a la familia se la ha pasado hablando mal de ti.

SAGITARIO

Te vas a enterar de ciertas actitudes que ha tomado una persona quien considerabas alguien muy importante en tu vida, deja que haga o deshaga de su vida, muy su problema que no te importe eso, recuerda que tienes cosas más importantes que hacer en tu vida. Empezarás a madurar muy pronto pues estás en una etapa en que tu bienestar será lo más importante, date tiempo para ti, resuelve tus cosas y tu vida, no trates de resolverles la vida a las demás personas sino has podido resolver la tuya. Si tienes pareja andará muy cariños o cariñosa, probablemente quiera o necesite pedirte algo que pronto sabrás y quizás no se lo puedas dar o brindar. Vienen cambios en tu trabajo, nuevos puestos, oportunidades de crecimiento e incluso oportunidad de viajar al extranjero. Ten cuidado con amistad de piel blanca pues podría llenarte el buche de piedras con información que no es cierta. Recuerda quién eres y hacia donde te diriges, no pierdas el rumbo de tu camino por atender cuestiones o problemas que no son tuyos. Pelas o enfrentamientos con familiares.

ESCORPION

No te preocupes tanto sino has logrado consolidar una relación, pues no son los tiempos correctos para ti, espera un poco más y prepárate para las sorpresas que te dará la vida, en la medida que avancen los días conocerás una persona que llegará a tu vida por una red social o por una amistad, muchas posibilidades de que se dé una relación duradera. Persona de piel blanca de tu pasado podría estar pensando demasiado en ti. No te culpes de errores que no son tuyos ni te dejes manipular por nadie, tú tienes el control de tu vida y solo tú decides hasta dónde quieres llegar, cómo y con quien. Muchos caminos se comenzarán a abrir y con ellos muchos cambios en tu forma de ser y actuar, sino habías madurado lo harás rápidamente. No te mortifiques por chismes, la gente sin qué hacer en eso gasta tú tiempo y solo quiere que la tomes en cuenta, en la medida que se te resbalen sus chismes dejarán de estarte afectando tu existencia. Ten mucho cuidado con amores de una noche y con personas que te ofrecerán negocio no será de fiar.

VIRGO

Es posible que el amor no llegue en este tiempo, no te sientas mal y no pienses que no naciste para amar, debes aprender a vivir en soledad, pero también a disfrutar tu soltería, dale vuelo a la hilacha y disfruta cada momento que la vida te ofrece, no tengas miedo a las caricias ni a las aventuras pues ten presente que vida solo tienes una, disfrútala. Vienen cambios importantes a tu vida los cuales te beneficiarán en muchos aspectos sobre todo en el área económica. Es importante que medites bien sobre tus sueños, has estado metido en problemas grandes con tu yo interno y eso te ha detenido mucho en tu camino, deja que la vida te sorprenda, tu principal problema es pensar y creer que tu suerte será igual que la de los demás. Cambios o arreglo de documentación, es posible que a finales de mes inicies dieta o entres algún programa de ejercicio, haces bien pues te vendrá super a tu figura, así como a reducir el estrés. Cuidado con esperar más de la cuenta de personas que sabes que no tienen nada que ofrecerte más que dolores de cabeza.

LIBRA

Un dinero extra de un pago pendiente está por llegar. Eres de buen corazón, noble y justo, te preocupas por tu familia, pero sueles cometer errores al querer cambiar tu forma de ser para poder encajar con algunas personas que no pertenecen a tu clase y que solo te buscan para obtener algo a cambio después te botarán. Posibilidades de conocer en persona a un ser que conociste por una red social, te va a caer muy bien, pero al final te darás cuenta de que es completamente distinto o distinta a lo que muestra tras la pantalla. No busques la manera de caerle bien a todo mundo pues jamás lo lograrás, deja que el mundo ruede y tú sigue conservando esa esencia que te caracteriza. Es probable que en este mes sientas ciertos traumas con tu pasado o te agobien tristezas al no ver claras muchas cosas que has estado esperando desde hace algún tiempo, recuerda que las cosas no vienen solas, tienes que luchar por lo que quieres y deseas, que nadie te detenga en eso y quien lo haga no merece compartir tus triunfos y tus éxitos así que deberás de mandarlo a la fregada.

LEO

Te viene la oportunidad de planear un viaje muy perro con una persona que es muy importante para ti, no te quedes con ganas de realizarlo y planéalo desde ahorita pues te va a ir de maravilla. No temas a cambios en el área sentimental, es momento que seas más inteligente, disfruta las relaciones, pero también de la soltería, algunas veces te complicas mucho la vida por no poder consolidar algo duradero, a veces es mejor estar solo o sola que estar sometido a una relación enfermiza que extingue tu libertad. Se te presentará una oportunidad para entrar en una relación de 3, ya has pasado por esas situaciones antes. Te vas a enterar que una amistad te está tomando el pelo. No te compliques tanto la existencia, es momento de llevar la vida más ligera y hacer un lado todos esos problemas y tonterías que te atontan o te hacen cometer errores, no te culpes por errores del pasado ni por situaciones en las cuales tú no eres culpable.

CÁNCER

No idealices al ser amado y velo tal cual, sueles enamorarte demasiado de tus parejas y por eso es que al final terminas sufriendo, cuando establezcas una relación procura que tu pareja te ame más de lo que té le amas. Te llegará una persona a tu vida, inclusive podría ser un poco menor, te hará entrar en calor y tendrás muy buenos momentos sexuales, es probable que sientas necesidad de buscar a quien ya se fue pues te encanta la miercoles y vivir en el engaño y la mentira. Posibilidad de aflojar la cuerpa con una amistad. Ya no descuides tu monumento, bájale a la comida, ves la tempestad y no te hincas, debes de ponerle ganas a tu cuerpo para estar y verte bien. Si ya tienes quien te gratine el mollete no compliques la relación algunas veces eres muy exigente al punto de poner hasta la máuser a tu pareja por cuestiones sin importancia. Ten presente que la vida es una, disfruta lo que tienes y manda bien lejos todo eso que te hace daño o afecta. Podría presentarse una oportunidad para realizar un negocio, te irá super bien, solo checa con quien te relacionas pues habrá personas que querrán pasarse de listos.

GÉMINIS

Vienen momentos muy buenos en el área económica, pero debes de ponerte bien perra porque los gastos vas a estar fuertes y podría haber ciertas perdidas. Posibilidades de crecimiento personal se aproximan, necesitas estar bien en tu interior para que dichas situaciones se muestren de manera positivas. Si tienes una relación es momento de dar el siguiente paso, no vivas en la monotonía y es momento de comprometerse o de consolidar más su relación. Cuidado con amistades falsas que te van a estar rondando y tratando de sacar algo de provecho de ti. Es probable que te entren las tristezas al recordar a personas que se han ido, aprende de lo que viviste con ellas y lo que te dejaron, solo así le encontrarás sentido a la vida. Hay muchas posibilidades de que llegue a tu vida una persona que va a cambiar tu manera de pensar, recuerda que si la persona con la que estás o conocerás ha mejorado algunos de tus defectos estas con la persona correcta no la sueltes ni la dejes ir. Mucho de lo que le platicas a tus amistades saldrá a la luz pues andarán de lengua suelta y pueden meterte en problemas que tienen que ver con el área familiar.

TAURO

No dejes que el mundo te recrimine por algo que no hiciste, aprende aceptar tus errores, pero a no tomarte las cosas tan apecho. Hay momentos del día en los cuales traerás un carácter insoportable y cambiarás de humor rápidamente, solo toma aire y respira y deja que la vida fluya. Momentos buenos se aproximan y con ellos la solución de muchos problemas, cambios en estado de ánimo que te van a ayudar y alertar sobre situaciones que podrían suceder. Es momento de poner todo en una balanza para darte cuenta si lo que estas realizando realmente ha valido la pena, no cometas equivocaciones y pon metas claras pues solo así lograrás tus objetivos, ten mucho cuidado con perder tu camino, tienes que ir con la frente en alto hacia eso que te mueve o hace sentir bien. Arreglarás documentos en estos días, si tienes pareja pon mucha atención pues se ha sentido un poco desplazado por ti y tu forma de actuar, sino te interesa o importa hazlo saber y si es lo contrario acércate más y muéstrale lo que significa para ti porque poco a poco va perdiendo en interés.

ARIES

Cuidado con pensar en cuestiones negativas pues estos días estarás atrayendo todo eso. Vienen momentos muy buenos en familia que deberás de aprovechar al máximo, no te limites en sueños, metas y tus necesidades, aprende a disfrutar cada paso que das que la vida te compensará en caso de que te deba algo. Probabilidades de empezar a planear negocio en el cual te va a ir bien fregon. Ten presente que la vida está llena de cambios tanto buenos como malos, pero cuando aprendes a disfrutar tus aciertos y tus fallas es cuando le encuentras sentido a la vida y conocer la verdadera felicidad, aprende a disfrutarla porque pudiera ser momentánea. Oportunidades de crecimiento profesional, borrachera en puerta y chisme de amistades se aproxima o se hará presente en estos días, no tomes en cuenta esos comentarios sin sentido solo manda todo a la miércoles. El amor siempre estará en ti tengas o no con quien compartirlo, así que por esas cuestiones no te andes preocupando.